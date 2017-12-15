Выбрано самое смешное фото дикой природы 2017 года
10:53. 15 декабря 2017 Просмотров - 343 Нет комментариев Опубликовал: brahman
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Жюри премии Comedy Wildlife Photography Awards выбрало самое смешное фото дикой природы 2017 года.
На снимке запечатлены три совы, одна из которых падает с ветки. Фото сделал венгерский фотограф Тибор Керц.
В категории “на земле” победу одержал итальянский фотограф Андреа Зампати, снявший полевую мышь на цветке.
В категории “под водой” лучшим оказался снимок недовольной черепахи, отталкивающей рыбу. Его сделал австралиец Трой Мэйн.
В категории “в воздухе” победила птица-”ракета” от шотландца Джона Трелфолла.
Фото других претендентов также опубликованы на странице премии в Facebook.
Премия Comedy Wildlife Photography Awards проводится ежегодно, лучшие снимки выбираются из работ, присланных со всего мира. В этом году жюри получило 3,5 тысячи работ из 86 стран.
Источник: nashaplaneta.su