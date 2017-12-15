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Настойчивый “Мустафа”

21:25. 15 декабря 2017 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал:


Лица легкой демократической ориентации из руководства "Артдокфеста" не унимаются. После того, как под давлением гос.органов фильм "Мустафа" про Джемилева (одного из заправил запрещенного в России Меджлиса) сняли с показа, а центр "Э" занялся проверкой фильма на экстремизм, авторы решили продолжать нести ПРАВДУ в массы.

Снятая с показа 7 декабря Картина «Мустафа» по согласованию с авторами доступна для просмотра в синематеке Артдокмедиа.
Теперь ее смогут посмотреть не 200 человек в московском кинозале, а гораздо больше людей и повсеместно.
Напомним, что «Мустафа» снят с показа после звонка неизвестных лиц в администрацию «Каро 11 Октябрь». Звонок поступил за пару часов до начала сеанса, продажи билетов на фильм помимо нашей воли были закрыты и кинотеатр принял решение не показывать картину. На следующий день с утра 8 декабря в дирекцию фестиваля «Артдокфест» пришел официальный запрос из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по городу Москве о предоставлении видеозаписи фильма «Мустафа» в интересах оперативно-розыскной деятельности.

http://artdocfest.com/news/371 – цинк



Чтобы лучше было понятно. Фильм снят при поддержке организации "Крым-SOS" занимающейся подрывной деятельности против РФ http://colonelcassad.livejournal.com/2165187.html и на деньги американского фонда, чья деятельность в РФ официально запрещена.

Проект "КримSOS" собрал на краундфандинговому площадке BiggggIdea более 150 тысяч гривен на документальный фильм о лидере крымскотатарского народа Мустафу Джемилева.
Фильм о Джемилеве выйдет через год, в апреле 2016 года. Над ним будет работать продюсер Тамила Ташева, композитор Фима Чупакин и журналист Вахтанг Кипиани.
Съемки пройдут в 10 странах мира: Украине, России, Франции, Великобритании, Литве, Польше, США, Турции, Чехии, Японии.
Авторы фильма намерены пообщаться там с советскими диссидентами, которые имели опыт общения с Джемилевым. В основу кино ляжет история Джемилева, рассказанная им самим.



Как рассказала продюсер фильма, глава ГО «КрымSOS» Тамила Ташева, часть денег на создание картины, а именно 150 тысяч гривен, была получена от 252 благотворителей – украинцев и иностранцев.
– Для нас процесс сбора средств был очень символичным, потому что это была небольшая часть всего бюджета, потраченного на фильм. Большую часть – это 50 тысяч долларов – нам предоставил американский фонд «Национальный институт демократии» (NED), который и профинансировал картину.

http://qha.com.ua/ru/kultura-iskusstvo/film-mustafa-istoriya-odnogo-geroya/167091/ – цинк




28 июля 2015 года Генеральная прокуратура России признала деятельность "Национального фонда в поддержку демократии" (NED) угрожающей конституционному строю, обороноспособности и безопасности России. "Используя подконтрольные российские коммерческие и некоммерческие организации, фонд участвовал в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, в организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, а также в дискредитации службы в Вооруженных силах России. В этих целях в 2013-2014 годах фонд предоставил российским коммерческим и некоммерческим структурам финансовую помощь на сумму около 5,2 миллиона долларов"


Сайт  http://krymsos.com/ru/about/krym-sos/, кстати, на территории РФ почему то не заблокирован. Роскомнадзор видимо все силы пустил на борьбу с торррент-трекерами.



Эта самая Ташева, являетс фактически пиарщиком Джемилева и занималась сопровождением раскрутки этого фильма на Украине и на Западе. Теперь через площадку Манского, сей опус пытаются весьма настойчиво ретранслировать и в России.

– Вы отреагировали, создали «КрымSOS». Чем эта инициатива занимается спустя три с половиной года?

– Мы уже давно не занимаемся только проблемами переселенцев. Наша миссия – это деоккупация Крыма, работа с последствиями войны. Последствия войны – это переселенцы, вещи, связанные с миростроительством. Мы занимаемся мониторингом нарушений прав человека в Крыму и реальной помощью. Мы поддерживаем жертв политических репрессий, работаем на международном уровне, продвигаем резолюции, которые принимаются.



– Но если вывезти всех молодых и амбициозных и дать им образование, то в Крыму останутся старики наедине с российской силовой системой. Как соблюсти баланс?

– Соблюсти баланс очень сложно. Но если ты понимаешь, что, находясь в Крыму, ты не можешь защитить себя и своих близких, то лучше поедь, обучись и вернись назад. Потому что находясь в том информационном поле, изучая историю России и все связанное с российской политикой, ты вряд ли вырастешь тем человеком, который сможет вернуть Крым.

– Понимаешь ли ты сейчас, куда двигаться дальше?

– Моя жизнь сейчас связана с борьбой за возвращение Крыма. С тем, чтобы в Крыму не было ужасных вещей, нарушений прав человека.

https://ru.krymr.com/a/28806469.html – цинк\

Как не трудно заметить, шобла Манского откровенно игнорирует российские гос.органы и продолжает ретранслировать украинскую пропаганду, снятую при поддержке организации, активно и деятельно ведущей подрывную деятельность против РФ и оплаченную запрещенными в России американскими фондами, которые также занимаются подрывной деятельностью против РФ.
Вопрос о причинах такой настойчивости этих деятелей. на мой взгляд довольно риторический, ибо как недавно нам поведал сенатор Марко Рубио https://colonelcassad.livejournal.com/3872312.html, необходимо переделать русскую душу, чтобы у нас возлюбили Немцова. Ну а с такими делами, чем Джемилев собственно хуже. Так что работа идет, как за пределами России, так и внутри страны, ибо Россия должна более полно ощутить все глубины свободы и демократии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Артдокфест, джемилев, манский, меджлис, подрывная деятельность, пятая колонна, США, татары, ташева, Украина
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