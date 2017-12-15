США готовятся развязать войну в Молдавии

Источник: point.md

Запад пытается начать войну в Молдове, как это было сделано на Украине. Об этом заявил российский политолог Николай Стариков.



По мнению Старикова, попытка развязать конфликт может быть предпринята после парламентских выборов, в случае победы прозападных партий.

«Если победят прозападные силы, то дальше развитие событий может пойти по жесткому сценарию. Это значит, что нельзя исключать попытки вооруженной силой «вернуть» Приднестровье при помощи западных советников и украинских «друзей». Это означает давление на Гагаузию и форсирование вступления страны в Румынию. Что неизбежно ведет к возобновлению кровопролития и превращения Молдавии в зону боевых действий», — подчеркнул политолог.

«Зачем это нужно Штатам? Дело в том, что российские миротворцы могут снабжаться лишь двумя путями: железной дорогой и по воздуху. Первый путь идет через территорию Украины, и она уже запретила им пользоваться. Второй путь – самолетами через территорию Молдовы, тоже уже перекрыт.

«Об этом мало или совсем не говорят по ТВ, но если в ситуации отсутствия транспортного коридора к миротворцам в Приднестровье начнется военный конфликт, то для того, чтобы снабжать миротворцев и погашать конфликт, будет необходимо предпринимать экстренные меры. Вроде «прорубания» коридора через территорию Украины. Альтернатива этому – стороннее наблюдение за гибелью граждан России и наших миротворцев. В этот капкан и готовятся загнать Россию наши американские «партнеры», утверждает Стариков.

«Россия, если она не хочет иметь рядом с украинской проблемой, ещё и молдавскую, должна оказать максимальную и всестороннюю помощь. Тем силам в Молдове, кто хочет спасти свою Родину от той участи, которую ей готовят США и продажные политики из прозападных партий.

В такой ситуации ключевым фактором для определения итогов выборов в будущий молдавский парламент будут голоса приднестровцев, имеющих гражданство Молдовы. Поэтому мы можем увидеть самые неожиданные комбинации, когда Соединённые Штаты Америки через различные структуры будут пытаться воздействовать на приднестровские элиты. Что касается России, то она должна всячески побуждать Тирасполь к максимальному участию во внутримолдавском парламентском голосовании», заявил Политолог.

Источник: nstarikov.ru