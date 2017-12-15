Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 декабря 2017

По инициативе общественности в городе Кисва провинции Дамаск прошло совещание, в котором приняли участие общественные деятели, официальные лица и местные жители.

Основными вопросами, стоявшими на повестке дня, были проблематика локальной безопасности и призыв молодежи в армию.

С приветственной речью к собравшимся выступил губернатор столичной провинции Аляа Мунир Ибрагим. Он высоко оценил патриотизм и самоотверженность молодежи, пострадавшей от терроризма.

«Несмотря на то, что война подходит к концу, юноши продолжают выполнять свой гражданский долг. Более 4 тысяч молодых людей из числа жителей Кисвы и близлежащих населенных пунктов подали документы для вступления в ряды армии, чтобы восстановить безопасность и стабильность в стране», — заявил столичный градоначальник.

По сообщениям пресс-службы администрации провинции Дамаск, сегодня приходится отказывать многим молодым людям. Ведь в руководстве района и страны отчетливо понимают, что уже в самое ближайшее время сирийский народ сможет отпраздновать окончательную победу в многолетнем военном конфликте, и тогда арабская республика столкнется с нехваткой квалифицированных специалистов гражданских специальностей.

«Однако мы можем понять и восемнадцатилетних ребят, которые с оружием в руках стремятся пойти на войну за свободу своей Родины. Ведь у многих из них от рук боевиков погибли родные и близкие, друзья и товарищи…» — подчеркнули в пресс-службе столичной провинции.

В своем выступлении перед собравшимися Аляа Мунир Ибрагим отметил, что была создана специальная комиссия для рассмотрения жалоб, вопросов и предложений призывников и их родителей. Губернатор подчеркнул, что эта межведомственная организация старается рассматривать каждый случай индивидуально.

«Давайте рассуждать логически, если юноше, который в силу возраста и жизненных обстоятельств жаждет мести за гибель своих родителей от рук террористов, отказывает правительственная армия, как он поступит? Скорее всего, найдет возможность купить оружие и вступить в ряды ополчения…» — сообщил губернатор.

Специально для таких горячих молодых людей члены Комиссии пытаются найти места в вооруженных силах, где их обучат не только стрельбе из автомата и управлению танком, но и дадут возможность получить навыки в смежных военных специальностях.

Сегодня Вашему покорному слуге удалось пообщаться с одним из таких молодых людей по имени Ахмад. Ему только исполнилось 18 лет и несколько дней назад он получил радостную новость — для армии этот молодой человек полностью подходит и через несколько дней он пополнит ряды вооруженных сил.

«Скажите, война уже подходит к концу. На территории Сирии остались лишь жалкие остатки террористических формирований. С кем вы собираетесь воевать и зачем идете в армию?» — решил уточнить я у своего собеседника.

«Не говорите глупостей! Все только начинается», — чуть ли не прокричал Ахмад. «Уже скоро нам придется сразиться с самым серьезным соперником! Вы правы, боевиков ИГИЛ* наша армия разгромила, „Тахрир аш-Шам” зажата в окружении, а из Восточной Гуты бегут террористы, но у нас остался еще один неразрешенный вопрос…» — отрапортовал мне Ахмад.

«Что вы имеете в виду?» — поинтересовался ваш покорный слуга.

«Нам необходимо восстановить наши границы. И если на севере и востоке нужно работать скорее политикам, чтобы при помощи русских друзей окончательно договориться с курдскими отрядами народной самообороны, то вот как быть с Юго-Западом?! Вы же знаете про населенный пункт Эт-Танф — там незаконно находится американская военная база — фактически США захватили часть Сирии. И это означает, что мы должны заставить оккупантов покинуть земли арабской республики, а они, как и любые бандиты, понимают только силу!» — сообщил мой собеседник.

«Собираетесь с автоматом Калашникова идти против страны с ядерным оружием?!» — вырвалось у меня.

«Да я готов идти на них с голыми руками! Они захватили землю моей страны — я должен защищать свою Родину», — уже на ходу сказал Ахмад и, не попрощавшись, ушел по своим делам.

Что ж, после общения с такими ребятами у меня всегда наворачиваются слезы счастья, слезы гордости за свою страну, за свой народ! Однако все же вопрос Эт-Танфа, на мой взгляд, можно попробовать решить невоенным методом. Зачем губить жизни сирийских солдат и офицеров?!

Иордания может повернуться спиной к США

Сегодня снабжение американских военных организовано через Иорданию — через земли королевства им доставляют из Израиля и других государств продукты питания, питьевую воду, оружие и боеприпасы. Если власти Аммана или же иорданский народ решат отказаться от сотрудничества с американцами, то оккупационные войска в Эт-Танфе окажутся полностью отрезаны от внешнего мира.

Недавно иорданцы были до глубины души возмущены решением президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, по стране прокатились многочисленные митинги в поддержку Палестины. Так почему бы гражданам королевства в знак протеста не перекрыть дорогу в Сирию?! Не допустить свободные поставки припасов в Эт-Танф?!

Тогда американцы будут вынуждены либо начать воевать со всеми странами Ближневосточного региона, в том числе и с союзными им государствами, либо же сообщить всему миру, что их никогда и не было в этом регионе, собрать манатки и покинуть Сирийскую Арабскую Республику.

Ну а на тот случай, если мое предположение так и не станет реальностью, то я бы хотел предупредить американских жен и матерей: ждите ваших мужей и сыновей в деревянных ящиках. На сирийской земле сотни тысяч таких юных мужчин, как Ахмад, и каждый из них готов на все ради освобождения своей Родины!

Рияд Фарид Хиджаб, для «Русской Весны»

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.