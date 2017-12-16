2017 год – праздничный: 25 лет демократической приватизации народной собственности
19:24. 16 декабря 2017 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал: brahman
С праздничком… Тут вспомнилось французское выражение: être (быть) privé, т.е. быть лишённым, обделённым (чем-либо). Такое, вот, приве…
В общем, сказали приватизаторы народу что-то вроде, всем привет, вы, там, держитесь…
В общем, сказали приватизаторы народу что-то вроде, всем привет, вы, там, держитесь…
Источник: ss69100.livejournal.com
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Где же “подарок” к юбилею прихватизации народного добра – мягкая посадка на нары?