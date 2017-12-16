Главная » История, Мировоззрение, Политика, Экономика

2017 год – праздничный: 25 лет демократической приватизации народной собственности

19:24. 16 декабря 2017 Просмотров - 162 Один комментарий Опубликовал:
С праздничком… Тут вспомнилось французское выражение: être (быть) privé, т.е. быть лишённым, обделённым (чем-либо). Такое, вот, приве

В общем, сказали приватизаторы народу что-то вроде, всем привет, вы, там, держитесь…



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: американцы, демократы, закон, народ, перестройка, Россия, Чубайс
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Да кто же он, этот «ЦЕНТРОБАНК РФ»?
...российских предприятий в ходе приватизации. Так что свою ...декабря 1990 года, после того, как летом 1990 года Ельцин ...2004 года, так было везде, где необходимо оказать «демократическое» давление...в будапештской Опере состоялся праздничный гала-концерт, на ...
Бэкграунд, выпуск-241 за 21 января 2012
...себя очередной ваучерной приватизацией а ля Анатолий ...лет практически не снизилась.         Вступление во власть победившего на по-настоящему демократических...возле храма после праздничной службы его ...сложный год это будет, наверное, двенадцатый год. Но год,...
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2017
...Луганска о военных событиях лета 2014 года, отражены реальные события... отмечен не только праздничным концертом в центре Киева...Европу с запретом на приватизацию земли идёте… Это ...никак не Украина. Там демократические институты работают, экономика развивается...
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2015
...Венской Конвенции 1963 года о консульских сношениях... свободы до четырёх лет, для служебных лиц...нас был хороший, праздничный мотопробег, который посвящён...Коньерс является членом Демократической партии — как ...управления ими, проведена приватизация. Кроме того, ...
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО Даниила Константинова. Это должен видеть каждый
... — возмущается Шкред. Летом 2012 года (все это время ...года в ресторане уже висела новогодняя мишура, при этом на праздничных...в 1989 году участвовал в создании «Демократической партии России»,...Конституции, и пересмотр итогов приватизации», — рассказывает один ...
О вредоносном влиянии СМИ на народ писали ещё в 90-х
...терапии по Гайдару, приватизации и ваучеризации по Чубайсу... механизме последних лет значительно разрушены ... в 1995 году:„Я утверждаю,... эротики создается впечатление праздничной, благополучной, беспроблемной... неизбежного в демократическом и свободном обществе...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>