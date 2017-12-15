Сводки от ополчения Новороссии 15 декабря 2017

ВСУ 15 раз за сутки нарушили «режим тишины»

ВСУ за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Логвиново, Калиновка, Сокольники и Веселогоровка. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия. Читайте также: Ни шагу назад! — морпехи ДНР под Мариуполем используют тактику войны во Вьетнаме (ФОТО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ОБСЕ открывает глаза

Спустя почти 4 года кровопролития на территории Украины, комиссия ОБСЕ таки умудрилась сделать адекватный отчет.

Но за объективность при освящении фактов их похвалить вряд ли можно, ведь на этот раз под обстрел попали сами наблюдатели, так что иного выхода у них просто не было. Наблюдатели, находясь на своей передовой патрульной базе, услышали звуки взрывов и почуяли резкий запах пороха. Выйдя на улицу, они увидели взрывающиеся снаряды на расстоянии 200 метров.

Безоружные сотрудники мониторинговой миссии спрятались в подвале и на протяжении двух часов слышали звуки разрывающихся снарядов снаружи. Однако фиксировать произошедший в этот же день обстрел фильтровальной станции фосфорными боеприпасами они отказались.

Причиной отказа послужило то, что через 10 минут у них должен был закончиться рабочий день, и времени на это у них просто не было. Зачем эта миссия вообще в таком случае находится на территории Донецка, если у ее членов нет желания выполнять свою работу. Легче бродить стадом, уподобляясь баранам, и задумчиво сосать травинку, ожидая окончания рабочего дня.

Когда речь заходит об обеспечении безопасности более 400 тысяч людей, у них заканчивается рабочий день – а когда угроза нависает уже над их головой, сразу же начинается бумажная работа и фиксация нарушений. Но разве это допустимо?

В их руках судьбы людей ДНР и ЛНР, но выполнять свою работу не хочет никто, хотя отнеси они реальные доказательства в международные организации – конфликт бы давно уже был бы решен сам собой. Но нет, лучше просиживать свою зарплату в окопах и ничего не делать. Никогда не думал, что скажу это, но ОБСЕ, которая должна быть вне политики, уже давно погрязла в ней. А кто за этим стоит, вы знаете сами, кому ещё выгодна эта война? Не зря негласным символом миссии ОБСЕ стали 3 мартышки – они отражают суровую действительность деятельности миссии.

источник

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Ни шагу назад! — морпехи ДНР под Мариуполем используют тактику войны во Вьетнаме (ФОТО)

Знаменитый ополченец и военкор Геннадий Дубовой побывал на позициях Вооруженных сил ДНР на Мариупольском направлении. С очаровательной и отважной представительницей Союза Добровольцев Донбасса Анастасией Кузнецовой побывали на позициях Первой роты Стрелкового батальона Девятого полка Морской пехоты ВС ДНР близ Широкино. Что там? А всё то же самое, что и в «промке» у Авдеевки, и на других участках фронта. ВСУ мстительно «соблюдают» Минские соглашения. С их стороны — попытки закрепиться в «серой зоне», обстрелы наших позиций из 120 и 80-мм миномётов, СПГ, танковых орудий и всех видов стрелкового оружия (особенно лютуют снайперы). С нашей — соблюдение МС (Минских соглашений, – прим. РВ) без кавычек. Отвечаем изредка из стрелкового оружия, по приказу, пресекая вражеские вылазки. Позиционная война… С тем, что эта война будет долгой и нудной, наши бойцы давно смирились. Наши позиции оборудованы с учётом опыта как Первой мировой, так и Вьетнамской войн. Разветвлённые, в полный рост, окопы и ходы сообщения, по всем правилам военной науки обустроенные, хорошо отапливаемые и оснащенные всеми видами связи блиндажи, «лисьи норы» и безупречный во всём порядок. Плюс камеры видеонаблюдения, позволяющие отслеживать малейшие изменения на стороне противника. Работаем… Анастасия Кузнецова прямо на передовой позиции вручила Знаки СДД воюющим с 2014 года бойцам. Украинцев наши бойцы с некоторых пор называют так: «Не русские они… немцы!» На командном пункте Первой роты Стрелкового батальона (командир — Роман) на видном меcте вывешен исторический приказ И.В. Сталина № 227 «НИ ШАГУ НАЗАД!». Читайте также: Сожжённые танки и БМП: новые кадры разгромленных позиций ВСУ под Дебальцево (ВИДЕО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su