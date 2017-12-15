Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 декабря 2017
- 04:30 Сирия готова к мирной жизни и войне против США.
- 01:44 Вежливость превыше всего: Россия обходит США на Ближнем Востоке.
- 01:18 В Госдепе США заявили о необходимости сотрудничать с Россией по Сирии.
- Вчера 23:21 Пентагон сообщил подробности «перехвата» российских Су-25 над Сирией.
- Вчера 23:18 Бомбардировщики Су-34 вернулись в Россию из Сирии.
Сирия готова к мирной жизни и войне против США
По инициативе общественности в городе Кисва провинции Дамаск прошло совещание, в котором приняли участие общественные деятели, официальные лица и местные жители.
Основными вопросами, стоявшими на повестке дня, были проблематика локальной безопасности и призыв молодежи в армию.
С приветственной речью к собравшимся выступил губернатор столичной провинции Аляа Мунир Ибрагим. Он высоко оценил патриотизм и самоотверженность молодежи, пострадавшей от терроризма.
«Несмотря на то, что война подходит к концу, юноши продолжают выполнять свой гражданский долг. Более 4 тысяч молодых людей из числа жителей Кисвы и близлежащих населенных пунктов подали документы для вступления в ряды армии, чтобы восстановить безопасность и стабильность в стране», — заявил столичный градоначальник.
По сообщениям пресс-службы администрации провинции Дамаск, сегодня приходится отказывать многим молодым людям. Ведь в руководстве района и страны отчетливо понимают, что уже в самое ближайшее время сирийский народ сможет отпраздновать окончательную победу в многолетнем военном конфликте, и тогда арабская республика столкнется с нехваткой квалифицированных специалистов гражданских специальностей.
«Однако мы можем понять и восемнадцатилетних ребят, которые с оружием в руках стремятся пойти на войну за свободу своей Родины. Ведь у многих из них от рук боевиков погибли родные и близкие, друзья и товарищи…» — подчеркнули в пресс-службе столичной провинции.
В своем выступлении перед собравшимися Аляа Мунир Ибрагим отметил, что была создана специальная комиссия для рассмотрения жалоб, вопросов и предложений призывников и их родителей. Губернатор подчеркнул, что эта межведомственная организация старается рассматривать каждый случай индивидуально.
«Давайте рассуждать логически, если юноше, который в силу возраста и жизненных обстоятельств жаждет мести за гибель своих родителей от рук террористов, отказывает правительственная армия, как он поступит? Скорее всего, найдет возможность купить оружие и вступить в ряды ополчения…» — сообщил губернатор.
Специально для таких горячих молодых людей члены Комиссии пытаются найти места в вооруженных силах, где их обучат не только стрельбе из автомата и управлению танком, но и дадут возможность получить навыки в смежных военных специальностях.
Сегодня Вашему покорному слуге удалось пообщаться с одним из таких молодых людей по имени Ахмад. Ему только исполнилось 18 лет и несколько дней назад он получил радостную новость — для армии этот молодой человек полностью подходит и через несколько дней он пополнит ряды вооруженных сил.
«Скажите, война уже подходит к концу. На территории Сирии остались лишь жалкие остатки террористических формирований. С кем вы собираетесь воевать и зачем идете в армию?» — решил уточнить я у своего собеседника.
«Не говорите глупостей! Все только начинается», — чуть ли не прокричал Ахмад. «Уже скоро нам придется сразиться с самым серьезным соперником! Вы правы, боевиков ИГИЛ* наша армия разгромила, „Тахрир аш-Шам” зажата в окружении, а из Восточной Гуты бегут террористы, но у нас остался еще один неразрешенный вопрос…» — отрапортовал мне Ахмад.
«Что вы имеете в виду?» — поинтересовался ваш покорный слуга.
«Нам необходимо восстановить наши границы. И если на севере и востоке нужно работать скорее политикам, чтобы при помощи русских друзей окончательно договориться с курдскими отрядами народной самообороны, то вот как быть с Юго-Западом?! Вы же знаете про населенный пункт Эт-Танф — там незаконно находится американская военная база — фактически США захватили часть Сирии. И это означает, что мы должны заставить оккупантов покинуть земли арабской республики, а они, как и любые бандиты, понимают только силу!» — сообщил мой собеседник.
«Собираетесь с автоматом Калашникова идти против страны с ядерным оружием?!» — вырвалось у меня.
«Да я готов идти на них с голыми руками! Они захватили землю моей страны — я должен защищать свою Родину», — уже на ходу сказал Ахмад и, не попрощавшись, ушел по своим делам.
Что ж, после общения с такими ребятами у меня всегда наворачиваются слезы счастья, слезы гордости за свою страну, за свой народ! Однако все же вопрос Эт-Танфа, на мой взгляд, можно попробовать решить невоенным методом. Зачем губить жизни сирийских солдат и офицеров?!
Иордания может повернуться спиной к США
Сегодня снабжение американских военных организовано через Иорданию — через земли королевства им доставляют из Израиля и других государств продукты питания, питьевую воду, оружие и боеприпасы. Если власти Аммана или же иорданский народ решат отказаться от сотрудничества с американцами, то оккупационные войска в Эт-Танфе окажутся полностью отрезаны от внешнего мира.
Недавно иорданцы были до глубины души возмущены решением президента Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, по стране прокатились многочисленные митинги в поддержку Палестины. Так почему бы гражданам королевства в знак протеста не перекрыть дорогу в Сирию?! Не допустить свободные поставки припасов в Эт-Танф?!
Тогда американцы будут вынуждены либо начать воевать со всеми странами Ближневосточного региона, в том числе и с союзными им государствами, либо же сообщить всему миру, что их никогда и не было в этом регионе, собрать манатки и покинуть Сирийскую Арабскую Республику.
Ну а на тот случай, если мое предположение так и не станет реальностью, то я бы хотел предупредить американских жен и матерей: ждите ваших мужей и сыновей в деревянных ящиках. На сирийской земле сотни тысяч таких юных мужчин, как Ахмад, и каждый из них готов на все ради освобождения своей Родины!
Рияд Фарид Хиджаб, для «Русской Весны»
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Вежливость превыше всего: Россия обходит США на Ближнем Востоке
Внутриполитический кризис США и череда ошибок, допущенных действующей администрацией Белого дома на Ближнем Востоке, приводят к тому, что Вашингтон упускает лидирующие позиции в регионе.
Ряд мировых СМИ признают очевидное: проблемы американского руководства вкупе с успехами российской группировки войск в Сирии позволяют Москве восстановить утраченные после распада СССР сферы влияния.
Спустя одиннадцать месяцев пребывания Дональда Трампа в должности президента США можно с уверенностью утверждать, что у американской стратегии на Ближнем Востоке продолжают отсутствовать долгосрочные цели.
Следствием затянувшейся политической неопределенности является регулярная критика Капитолия союзниками по блоку НАТО и ключевыми торговыми партнерами США. Турецкий президент Эрдоган неоднократно обвинял Вашингтон в поддержке террористических организаций на территории Сирии, включая их самые радикальные ответвления в лице ИГИЛ.
Тем не менее на фоне недавних решений, принятых Трампом, обострение американо-турецкого взаимодействия может оказаться только вершиной горы проблем, которая навалилась и намерена раздавить планы США по сохранению лидерства на Ближнем Востоке.
Напомним, в середине прошлой недели 45-й президент подписал закон о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о переносе американского посольства в новоназванную им столицу.
Принятое решение спровоцировало возобновление боевых действий между ХАМАСом (палестинское исламистское движение) и ЦАХАЛом (армия обороны Израиля), а также массовые беспорядки в Секторе Газа и Иерусалиме, жертвами которых на данный момент стали более 40 человек.
Кроме того, подписанный Трампом закон о статусе Иерусалима вызвал крайне негативную реакцию со стороны государств исламского мира. В частности, президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что Вашингтон утратил статус участника, выполняющего посредническую миссию в процессе мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Анализируя ситуацию, выбирая между внутриполитической стабильностью и укреплением позиций на Ближнем Востоке, глава Белого дома делает выбор в пользу первого.
В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял о намерениях восстановить американо-израильские отношения, не отличавшиеся своей безупречностью во время президентства Барака Обамы. Фактически решение Трампа является выполнением обещаний перед сторонниками произраильской политики в США, составившими основной электорат Трампа, и всей еврейской диаспоры, имеющей влияние на экономический сектор и средства массовой информации. Помимо четкого следования пунктам предвыборной программы, нужно учитывать и ряд других преимуществ, получаемых администрацией Белого дома.
Отдельного рассмотрения требует поиск спецпрокурором США Робертом Мюллером российского следа в выборах 45-го американского президента.
Как сообщают эксперты, муссирование данной темы рассматривается американским истеблишментом как «страховочный вариант», который можно использовать при инициировании импичмента. В этой связи нагнетание командой Дональда Трампа напряженности между Израилем и Палестиной, имеющее все шансы перерасти в полномасштабный военный конфликт, — вполне эффективный трюк для отвлечения общественности от происков оппонентов. В дополнение к сказанному, нельзя сбрасывать со счетов и личную заинтересованность президента-миллиардера сделать подарок еврейскому государству и, в частности, членам своей семьи: дочь Иванка Трамп и зять Джаред Кушнер исповедуют ортодоксальный иудаизм.
Как бы то ни было, период для «подарка семейству» был выбран крайне неудачно, как следствие, принятое решение нанесло позициям Вашингтона на Ближнем Востоке серьезный ущерб.
Напомним, подписание документа о признании Иерусалима столицей Израиля совпало по времени, когда сирийская арабская армия при поддержке российских ВКС окончательно разгромили группировку ИГИЛ*. Кроме того, решение было сделано практически в те же сроки, когда президент России Владимир Путин посетил сирийскую авиабазу Хмеймим, где провел переговоры с сирийским коллегой Башаром Асадом. Примечательно, в этот же день российский лидер провел переговоры с турецким и египетским президентом Реджепом Эрдоганом и Абдулом-Фаттахом ас-Сиси.
Насыщенный день Владимира Путина по Ближнему Востоку не остался в стороне от средств массовой информации. Ведущие зарубежные СМИ, в их числе The Washington Post, Bloomberg, Le Figaro, Al-Arab, сообщили о возрождении прежнего влияния Москвы в регионе. «Путин приехал в тот момент, когда поражение Америки в регионе не было таким явным», — заявило немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.
Тем не менее самое яркое описание сложившейся ситуации дала итальянская газета La Repubblica написав следующее: «Владимир Путин на полной скорости въехал на ближневосточное шоссе, которое ему открыли невежество Трампа и неспособность госсекретаря Тиллерсона».
Подытоживая, невежество Трампа стало одной из слагаемых успеха, которое способствовало укреплению позиций на Ближнем Востоке вежливого российского лидера.
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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В Госдепе США заявили о необходимости сотрудничать с Россией по Сирии
США должны сотрудничать с Россией по Сирии, установленные на юго-западе Сирии зоны деэскалации создали «позитивную модель» для дальнейшей совместной работы, уверен бывший помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Стюарт Джонс.
«В Сирии мы должны сотрудничать с русскими. Я думаю, что зоны по деэскалации, установленные на юго-западе Сирии, имеют эффект. Я думаю, что это создало позитивную модель для будущего сотрудничества. Я также считаю, что это также удерживает Россию от определенных действий», — сказал Джонс, выступая на слушаниях в сенате США.
Как он отметил, «нет ничего привлекательного» в том, что Россия активно вовлечена в ситуацию вокруг Сирии.
«Россия спасла режим (президента Сирии) Башара (Асада) в 2015 году. Но они заинтересованы в сотрудничестве с США по ряду причин. К примеру, договоренности по зонам деэскалации представляют позитивную модель для сотрудничества с русскими», — сказал Стюарт, отметив, что такие договоренности также дают возможность «привлекать Россию к ответственности».
В то же время, как заявил Райан Крокер, занимавший посты посла США в таких ближневосточных странах, как Ирак, Кувейт, Сирия, Ливан, «русские вмешались в (ситуацию) в Сирии не потому, что они увидели возможность, но поскольку они увидели вполне реальную угрозу — что они потеряют, фактически, свой главный актив в регионе — Башара Асада». По его словам, несмотря на то, что Россия объявила о выводе войск из Сирии, в этой стране остаются два военных объекта — в Тартусе и в Хмеймиме. «Так что они не уходят, они продолжат использовать Сирию как рычаг влияния для их более широкой стратегии в регионе», — считает Крокер.
Как рассказал РИА Новости экс-сотрудник ЦРУ, исполнительный директор американского Совета национальных интересов Филип Джиральди, США хотят сохранить военные силы и средства в Сирии после вывода российской группировки войск, чтобы обеспечить себе возможность влияния на ситуацию в стране после войны.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Асадом.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГИЛ с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГИЛ* в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Пентагон сообщил подробности «перехвата» российских Су-25 над Сирией
Сближение самолетов России и США в небе над Сирией длилось около 40 минут, американские истребители F-22 были вынуждены усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения с российскими штурмовиками Су-25, сообщил РИА Новости представитель Пентагона Эрик Пахон.
«В один момент Су-25 приблизился достаточно близко к F-22, и он был вынужден усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе», — сказал Пахон, добавив, что инцидент произошел в районе сирийского города Аль-Букемаль.
Ранее в пресс-службе Центрального командования (CENTCOM) США сообщили о сближении российских и американских самолетов в Сирии, отметив, что такие ситуации иногда возникают «по нескольку раз в день» и «ничего экстраординарного в них нет».
Представитель Пентагона заявил, что российские самолеты залетают в контролируемую США зону в Сирии шесть-восемь раз в день.
Собеседник агентства отметил серьезную озабоченность коалиции США возможностью сбить российский военный самолет, если он будет представлять угрозу ее воздушным или наземным силам.
Как ранее сообщала «Русская Весна», Минобороны РФ опровергло сообщения британских и американских СМИ о перехвате американскими истребителями F-22 двух российских штурмовиков в воздушном пространстве над восточным берегом Евфрата в Сирии.
Читайте также: МОЛНИЯ: F-22 ВВС США открыли огонь в сторону штурмовиков ВКС РФ в Сирии, — СМИ
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Бомбардировщики Су-34 вернулись в Россию из Сирии
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Правильно Ахмад сказал.
Враг у порога.
Молодежь Сирии должна защищать суверенитет и независимость
своей страны.