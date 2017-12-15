Учёные обнаружили «близнеца» Солнечной системы (ФОТО, ВИДЕО)

Ученые обнаружили планетарную систему, которая по своему строению напоминает Солнечную систему.

О новых выводах сообщается на сайте NASA. Уточняется, что аналогия с Солнечной системой возникла тогда, когда у звезды Kepler-90 была обнаружена восьмая планета — Kepler-90i.

Эта находка была сделана при помощи искусственного интеллекта, который обрабатывал данные, собранные космическим телескопом.

«Это делает Kepler-90 первой звездой, обладающей таким же числом планет, как наша Солнечная система», — заявил программист из Google Кристофер Шалью, принимавший участие в исследовании планетарной системы.

Ведомство добавляет, что Kepler-90 находится в 2,545 светового года от Земли, а последняя обнаруженная планета Kepler-90i представляет собой скалистое образование, которое делает оборот вокруг своей звезды каждые 14,4 дня.

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