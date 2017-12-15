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Общество устало…

09:40. 15 декабря 2017 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:
Завершилось очередная пресс-конференция Путина. Впечатление неоднозначное.

Больше всего удручает президентская уверенность в благе для страны „иностранных инвесторов”. Конечно, на каком-то этапе это необходимо, да уж больно сильно этот этап затянулся.

А уж про ссудный процент даже и говорить не хочется. Тут, похоже, президент пока безсилен.

Вообще выступления Путина в этом году производят двоякое впечатление на многих граждан. Что они и фиксируют в своей оценке соответствующих видео.

Полгода назад мы уже приводили этот аргумент: соотношение лайков-дислайков под роликами с выступлениями президента. Этот способ оценки общественного мнения ничуть не хуже опросов. Вот вы доверяете результатам, публикуемым, скажем, Левадой-центром? А ФЦИОМ-ом?

Что касается дислайков под видео, то понятно, что часть их поставлена проплаченными Западом агентами. Часть, но не все. То же, кстати, возможно и с лайками… Однако в любом случае проплаченные оценки не отражают мнение большинства. Это видно хотя бы из результатов выступления Путина в предшествующие годы, когда число положительных оценок заметно превосходило число оценок негативных.

Иная ситуация в этом году. Ниже мы свели данные за 4 последних года по летней пресс-конференции Владимира Владимировича. За последние два года число лайков резко снижается, а этим летом отрицательные оценки впервые превзошли положительные.

Так или иначе, но предлагаемый показатель иллюстрирует усталость российского общества. Которое устало ждать перемен, оно более не довольствуется пожеланиями, а хочет видеть конкретные действия власти. В достижении реального суверенитета страны.

И такое состояние общества настораживает. Ибо Путин – не маг и волшебной палочки у него нет.

Но как бы там ни было, другого реального кандидата на пост Президента РФ, кроме Путина, нет и не предвидится. Любой другой – это вероятный развал страны.


Все ссылки на результаты по годам здесь.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: общество, президент, Путин, Россия
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