Владимир Путин и провокация Собчак. Итог: волос долог, ум короток

Скандально известная журналистка, новоявленная мать и «гламурная дива» Ксения Собчак, не так давно обозначившая свое участие в президентских выборах, попыталась накалить обстановку на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, задав президенту провокационный вопрос: «Неужели власть боится честной конкуренции?». Ответ она получила, но поняла по-своему, исказив его смысл в своих интересах.

Под честной конкуренцией Ксения Собчак понимает допуск к выборам блогера Алексея Навального, у которого за плечами два условных срока. Зэка в президенты? Это явно перебор. Что касается ответа Путина, то пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже пояснил, что политическая составляющая в его ответе полностью отсутствовала. Хватит фантазировать.

Не стоит трактовать слова президента на свой лад, выдергивая из контекста. Да, он спросил Собчак, желает ли она, чтобы в России повторилась ситуация с такими же «саакашвили», как на Украине? Чтобы бегали, шум поднимали, майданили, госперевороты устраивали? Россия все это уже проходила в 90-х годах и больше такого «счастья» россияне переживать не хотят, а он этого просто не допустит. Вполне разумный, ясный ответ по существу вопроса.

Любые попытки политизировать ситуацию с Навальным заранее обречены не неудачу. Блогер, возомнивший, что для него закон не писан, с сотоварищами пытается перекроить общественно-политическое устройство России под себя, захлебываясь при этом истерическими криками о демократии и призывами прислать ему больше донатов. Пустое дело. Если убрать эмоции и взвизгивания оппозиции, становится ясно: народ от них устал еще в 90-х.

Реформаторы, лоббировавшие интересы Запада, грабившие страну и народ, россиянам уже в печенках сидят. Их отстранили от кормушки, выкинули на обочину политической жизни, а им же вернуться хочется. В их числе Михаил Касьянов, Григорий Явлинский и прочие «деятели». Но на пятки им уже наступают прозападные либералы, желающие продать родину подороже, да хоть и по частям, зато с гарантией. В этой когорте Навальный и обосновался.

Ксения Собчак, пытающаяся сделать умную мину при глупой и грязной игре, задала вопрос Путину, вот только не угадала с реакцией: провокации на президента не действуют.