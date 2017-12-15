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В.Катасонов о скандальном разоблачении

17:37. 15 декабря 2017 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал:

Новая постановка театра абсурда, идейным вдохновителем которого на сей раз является глава Центра стратегических разработок и бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Алексей Кудрин – человек небезызвестный.

 

Сменившего не одну должность в правительстве экс-министра финансов называют флагманом российского либерального корабля. На днях достоянием общественности стал факт наличия у Кудрина фонда, который располагается в Великобритании. Цели этого фонда весьма туманны, а совокупный его доход за прошлый год составил более 1,5 миллионов долларов.

Но вот незадача: в текущем году этот фонд лишился своего основного спонсора – одного из крупнейших госбанков России, ВТБ. Подробности в нашем материале.

Источник: www.kramola.info

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