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Алексей Кунгуров. Искажение истории, как способ управления сознанием

16:15. 16 декабря 2017 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:

Лекция Алексея Кунгурова “Искажение истории, как способ управления сознанием. Итоги 4 лет исследований”. Различные артефакты истории. Современный уровень технологий (опережающие технологии) в конце 19 века. Факты и последствия их применения. Москва, 07.06.2015. (Качественный звук).

Представления о наших якобы «невежественных» предках с каждым годом становятся всё более шаткими. И к делу выявления их реального технологического уровня постепенно подключаются представители самых разных профессий, а также разных национальностей. Понятно, что только всенародная поддержка может выявит всю правду о наших предках времен Ивана Рюрика.

Мы не замечаем артефакты, попадающих в фокус нашего зрения ежедневно, таких например, как Александрийский столп, Баболовская ванна и Исаакиевский собор в Петербурге, Пирамиды в Египте, Помпеева колона в Александрии, мегалиты Перу, Баальбека и т.д., нет им числа. Все эти объекты прошлого объединяет один примечательный факт – их невозможно создать в наше современное время. Во времена нефтегаза и атомной энергии. Ни за какие деньги невозможно из-за отсутствия необходимых технологий и оборудования. 

Невольно напрашивается вывод о более высоком техническом уровне строителей 17 и более ранних веков. И возникает вопрос – а куда, собственно, подевалась вся производственная база древних строителей, если таковая была? Где инфраструктура? Этот вопрос загоняет в угол любого человека , прерывая логическую цепочку размышлений.

Но если вы посмотрите видео уважаемого А. Кунгурова, где он говорит о том, что примерно с 14-15 веков на нашей планете шла термоядерная война, то многое прояснится… И нам нужно в этом во всем разобраться.

Алексей Кунгуров – популярный блоггер и альтернативный историк, автор широко известного в узких кругах сериала “Искажение истории как метод управления сознанием”, который для многих является прочным фундаментом для самостоятельных исследований, стал в последние годы необычайно популярен в русскоязычном секторе интернета. 

Его видеоролики с разоблачениями нестыковок и белых пятен официальной истории заставляют задуматься многих разумных людей.

Сплошные подмены и искажения в истории очередными правителями опровергаются найденными артефактами; замалчиваемые факты раньше или позже становятся известными, и потихонечку всё становится с головы на ноги. Шило в мешке уже не утаить. 

Настоящее прошлое всеми силами скрывается от нас многие сотни лет. Делается всё, чтобы не допустить обнародования этих знаний и продолжать держать людей в полной темноте. Однако утаить эти знания уже невозможно.

Источник: www.kramola.info

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