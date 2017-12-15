Роскомнадзор и родительские сообщества: «Защити своего ребенка!»

Крупнейшие родительские сообщества России одобряют и присоединяются к проводимой в социальных сетях акции «Отключи TouchID и Face ID своему ребенку». Дактилоскопические датчики и сканеры лица на смартфонах, которыми пользуются дети, не достигшие совершеннолетия, внушают им опасение. Глава РКН Александр Жаров на стороне родителей в этом вопросе.

Еще раньше, в начале ноября, руководитель РКН заявил, что недопустимо собирать информацию о пользователях без обязательного информирования на согласие и сбор данных, причем данное правило должно действовать для всех производителей смартфонов, без исключения. Сбор персональных и биометрических данных российских детей должен быть запрещен, ведь он повлияет на всю их последующую жизнь. Как ими воспользуются те же иностранные спецслужбы, никто не знает, но вряд ли на пользу россиянам.

Российские эксперты позицию главы Роскомнадзора Александра Жарова поддержали. Так, аналитик Игорь Рябов отметил, что на кону стоит вопрос личной безопасности и защиты прав детей и подростков, которые в силу незрелости личности еще не способны принять самостоятельное решение, сознавая ответственность за него.

Их наивность может дорого им стоить в будущем. Поэтому акция «Отключи TouchID своему ребенку» не просто реакция неравнодушных людей и взволнованных родителей, но и ответ на запрос всего российского общества.

Не стоит забывать и про другой фактор: обеспечение национальной безопасности. Российские дети не овцы, которые можно вот так просто взять и посчитать, считав необходимую Западу информацию со смартфонов. Дети всегда были и есть будущим нашей страны. Мы не знаем, кем они станут, но можем быть уверены, что они окажутся на прицеле иностранных спецслужб, после того, как их данные уйдут на серверы компаний-производителей.

Об опасности «утечки данных» сообщил и зампред парламентского комитета по информационной политике Андрей Свинцов:

Вызовы и угрозы в современном мире видоизменяются постоянно, их количество растет, и никто не скажет, что ждет нас в будущем. Поэтому следует быть более внимательными и не допускать утечки персональных данных наших детей. Они нуждаются в защите государства и родителей. Мы просто обязаны им ее предоставить.

Взрослые люди тоже не застрахованы от подобных злоупотреблений. По мнению Наталии Елисеевой, эксперта по СМИ и социальным медиа, биометрическая идентификация всегда несет в себе угрозу «слива» личных данных человека.

Верить пользовательским соглашениям о зашифрованных данных – опасное и глупое занятие. Никто не даст гарантий, что наши данные не попадут в чужие руки. Еще вопрос: в чьи именно? И, как показала практика, в современном мире давно уже открылась охота за персональными данными, защитить которые становится все трудней.