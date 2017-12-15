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Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года

10:53. 15 декабря 2017 Просмотров - 343 Нет комментариев Опубликовал:


МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы 2017 года.

На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.


В категории “на земле” победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке.


В категории “под водой” лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Его сделал австралиец Трой Мэйн.


В категории “в воздухе” победила птица-”ракета” от шотландца Джона Трелфолла.


Фото других претендентов также опубликованы на странице премии в Facebook.




Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. В этом году жюри получило 3,5 тысячи работ из 86 стран.


Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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