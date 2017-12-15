Засекреченный отчет ЕС – Крах Европы, дружба с РФ и битва с Америкой

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовало некий секретный отчет бундесвера на случай «краха Европы». В нем фигурируют несколько сценариев, один пессимистичнее другого. Самые мрачные – это дезинтеграция ЕС, постепенное превращение в халифат, либо же режим осажденной крепости.

Есть там варианты и с сотрудничеством с Россией и расколом Европы по этому признаку. Но, пожалуй самое пессимистичное для европейских чиновников и экспертов в том, что называется этот документ «Стратегическая перспектива 2040». ТО есть, вот этот «ад и апокалипсис» – это самые реальные стратегические перспективы, которые усматривают немецкие правительственные аналитики.

Есть, впрочем, версия, что это не столько «нечаянная утечка информации», сколько сознательный слив, чтобы «подстегнуть» евробюрократию к решительным действиям, а заодно к тому, чтобы Германия эти решительные действия возглавила и координировала. В общем, может статься, что это очередная попытка немцев официально возглавить Евросоюз. С чем, в целом, соглашаются и российские эксперты.

С другой стороны, совсем уж «фэйком» эти прогнозы не назовешь. В Европейском союзе в последние годы действительно наблюдаются центробежные процессы. Каталония, Брэксит, Греция с постоянным «если не дадите денег, то уйдем», еще можно вспомнить Венгрию с их демонстративной про-российской политикой, вопреки всему Евросоюзу.

Впрочем, говоря, объективно, она в первую очередь не про-российская, а про-венгерская. И это очень важно для понимания того, что европейские эксперты, да и общество доходят до мысли о том, что сотрудничество с Россией – это не уступка России, а адекватная географии, истории и геополитике стратегия мирного существования самого Евросоюза и государств, в него входящих.

Дабы не делать таких утверждений голословно, стоит процитировать Федора Лукьянова, редактора журнала «Россия в глобальной политике», который видел и слышал все эти комментарии от европейской экспертократии на конференции «Разговор о НАТО возле Бранденбургских ворот».

Так вот, по его словам, «бывший министр обороны и иностранных дел Чехии Александр Вондра, из поколения старых диссидентов-антикоммунистов, убежденный сторонник НАТО заявил: “Вы знаете, меня точно нельзя отнести к ‘русофилам’, с Россией большие проблемы. Но что вообще сейчас творится в Европе и особенно в Америке? Совсем сдвинулись? Скоро уже рукопожатия с русскими запретят? В холодную войну мы вели непримиримое соперничество, но это не мешало по-деловому общаться с Советами для укрепления безопасности? До чего мы сейчас дошли?” Любопытно, кажется, кое-кто начинает ощущать, что совсем переусердствовали».

Тут, конечно, дело не в «переусердствовали», а в том, что после всего этого либерального идеализма, идеологической накачки на дружбу с США и санкции в адрес России, все больше европейцев начинает считать деньги. Которые потеряны, и которые могли бы быть приобретены от сотрудничества с РФ.

Это, кстати, тот случай, когда ясно видно, что «история учит, что она ничему не учит». Поскольку во всей этой политике последних лет, когда ЕС следовало в фарватере США, у европейцев была надежда на активную поддержку со стороны Штатов. Но если поглядеть на историю XX века, то ясно видно, что вся помощь Штатов, кому бы то ни было, сводится к приобретению политических и экономических прибылей самими Штатами.

Радует то, что, кажется, доходить эта простая мысль до европейцев стала всего через три года после геополитического обострения.

Кстати, америкснкие эксперты, по словам, Лукьянова, на конференции тоже были и вели себя весьма неуверенно и «зажато», хотя и сыпали «победными реляциями». Тут, кстати, нужно отойти от политики и копнуть в американский менталитет. Если американец ведет себя неуверенно, то это значит, что он пытается строить хорошую мину не просто при плохой игре, а при игре катастрофической.

Откуда эта катастрофа? А, собственно, от того, что политические элиты воюют с Трампом. И нет, тут сейчас речь не про «русских хакеров» или трамповских реднеках. А о самом факте конфликта, который создает в США внутриполитический хаос, который в свою очередь влияет и на внешнюю политику. По отношению к ЕС в том числе. Эти самые эксперты и чиновники, грубо говоря, не знают, что обещать европейцам, потому, что завтра в силу конфронтации вокруг Белого Дома, Дональд Трамп может сделать что-нибудь «на зло» американским элитам, а это отразится на европейской политике, например.

Кстати, снова безотносительно России, вот такие моменты нестабильности с цепной реакцией «от Вашингтона, до самых до окраин» – это и есть один из глобальных недостатков пресловутой однополярной системы мира. Пока у США все стабильно, все стабильно и у сателлитов, но если стабильность в Вашингтоне нарушена, то… Читайте «Стратегию 2040» от бундесвера, как говорится.

Желание сближения с Россией в европейском обществе подтверждают и последние социологические опросы фонда имени Кёрбера. Эти социологи спросили немцев, поляков и россиян о желании сближения России и Европы. И оказалось, что Россию считают Европой 57% немцев, 56% поляков и только 49% русских. А самое главное, что сближения хотят 95% и 80% немцев и поляков соответственно, а вот в России о таком курсе на сближение думает только 66% респондентов. И здесь снова не стоит петь панегирики на тему «вот как нас в Европе любят». Не любят, но деньги считать умеют. И, в России, кстати, тоже.

Потому, что за годы «расхождения по углам» мы не только вышли из глобального европейского рынка благодаря их санкциям и нашим контрсанкциям, но организовали форсированным темпом свою полноценную инфраструктуру. И теперь возвращаться в этот глобальный рынок многим гражданам просто боязно, а ну как опять дешевле будет покупать польские яблоки, чем выращенные в наших широтах, и снова наш аграрный бизнес «свернется»? И опасения такие, естественно, не только в аграрном секторе.

Понятно, что есть еще и политический резон: наша экспансия, европейская экспансия, державное величие, которое, кстати, и в Европе никто не отменял, просто принято говорить только о «русских имперских амбициях», но и там такого много. И у нас с нашим величием все значительно лучше на данный момент, а вот чувство национальной гордости у народов Европы несколько унижено. Потому, что смотрим на внешнеполитическую стратегию США по отношению к Европе и вспоминаем о том, что такое однополярная модель мира. Кстати, тут еще и фактор мигрантов, которые просто каждый день и наглядно, под покровительством нынешней евробюрократии показывают европейским нациям, в традиционно национальных европейских государствах, чего это их национальное достоинство стоит.

Россия в этом плане, со своей многополярностью, некоторой медлительностью и интровертностью, как внезапно оказалось, куда предпочтительнее. К тому же русские туристы, даже формата «Тагил!» – это совсем не ближневосточные мигранты. Хотя бы потому, что туристы тратят, а мигранты впиваются в европейскую экономику, в те самые «деньги честных налогоплательщиков».

В общем, резюмируя, можно выразить осторожный оптимизм в плане некоторого отрезвления европейцев. Если такие тенденции будут наблюдаться и далее, то лет через несколько, весьма возможно сближение и произойдет. Только, важно понимать, что оно должно произойти уже исключительно на наших условиях и к вящему благу государства Российского. И нет, вовсе не из-за каких-то «имперских амбиций», а в силу типично европейской прагматичности. Нас же в конце концов они сами считают Европой, так что нужно соответствовать.