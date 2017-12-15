Вот ты говоришь: «город – сила», а здесь слабые все…

«ЖИЗНЬ НА ВЫСОТЕ» — МИР ЗАПОЛОНИЛИ «ВЫСОТКИ»

«Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой…



То мне страшно, то мне грустно,



То теряю свой покой..» (В.Токарев. Небоскрёбы)

Часть 1

Проектировщики, дизайнеры разрабатывают макеты городов будущего и говорят о том, что сегодняшний мир — еще примитивный набросок по сравнению с тем, к чему идет и чего жаждет человечество.



А жаждет оно замены людских трудовых кадров на роботов, новых оригинальных решений дизайна айфонов, строительства замков, башен, элитных и оригинальных вместо «хрущевок» и унылых многоэтажек с обшарпанными балконами — пережитков прошлого.

Но не стоит говорить за всех, ведь возросший интерес к загородной жизни свидетельствует о том, что некоторые все-таки задумываются о важности присутствия в их жизни природы.

Вступление на ступень урбанизации не дает шанса пойти на попятную: только в России городского населения свыше 72 % от всех жителей страны, что касается жителей планеты в целом (то есть 7 млрд человек), то чуть больше половины из них живут в крупных городах.

Небоскребы сегодня такая же часть нашей жизни, как когда-то был домик в деревне. Кроме того, это реальность, ведь, например, люди, живущие в глубинках не верят, что все это существует на самом деле.

Чем чревата жизнь на высоких этажах?

«Один из авторов подобных исследований — Владимир Линов, доцент Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета, эксперт Градостроительного совета Петербурга, он рассказал о том, как боролась с правдой о высотках советская власть и что же собственно вредного в многоэтажках.

— Как давно вы занимаетесь изучением влияния «высоты проживания на здоровье человека?

– В 1980-е годы я в течение 7-8 лет работал в научно-исследовательской части института ЛенНИИпроект.

И в процессе разработки концепции жилищного строительства в Ленинграде мы обнаружили, что существует огромное количество исследований врачей-гигиенистов о резком ухудшении здоровья у жителей верхних этажей жилых домов, начиная с пятого. Вернее, формулировалось так: начиная с пятого — заметное ухудшение здоровья, а начиная с девятого этажа и выше оно ухудшается резко и в разы.

Врачи-гигиенисты, сделавшие подобные выводы, изучали статистику заболеваемости по карточкам в поликлиниках — самым простым способом.

Они брали подряд без всякой особой выборки медицинские карточки жителей и увязывали частоту и характер заболеваний с местом их жительства — с высотой проживания, этажом.

И очень быстро обнаружилась связь.

Однако эти исследования были закрыты и запрещены, как только появились результаты в открытой печати, потому что общая политика государства была направлена на рост этажности жилых зданий, а эти данные прямо противоречили подобной политике.

— В чем именно, по-вашему, вред для здоровья жителей последних этажей, начиная с пятого?

– Как известно из школьного курса физики, внутри жилых зданий возникает очень живой процесс движения воздуха с нижних этажей на верхние.

Следовательно, как вполне понятно, любой зараженный бактериями воздух с нижних этажей попадает в верхние этажи, и поэтому верхние этажи насыщены болезнетворными микробами в 2-3 раза больше, чем внизу.

И чем выше здание, тем процесс сильнее, потому что и воздух циркулирует мощнее, и большее количество «отдышенного воздуха скапливается на верхних этажах.

Прежде всего было замечено, что заболевают люди болезнями органов дыхания — это острые респираторные заболевания и прочее. Но это далеко не единственная беда.

Самые чувствительные к условиям жизни на верхних этажах категории населения — это дети и пожилые люди.

— Вы можете подкрепить ваши выводы какой-либо статистической информацией?

— Все наши выводы нашли подтверждение в иностранных и даже советских источниках.

Исследования, проведенные еще в начале и середине ХХ века в Европе и Америке, установили прямую зависимость: чем выше человек живет, тем хуже у него здоровье.

А на симпозиуме 1971 года в Москве «Многоэтажные здания» прямо указывалось на связь между здоровьем и этажностью: «К терапевтам живущие в высотках люди обращаются на 50% чаще, к невропатологам и психиатрам — в 3 раза чаще тех, кто живет в малоэтажных домах.

Но если в нашей стране эти исследования были запрещены и забыты, то на Западе они имели большое значение. Все районы многоэтажного строительства, которые были в Европе в 1960-е годы довольно популярны, в настоящее время почти все реконструированы со сносом. Их заменили: либо на секционные дома в четыре этажа, либо на блокированную застройку в два-три этажа, либо на застройку с меньшей плотностью. И это государственная политика. У нас таких программ, по сути дела, нет. Например, наша программа реконструкции и развития хрущевок имеет прямо противоположную тенденцию — сносятся пятиэтажные дома, на их месте собираются строить дома значительной этажности».

(с сайта dp.ru, статья «У высотного страха глаза велики»)

Специалисты разных сфер говорят, что серьезной разницы для здоровья между первым этажом и более высокими (до 40-45 метров) нет, все индивидуальные ощущения отдельных жителей связаны с самовнушением или страхом высоты.

Более-менее выраженный контраст можно почувствовать, поменяв первый этаж минимум на 25. Однако есть множество свидетельств тому, что люди, проживающие даже на 9-10 этаже, чувствуют себя иначе, чем когда они жили на более приземленных площадях.

С чем это связано?

«Воздушный плен» — но, надо заметить, он есть в любой точке города.

Воздух на верхних этажах действительно чище чем на первых, но предприятия, стоящие поблизости с домом могут изрядно портить его, особенно, если в составе выбросов газ. От смога и отдельных видов вредных веществ не спасет даже жизнь на высоте.

Концентрация, например, выхлопных газов «гуще» на первых этажах, ближе к пятому — воздух чище по сравнению с уровнем земли. В общем, везде свои «воздушные прелести». Все же нижние уровни, особенно при расположении дома в наполненном машинами районе, — таят больше опасности для здоровья человека, чем верхние в том же районе.

Специалисты советуют, исходя из данных ряда экспертиз, выбирать оптимальный вариант: жизнь в спальном районе на уровне 5-7 этажа: и воздух не разряжен, и не столь насыщен выбросами, и связь с землей не разорвана, воздушная циркуляция в норме.

На нижних уровнях есть и другие потенциальные и существующие минусы: грибок на стенах, высокая влажность, холодные полы зимой, насекомые, медленная циркуляция воздуха, скапливание многих вредоносных веществ в нишах на поверхности земли (оксиды азота, углерода, канцерогены, формальдегиды, токсины).

Эти проблемы могут вызывать заболевания легких, аллергию, ослабление иммунитета, рак и т.д.

Электромагнитное излучение. На верхних этажах концентрируется не прошедшее сквозь железо-бетонные стены домов излучение от электроприборов с нижних этажей. Жители квартир ближе к крыше могут страдать головными болями, недомоганием; также, по заключениям исследований — электромагнитное излучение вызывает нарушения в ДНК, хромосомах, воздействует на изменение артериального давления и активности мозга.

Вибрация. Верхние этажи высоток подвержены «тряске» сильнее строений близко к уровню земли. Если забивают сваи в соседнем дворе или происходит «легкое землетрясение» — жители верхних этажей почувствуют это ощутимее ниже живущих соседей. Постоянная вибрация негативно влияет на некоторые структуры мозга, центральную нервную систему.

Если сломается лифт в 45-этажном здании — для молодых еще пустяк, а вот пожилым людям будет крайне нелегко добраться до своей квартиры. В случае пожара — пожарные лестницы не дотянутся даже до десятого этажа.

Например, на 40-м этаже воздух будет уже значительно разряженнее, чем на нижних или хотя бы средних, подъемы артериального давления станут привычным делом.

Правда, есть мнение медиков, что смена уровней проживания с более высокоэтажного на нижнеэтажный и наоборот — полезна для человека, это тренировка для тонуса сосудов, но пребывания то там, то там должны быть недолгими, иначе происходит привыкание, и кроме плюсов «вылазят» минусы.

Ниже 20-го этажа воздух достаточно «концентрированный», и эффект гор, если и покажется кому-то головокружительным, то это не более чем самоубеждение, однако все индивидуально.

Согласно статистике, в городах-многомиллионниках, мегаполисах с больших количеством многоэтажек среди городского населения особенно высоки риски самоубийств и возникновения психических расстройств. Также подобные риски выше у людей, проживающих на высоких этажах.

Психологический дискомфорт при проживании «наверху» может по степени отрицательного воздействия на здоровье человека превосходит. все остальные минусы жизни у поднебесья.

Если человек боится высоты (что встречается часто) при постоянном контакте с источником страха у него могут, по сведениям ученых, развиться клаустрофобия, агарофобия — боязнь закрытого и открытого пространств соответственно, кроме того — аэроакрофобия — боязнь открытых пространств на высоте.

Для справки: непосредственно боязнь высоты называется — акрофобия. Но фобии часто фикция, иногда их больше, чем предметов, которых стоит бояться, в случае с высотой — она действительно отталкивающее явление для многих. И главным образом по банальной причине: срабатывает инстинкт самосохранения.

«Я строитель и на 22-25 этажи забираюсь каждый день. Сам живу на втором. Поэтому могу сделать выводы…



Человек не птица! Побывать на высоте и посмотреть вдаль, полюбоваться перспективой — это красиво! Нет слов! Дух захватывает! ???? Но вот именно, что захватывает. Жить на высоте неприятно, особенно, если смотришь вниз… А вниз смотреть придется каждый день. Мы же земные существа и смотрим себе под ноги…»(высказывание на форуме)

Смотреть из окна придется каждый день, ощущение бездны под ногами может приводить к беспокойству, депрессиям, потере точки опоры и уверенности в безопасности.

Человек будет постоянно напряжен, подсознательно и сознательно.

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В России, богатой широтами и красотами земле, множество горожан теснятся в высотках.

Экономия территории?

Скорее, жесткий строительный бизнес и мода.

Верхние этажи в многоэтажках дорожают, жить как можно выше считается престижным.

За красивую панораму «города на ладони», а иногда и за пустой, унылый вид крыш других домов, но зато в «башне», люди готовы платить огромные деньги.

Однако человек теряет связь с землей.

Китай с его огромным количеством небоскребов, мало того, что называется поднебесной, так еще и благодаря жизни ближе к крыше в какой-нибудь 60-этажной высотке можно забраться на небо в прямом смысле. Вот и мы не особо отстаем, потихоньку догоняем города будущего.

Человеку, жившему в бревенчатых домах, выращивавшему зерно на полях, несвойственно и чуждо стремление взобраться повыше в каменных джунглях, оторваться от земли. Происходит нарушение гармонии, целостности внутреннего единства человека и природы.

Забираясь в свои «скворечники» (как называют квартирки в многоэтажках и сами горожане, и жители загородных домов), мы становимся маленькими, незаметными, подобными своим жилищам — компактными.

Сливаемся с духом этого города, сердца звучат в унисон механическим моторам предприятий, автомобилей, технике.

Лишаемся чего-то индивидуального, своего, личного, блекнем на фоне таких же как мы…

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Часть 2

Опасные этажи

Современный мегаполис уже нельзя себе представить без высотного строительства.



Между тем некоторые специалисты считают, что, столь сильно отрываясь от земли, человек становится более уязвимым.

Секретная сенсация

Первыми об опасности жизни на верхних этажах заговорили не медики, а… сами архитекторы.

Сенсационное заявление сделал не так давно наш земляк, кандидат архитектуры Петр Казаков. Выступая на круглом столе, который состоялся в омском Экспоцентре во время выставки «Ремстройэкспо», он рассказал об интересном научном исследовании, проведенном в СССР еще в 1980-е годы.

Тогда ряд ученых-архитекторов решили проанализировать влияние этажности проживания на здоровье человека.

Тематическую работу выполнял один из ведущих в стране научно-исследовательских институтов в области градостроительства — ЦНИИПградо под руководством академика, доктора архитектуры, профессора Юрия Бочарова. Но в процессе работы, как утверждает Казаков, исследователи неожиданно столкнулись с трудностями.

Минздрав СССР, куда ученые направили запрос о состоянии здоровья обитателей верхних этажей высотных домов, отказался предоставить информацию, ссылаясь на то, что запрашиваемые данные… являются секретными.

Тогда, поразмыслив, архитекторы решили пойти другим путем. Они обратились в военкоматы, которые через свои медкомиссии проводят поголовные обследования населения (правда только мужского) при призыве на воинскую службу и обладают сведениями об условиях проживания призывников. Так как военкоматы не отвечают за здоровье юношей, а только констатируют факты, то они без проблем поделились информацией.

Ученые, со своей стороны, проанализировав собранный массив статистических данных, пришли к выводу о том, что призывники, проживающие на верхних этажах, имеют более слабое здоровье, чем их сверстники с нижних.

Оказалось, что самые здоровые люди живут на земле, или, в крайнем случае, на втором этаже.

Если здоровье этой группы людей принять за 100%, то горожане, живущие на третьем-пятом этажах, имеют на 20% больше отклонений от нормы.



Граждане, имеющие квартиры на шестом-девятом этажах, здоровы лишь на 50%.



А среди живущих выше девятого этажа здоровых людей вообще не оказалось!

Разумеется, такие сенсационные сведения с далеко идущими выводами шли вразрез взятому в 80-е годы ХХ века государственному курсу на высотное жилищное строительство в городах.

Ведь вся отечественная стройиндустрия — типовые проекты, строительные материалы и технологии — была заточена на высотное строительство. В Омске, например, даже действовало решение о запрете строительства жилых домов ниже пяти этажей.

Вертикальная гонка

Архитекторы намеревались и дальше продолжить исследования, однако им этого не дали. Тему влияния этажности на здоровье человека быстро свернули, прекратив финансирование.

Юрий Бочаров, который был в свое время научным руководителем у Казакова, долго сокрушался по этому поводу, жалея, что дело тогда не было доведено до конца. О дальнейшем изучении вопроса, утверждает омский архитектор, ничего не слышно. Возможно, просто нет заказчика на эту работу.

А тем временем российские города дружно продолжают соревноваться в высотном рейтинге.

Наши соседи и вечные соперники в Новосибирске сейчас строят у себя 22-, 24-, 25-, 27- и 29-этажные жилые дома в кирпичном варианте с каркасом. И даже 27-этажные кирпичные дома без каркаса!

На омской выставке «Промстройэнерго» в 2010 году они похвастали 100-метровым 30-этажным небоскребом «СТ Плаза Сибирь». Екатеринбург также взял курс на высотное строительство: уральское небо подпирают 45-этажные небоскребы.

Омские строители со времен постройки в 1991 году первых 16-этажных монолитных железобетонных домов на улице Кирова в течение двадцати лет практически так и не преодолели этот высотный рубеж в новостройках Левобережья (возможно, причиной этому стало банальное отсутствие современных технологий и опыта).

Сейчас «Ласточкино гнездо» поднялось до 20-го этажа. В целом же в Омске борются две тенденции — высотного и малоэтажного строительства.

В первом заинтересованы инвесторы, которые с каждого метра дорогого участка городской земли стремятся выжать как можно больше прибыли за счет строительства высотных объектов (особенно это выгодно при точечной застройке в уже сложившихся городских кварталах).

Второе направление отстаивает академик Российской академии архитектуры и строительных наук Альберт Каримов, который считает, что малоэтажные дома — наиболее комфортное и здоровое жилье.

Академик считает, что новый генплан Омска уже не соответствует мировым тенденциям малоэтажного строительства. В нем преобладает красный цвет — зоны многоэтажной жилой застройки.

В то время как на Всемирном конгрессе архитекторов в Турине было провозглашено, что теория больших масштабов — самая отвратительная ошибка архитектуры, будущее не за вертикальным, а за горизонтальным городом.

По мнению аналитиков, человек — «приземленное» создание.

Конечно, он может покорять высоты и даже летать в космос, но жить он должен там, где родились его предки, иначе он становится неустойчивым к стрессам (не зря очень часто самоубийцы бросаются с высоты).

Не дышите глубоко

Кроме высоты, на здоровье горожан влияет и проблема экологической безопасности современного жилища.

Мировыми исследованиями установлено, что качество воздушной среды в закрытых помещениях в целом зачастую хуже, чем атмосферного городского воздуха, а содержание химических токсичных веществ в помещениях жилых и общественных зданий в 1,4-4 раза выше, чем снаружи.

К источникам загрязнения жилища относятся строительные материалы, мебель и ковры (до 80% вредных веществ в воздух квартир приносит современная мебель).

Не добавляют здоровья магнитные и электрические поля, создаваемые различным электронным оборудованием — компьютерами, телевизорами и т. п. И даже системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха сами являются загрязнителями.

Архитекторы утверждают, что в домах, построенных еще два десятилетия назад, вентиляция в жилых комнатах осуществлялась за счет щели между полом и дверью и за счет зазоров между деревянными оконными рамами.

С установкой герметичных стеклопакетов (без устройств вентиляции) воздухообмен ухудшается, меняется влажность и растет концентрация в воздухе различных вредных вирусов.

По данным Национального института труда и здоровья, виновником половины случаев загрязнения воздуха в помещениях является неэффективная система вентиляции.

Это особенно заметно в многоэтажных домах, где вентиляция из каждой кухни выходит в единый вентиляционный канал, ведущий на крышу.

В результате перепада давления в разных квартирах воздух из кухонь нижних этажей может попасть вверх. Вместе с чужими запахами могут залететь и вредные вирусы. Так что у обитателей самых приближенных к облакам этажей есть, пожалуй, лишь одно преимущество: сверху обычно бывает красивый вид.

Это потому, что становятся малозаметными непривлекательные детали.

источник

Технология стресса городских жителей

Часть 3

Проект Малоэтажная Россия

Описание проекта:

Мы предлагаем каждому желающему принять участие в проекте под рабочим названием "Малоэтажная Россия".

Основная цель проекта: создать условия и подготовить научно-методическую основу для того, чтобы каждая семья в России могла жить в собственном доме усадебного типа, расположенном на приусадебном участке порядка 1 га (возможно больше или меньше - в зависимости от численности и потребностей семьи). При этом поселения, сформированные на принципах ландшафтно-усадебной застройки (подробнее см. здесь) должны быть обеспечены всеми необходимыми объектами и инфраструктурой:

инженерными сетями или их автономными аналогами (в том числе высокоскоростным Интернетом);



дорогами с твердым покрытием;



доступной системой общественного транспорта;



службой ЖКХ;



школами (возможно одной на несколько поселений), кружками дополнительного образования и т.д.;



производственной базой;



центрами развития культуры и интеллектуально-творческой деятельности молодежи;



и т.д.

В таких поселениях уровень комфорта проживания должен быть не ниже, чем в современных городах, но в то же время безопасным для здоровья, как физического так и психического. У жителей не должно быть необходимости ездить в город на работу или для приобретения предметов повседневного потребления.

Другими словами, такой населенный пункт должен сочетать в себе современные технологии, облегчающие быт и труд людей и быть в то же время местом отдыха и уединения.

В таких условиях могут быть воспитаны новые поколения, обладающие более целостным мировоззрением, впитавшие ценности жизни в гармонии с природой и друг другом, ощущающие потребность в преодолении проблем общества и дальнейшего развития своей Родины и обладающие необходимыми для этого культурой чувств, мышления и творчества.

Подробнее смотри: Тезисы к формированию программы развития малоэтажного домостроения в Российской Федерации

Образ будущего:

Здесь приведены некоторые изображения, приблизительно отражающие образ будущих поселений, к которому мы стремимся.

Направления работы:

- архитектурные решения для сельских домов;



- планировочные решения для сельских населенных пунктов;



- разработка моделей сельских поселений XXI века;



- разработка методик подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, проектов планировки территории;



- разработка моделей сельских усадеб;



- разработка моделей приусадебных участков на основе принципов пермакультуры;



- разработка схем организации управления строительным комплексом;



- предложения по формированию моделей устойчивого развития регионов РФ;



- анализ и разработка механизмов финансирования, кредитования и субсидирования малоэтажного строительства на селе;



- исследования преимуществ и недостатков различных конструкционных и строительных материалов, применяемых в жилищном строительстве;



- исследование и предложения по организации кооперации сельского населения для устойчивого удовлетворения демографически обусловленных потребностей людей;



- проблематика существующей системы оценки сельских территорий и предложения новых подходов оценки, основанных на принципах рационального природопользования и устойчивого развития;



- разработка методики обеспечения жильем нуждающихся в нем граждан на уровне субъекта федерации;



- и др.

Источник

В. Гребнёв. Концепция архитектуры ноосферы. В. Попов. Русский Дом - живой Дом

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Заключение..

Управляющие этим миром не едят отравленную жратву из своих же супермаркетов, они не пьют чай и кофе (про сигареты, алкоголь даже не говорю).

Они живут в правильных домах (это отдельная тема) и обязательно на природе — как правило у большой воды.

Они дышат свежим воздухом, едят только растительную живую пищу и много двигаются.

Хоть они и не способны создавать новые образы, однако думают быстрее и глубже нас на порядок, что и помогает им держать в стойле столь гигантское стадо.

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