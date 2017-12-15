О проблеме допинга

Автор Михаил Хазин

Тема эта стала настолько актуальной, что требует от любого человека, который претендует на некоторую внятную общественную позицию (а я претендую) высказать свое мнение. Состоит оно, в моем случае, в том, что у нашего общества в этом вопросе имеет место то, что ученым словом называется «когнитивный диссонанс». Или — внутреннее противоречие, связанное с тем, что мы смотрим на зависимые друг от друга явления с совершенно разных позиций.

Прежде всего, о самом допинге. Его в современном спорте высших достижений не может не быть. Иначе организм атлетов рассыпался бы в процессе запредельных нагрузок. Иногда он нужен для повышения результатов (скорость, сила, реакция), иногда — для повышения выносливости. Но представить себе спорт без него совершенно невозможно. Но если допинг нужен, но он запретен, то возникают естественные вопросы: каков критерий проверок, кто назначает проверяющих, кто определяет список запрещенных веществ и так далее.

Во времена СССР, паритета двух великих держав, вопросов не было: правила принимались в рамках согласованных процедур, лаборатории создавали новые вещества, еще не внесенные в списки запрещенных, все остальные автоматически отставали (за исключением верных союзников упомянутых держав). А сам спорт был одной из главных площадок, на которых соревнование двух систем происходило в публичном поле, а потому — правила соблюдались достаточно четко и даже были разные удивительные истории (вроде «3 секунд» в баскетбольном финале Олимпиады в Мюнхене в 1972 году). Ну а на каждый выверт (типа бойкота Олимпиады-80) следовал немедленный и адекватный ответ.

А вот затем мы всё сдали … Причем не просто сдали, но и признали приоритет западной идеологии. Ну и, заодно, ликвидировали собственную спортивную медицину (которая была абсолютно на мировом уровне) и фармакологию (чтобы не конкурировать с «партнерами»). И, как следствие, сразу оказались в «третьем» мире. Который должен соблюдать установленные кем-то правила (причем если в рамках этих правил партнеры проигрывали, то они имели право их менять) и не имеют право голоса.

Отметим, что «партнеры» внимательно следили за тем, чтобы мы не изменили правила игры. Они-то (в отличие от своей официальной пропаганды) отлично знали что тогда, в конце 80-х, не они выиграли, а мы сами согласились отдать значительною часть своих ресурсов. И очень боятся, что мы решим эту ситуацию переиграть. А потому нужно ни в коем случае не допустить, чтобы у нас появилась «психология победителей», с которой все и начинается. Как они это делают в разных сферах деятельности много написано, но мы о спорте.

Пока мы достигали отдельных результатов в отдельных видах спорта (все время ухудшая свои общие показатели), им, по большому счету, было наплевать. Ну, за исключением отдельных моментов связанных с большими деньгами (вроде вручения второго комплекта золотых медалей). Тут, как говорится, ничего личного, только бизнес, Тем более, что спорт, усилиями упомянутых партнеров, сильно коммерциализировался. Правда, можно отметить, что когда они решали поставить нас на место, никакого ответа, в общем не было. И понятно почему: качественный ответ требовал высокой квалификации исполнителей (которые при этом сами себя позиционируют как политических назначенцев), больших усилий и финансов на восстановление советской спортивной науки и медицины, да и просто времени. А доходы-то хочется получать не меньше, чем пресловутые «партнеры»!

В общем, «партнеры», до поры, до времени, проявляли гуманность и не открывали огонь из главных калибров. До тех пор, пока не случилось несколько событий. А именно, победы России на Олимпиаде в Сочи, событий в Крыму и Сирии. Тут уж рукой подать до восстановления пресловутой психологии победителей и главный калибр был не просто расчехлен, был сделан первый залп.

И вот тут-то выяснилось, что политические назначенцы ни к какой серьезной работе не способны. Собственно, у меня даже нет уверенности, что они эту работу хотят проводить, поскольку с одним из этих назначенцев я лично познакомился в середине 90-х, когда он с пеной у рта защищал интересы одной крупной западной корпорации, которая как раз захотела по дешевке приобрести еще один кусочек нашей Родины. Надо думать, не бесплатно он это делал!

Впрочем, эту тему я обсуждать здесь не буду, перейдем непосредственно к Олимпиаде. Во времена СССР спорт был государственным и спортсмены были солдатами, которые защищали честь и славу Родины. Тут никаких вопросов нет. Беда в том, что с тех пор все изменилось, сегодня спорт — это бизнес, причем не столько частный, сколько корпоративный. А спортсмены — высокооплачиваемые сотрудники этих корпораций (именуемых спонсорами), право которых на собственное мнение, позицию, и пр. и др. существенно ограничено, как корпоративными, так и коммерческими интересами. Которые, зачастую, имеют форму очень жестких контрактов, претензии по которым будут предъявляться не в наших судах.

А общество по прежнему рассматривает их как представителей Родины. Спортсмены (иногда) пытаются соответствовать, но силы явно не равны: отказ от контракта может привести к серьезным последствиям (например, аресты в третьих странах и выдаче в США, где их ждут многолетние сроки и нищенское существование без права уехать до выплаты всех долгов). И если смотреть на них честно, то они не Россию представляют, они наемники частных армий, которые, в большинстве своем, представляют интересы тех же США.

Их жалеть нужно, а не ругать. Отказаться от контрактов они, может, и могут, но тогда они почти наверняка получат запрет на профессию, со всеми вытекающими. А ничего, кроме как заниматься спортом, они не умеют. И единственным аргументом является только то, что Россия тоже один из спонсоров. И, теоретически, в контракты всех спортсменов можно включить разные интересные пункты.

Например о том, что они не имеют право выступать в соревнованиях не под флагом России (наказание — выплата всех затрат государства на их подготовку, от аренды спортивных площадок до бесплатных завтраков, начиная с момента рождения). Что они не имеют право критиковать Россию или говорить про нее гадости (даже под присягой в иностранных судах). Ну, и так далее. И, кстати, имеют право на компенсацию, если подвергаются необоснованным наездам «партнеров» за то, что защищают интересы России.

Но пока — таких пунктов в контрактах нет. А значит, нужно исходить из того, что мы имеем дело с наемниками, причем — чужими. И нужно просто дать им возможность зарабатывать и перестать их пропагандировать как представителей России. Ну а смотреть соревнования на Олимпиаде ... Да запросто, подписывайтесь на платных каналах и смотрите на здоровье. А из моих налогов покупать права на соревнования наемников я лично не хочу. Мне это не интересно. Наемники — они наемники и есть. И, да, забыл, еще нужно уволить политических назначенцев и начать восстановление собственной науки.

Источник https://khazin.ru/articles/10-vlast-i-obshhestvo/56302-o-probleme-dopinga