Мы не “богоизбраные”, как некоторые, мы просто русские!

Сегодня произошёл курьёзный случай. Некоторые читатели моей статьи "Украденные у русских жрецов знания пора уже вернуть русскому народу!" стали выражать мне своё удивление по поводу того, что они ни в одной энциклопедии не читали такого, что слово "русский" (производное от слова Русь) — означает "светлый". Я решил поискать в Интернете материал, который убедил бы их в том, что всё так и есть. Для этого я ввёл в поисковой системе "Googl" два слова: "русский — светлый", и система тут же выдала мне ссылку на статью "Русский — значит светлый!". Каким же было моё удивление, когда я увидел, что эту статью, оказывается, в январе 2017 года написал я сам совместно в блогером Василием Лычковским!

Я перечитал статью "Русский — значит светлый!", поскольку напрочь забыл о её существовании, и сразу понял, что её обязательно необходимо добавить в продолжение к моей новой статье "Украденные у русских жрецов знания пора уже вернуть русскому народу!".

А самое интересное, что соединение этих двух статей дало в итоге не сумму "А" + "Б", а произведение: "АБ"="С". То есть, в итоге от сложения двух материалов у меня получился качественно иной интеллектуальный продукт, обладающий некой "критической массой" как у простейшей "атомной бомбы", заряд которой тоже состоит из двух половинок взрывчатого вещества. Когда эти половинки соединяются вместе, начинается цепная реакция, приводящая к освобождению атомной энергии колоссальной мощности. Вот и тут, когда я сложил вместе две названных статьи, одна из которых была написана мною в январе этого года, а другая в декабре, и когда я проверил действие её "бинарного заряда" на своём знакомом, дав ему прочесть этот материал, то достигнутый результат по психофизическому воздействию на читателя превзошёл все мои ожидания.

Стало понятно, что уже одной этой публикации, содержащей некоторую сумму важных знаний естественнонаучного, философского и исторического характера, вполне достаточно, чтобы совершить в России КУЛЬТУРНУЮ РЕВОЛЮЦИЮ во благо прежде всего государствообразующего русского народа, который по факту является самым бесправным в Российской Федерации, при том, что русских в России подавляющее большинство!

Об ущемлении прав русских в законодательном поле Российской Федерации я узнал ещё в то время, когда подрабатывал несколько месяцев помощником депутата Мурманской областной Думы. Это было в 1998 году, почти 20 лет назад. Тогда мне и попался на работе вот такой документ за подписью А.В.Митрофанова:

Материал, представленный ниже, хорошо объясняет, почему ещё в Российской империи русские были в массе своей "крепостными", почти рабами, а в современной России, в законодательном поле, русские как народ "упомянуты только в Конституции Республики Калмыкия".

Да, один момент! По содержанию первой части этого материала, меня уже успели спросить: "Чего вы хотите добиться своими статьями?"

Отвечаю: моя цель — ПРОСВЕЩЕНИЕ народа, и как всякий истинно русский человек я стремлюсь к восстановлению в обществе СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, которой сейчас нет по описанным в этой статье причинам!

Или кто-то против того, чтобы социальная справедливость в нашем обществе была восстановлена?

Часть 1:

Хочется сегодня помянуть добрым словом ушедшего из жизни сатирика и просветителя Михаила Задорнова. Есть веский повод. Мне на глаза очень вовремя попались его слова о том, как по-разному мыслят те, кто владеет русским языком, и те, кто владеет английским языком.

"Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят "ни души". То есть, главное в человеке это душа. А англодумающие в таких случаях говорят "no body" — нет туловища, тела. Это очень точно отражает их психологию. Для них — человек это тело, а для нас — душа".

А ведь это указывает на разнополярность мировоззрения народов!

Что любопытно, иудеи хасидской секты Хабад уже более двух веков распространяют среди своих адептов абсолютно верное знание про "две души" — про душу Божественную и душу животную, которые есть у человека. Правда, духовные учителя иудейской секты Хабад внушают евреям, что только у них, евреев, имеются две души, а у остальных людей — "гоев", нееврев, в наличии одна только животная душа!

Вот тому наглядное доказательство — экранный снимок иудейского сайта www.moshiach.ru:

Источник.

Написанное на иудейском сайте, конечно же, ложь! А с точки зрения сегодняшнего российского законодательства, это ещё и "пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии..." И это должно сурово караться, ...но почему-то не карается!

Ну хочется этой группе евреев считать себя "богоизбранными", то есть, какими-то особыми, исключительными... А все должны в это верить! И наша власть этому всячески потакает, да и "РПЦ" помогает им...

На самом деле, эти знания про "две души" были когда-то очень давно украдены у русских жрецов, владевших эзотерическими знаниями задолго до так называемого Крещения Руси. И касались они абсолютно всех, к кому относится определение "homo sapiens", человек разумный. То есть, не просто умный, а именно разумный!

Быть просто умным — мало, надо быть разумным (просветлённым), с Божьим наитием в сознании и с совестью. В противном случае, о таких людях, у которых нет ни совести, ни Божьего наития, принято говорить: "неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют" (Библия. Иеремия, 4: 22).

Итак, различные священные писания утверждают, что Человек подобен Богу-Творцу! А всё потому, что внутри его имеется "частица" Бога-Творца, именуемая Божественной душой. А сам Бог-Творец, по определению всех древних святых, — это Дух, по латыни — Spire (Spirit). И по Библии, кстати, тоже: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине!" (Ин. 4: 24).

Когда Человек что-то творит, подобно Богу, в старину было принято говорить: "он в Духе", то есть он "в Боге". Отсюда русское слово — "вдохновение". В английском языке аналог слова "вдохновение" — "inspire", которое состоит из двух слов, из предлога "in" — "в", и слова "Spire" — Дух. Что точно передаёт смысл русского выражения "быть в Духе".

Древнее учение о «двух душах» — душе Божественной и душе животной, подаренное человечеству древними святыми, даёт возможность всякому несвятому, но разумному (просветлённому) человеку лучше познать самого себя.

«Животная душа» управляет физическим телом человека и всякого живого существа. Её роль — обеспечение жизнедеятельности и питания индивидуума, она также отвечает за безопасность физического тела. Во время опасности, если человек теряет связь со своей Божественной душой, она вселяет в человека страх и подаёт ему команду "беги". С «Божественной душой» у человека связан весь набор высших чувств. Это прежде всего стремление к подвигу, даже когда жизни человека угрожает смертельная опасность. Поэтому, кто пребывает "в Духе", тот может легко пойти на смерть "за други своя", а кто пребывает в животном страхе, тот будет искать любую возможность, чтобы спасти своё физическое тело ("body").

Как тут не повторить слова Михаила Задорнова ещё раз:

"Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят "ни души". То есть, главное в человеке это душа. А англодумающие в таких случаях говорят "no body" — нет туловища, тела. Это очень точно отражает их психологию. Для них — человек это тело, а для нас — душа".

В этом, кстати, и секрет несгибаемого Русского Духа. Только не подумайте, что прилагательное "русский" в этом словосочетании — национальность! Никак нет, это слово несёт в себе смысл — "светлый". Почему? Потому что старинное слово "Русь", которое является производным для слова "русский" (раньше оно писалось с одним "с"), изначально несло в себе смысл "светлый" (от "свет"), по церковному — "святый".

Вот такой фокус!

Должен заметить, что рабби Шнеур Залман, основатель учения иудейской секты Хабад, который учит евреев, что только у евреев есть две души, а у остальных людей — имеется только одна животная душа, в книге "Тания" очень верно отразил суть взаимоотношений двух душ в человеке.

«Животной душе», которая является источником витальности физического тела, принадлежат все естественные наклонности, присущие человеку как земному существу. В изначальном своём состоянии эти наклонности не злы, а являются, скорее, нейтральными силами, теоретически призванными служить сосудом Божественной души, которая должна действовать через их посредство. Всё же в них заключена склонность ко злу, поскольку животная душа по природе своей подвержена искушению. Отсюда то внутреннее напряжение, которое испытывает человек в своей повседневной жизни. Но это напряжение, существующее между двумя душами, не создаёт существенного дихотомического членения человеческой природы, поскольку отношения, в которых две души находятся друг к другу, подобны отношениям коня и всадника.

До тех пор, пока животная душа служит сосудом души Божественной, к чему она и предназначена, между ними существует полная общность и гармония; в тот же момент, когда животная душа действует независимо, гармония разрушается. В тех пределах, в которых животной душе позволено заявлять о себе, человеческое существо действует в «духе безумия», порою затмевающего его Божественную душу.

Рабби Шнеур Залман учил евреев, что "индивид должен постоянно быть начеку с тем, чтобы не уступить животной душе и самой незначительной позиции, поскольку любая слабость такого рода непрерывно увеличивала бы незащищенность личности перед силами искушения, осаждающими естество человека, обитающего в материальном мире, где потворство слабостям в повседневном существовании приводит лишь к ещё большей невоздержанности..."

Любопытно, ТО, что рабби Шнеур Залман в своём учении назвал "животной душой", в христианском учении, вложенном в Библию, названо словом "диавол". Причём это слово имеет в своём составе тот же корень "диа-", что и слово "диаметр". И смысл этого корня в слове "диавол" тот же, что и в слове "диаметр" — "разделённый" (на две равные части), "противоположный".

Попробуйте теперь по другому понять смысл знаменитой фразы Христа, адресованной фарисеям и книжникам: "ваш отец ДИАВОЛ, и вы хотите исполнять ПОХОТИ отца вашего..." (Ин. 8: 44).

И кто же этот ДИАВОЛ в реальности, вы, читатель, ещё не догадались?

Я, например, в своей философии называю его "животным умом", который управляет всеми похотями человеческого тела. Рабби Шнеур Залман, опираясь на знания древних святых, называет его "животной душой". Но суть та же. Вот почему и Бог, и диавол — внутри человека, и между ними идёт постоянная борьба. Ну а тот, кто живёт только похотями животной души, вполне заслуживает того, чтобы ему сказали вышеупомянутую фразу Христа про диавола.

Рабби Шнеур Залман: "Средний индивид наделён моральной силой, если только он совершит необходимое усилие, чтобы подавить и удержать под контролем эти диссонирующие силы, даже если он и не сумеет искоренить их окончательно. Следовательно, он уверен в том, что гармония личности может быть достигнута, во всяком случае, во всей сфере действительной и практической нравственной жизни".

По-русски это называется "жить по совести", по-церковному — "жить по Божески" ("жить в Духе"), то есть, задача человека разумного — слышать и различать в своём сознании на фоне шумов слабый голос своей Божественной души и стараться исполнять прежде всего всё то, что она советует или даёт прочувствовать.

На наличие у человека двух душ — Божественной души и души животной — указывает нам и то, что в своём творчестве музыкально одарённые люди за века создали огромное число песен, мелодий и музыкальных произведений, одни из которых подпитывают энергией и веселят нашу животную душу, другие же подпитывают своей энергией и радуют нашу Божественную душу. Примеры этих мелодий и песен я не буду здесь приводить. Каждый если подумает, осмыслит мною сказанное, найдёт этих примеров превеликое множество.

И да. Не могу не сказать ещё несколько слов о том, что уворованное у древних русских жрецов учение "о двух душах" сейчас преподаётся среди иудеев для того, чтобы они чувствовали себя сверх-человеками, буквально "богоизбранным народом". Мол, у них, дескать, две души, а у остальных людей есть только одна животная душа!

Так вот, критерием наличия у человека Божественной души является совесть! То есть способность индивидуума слышать в своём сознании тихий "глас Божий".

И если заглянуть сейчас в Библию, чтобы полюбопытствовать там, сколько раз слово совесть встречается в "Ветхом завете" (который есть иудейская "Тора", главная книга всех иудеев), и потом посмотреть, сколько раз слово совесть встречается в "Новом завете" Христа-Спасителя, то соотношение будет 2 : 30.

Всего два раза слово совесть встречается в учении иудеев, и 30 раз в учении Человека, пришедшего к евреям с целью их спасти, вывести к Свету знаний.

Вот самое первое употребление слова совесть в "Ветхом завете": "Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела..." (Тов. 3: 8).

Вот второе употребление слова совесть в "Ветхом завете": "И хотя никакие устрашения не тревожили их, но, преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие — боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка..." (Премудрости Соломоновы, 17: 9-11).

И всё. Больше о совести человеческой в учении иудеев ни разу не упоминается.

В связи с этим у меня вопрос: не маловато ли для "богоизбранного народа"?!

Комментарии:

Ин-Ко:

"Украденные у русских жрецов знания пора уже вернуть русскому народу!" — причём здесь русские жрецы?! Если уж и украли, то скорее в Египте! Знания давались по всему миру, и пирамиды, построенные на их основе, есть во всех частях света! Просто Египет гораздо ближе, да и создавали Евреев, как проект там же.

AntonBlagin → Ин-Ко:

Если бы вы прочли статью внимательно и вдумчиво, то не стали бы задавать свой вопрос! "Русские жрецы" — это буквально "Светлые жрецы", несущие знания от Отца своего — Света-Творца, потому их принято было называть по-другому — Святыми! А библейские жиды, у которых отец — диавол, повелитель животных страстей (похоти), выступили в роли этаких петросянов и хазановых, — стали буквально пародистами! Они взяли учение Русских жрецов и стали проецировать его на евреев, мол, это про них в этом учении сказано! А про все остальные народы нееврейского происхождения жиды стали говорить евреям, что "гои — двуногие животные с одной только животной душой!"

Моя статья об этом? Ещё вопросы будут?

Ин-Ко → AntonBlagin:

Святых и называют святыми, ну или просветлёнными, на худой конец. Извините, что не понял Вашей интерпретации слова Русский. В Индии пару десятков человек наверное очень удивились бы, узнав, что они, оказывается, "Русские жрецы". Других вопросов у меня нет, и как и что происходило, я в курсе. Только здесь на "Конте" я встретил уже с десяток вариантов слова "Русский", теперь добавлю и ваш вариант.

Антон Благин: специально для Вас, Ин-Ко, я добавляю к этой статье продолжение, вторую часть, которая раскрывает во всей красе новый для Вас вариант слова "Русский":

Часть 2:

"Русский – значит светлый"

В это поначалу трудно поверить, но потаённый смысл слова "русский" именно такой — светлый, святый!

И раскрыть этот потаённый смысл слова "русский" мне помогли опять же евреи!

Когда у них, у евреев, обостряется "мания величия" (периодически сменяющаяся "манией преследования"), они себя называют русскими!

А подлинно русских людей они стараются унизить, называя их на английский манер славянами. (Славянин по-английски — slav, а раб по-английски — slave. Разница в одну букву в окончании, очевидно, была призвана нивелировать остроту межгосударственных, межнациональных и межязыковых отношений).

Самый наглядный пример мимикрии евреев под русских — поведение на публике известного российского телеведущего Владимира Соловьёва. Недавно он написал и издал книгу с собственным портретом на обложке и названием: "Мы русские! С нами Бог!"

А это (на фото ниже) тот же Владимир Соловьёв в экипировке иудея в Иерусалиме на фоне "Стены плача".

Оказывается, еврей может быть одновременно и русским, и иудеем!

Получается (и это действительно правильно, я лично согласен с такой трактовкой), с кем Бог, тот и русский! В том смысле, что "русский" — значит "светлый", "святый"!

А вот подлинное отношение всё того же Владимира Соловьёва к представителям "нордической расы", которых греки называли "гиперборейцами" (т.е. жителями Севера), а индусы — "ариями", что в переводе на наш язык означает "благородные".

У Соловьёва отношение к истинным русским — как недочеловекам, которые живут в России "в гостях у евреев"! Поэтому он и называет истинных русских на английский манер — только славянами, памятуя о том, что славянин по-английски — slav, а раб по-английски — slave.

Услышали, да, что сказал публично В. Соловьёв?

"Наши иудейские предки приехали на территорию современной России во II веке, а славяне появились, как народ, в VI веке!"

Понимайте эту фразу так, что первые библейские Иудеи прибыли на территорию России как поработители русских во II веке, а первые русские рабы (slaves) появились на территории России только в VI веке! И это узаконенное рабство русских продолжалось в Российской империи вплоть до 1861 года, до отмены "крепостного права". И если кто-то хочет возразить против этого, вот вам вырезки из газеты "Московские ведомости" за 22 февраля 1800 года: (источник).

Итак, на основании всего выше сказанного, будет правильно считать, что слова "славянин" и "русский" — это прилагательные. Их подлинный смыл стал понятен мне лично только сейчас, исключительно благодаря иудейской активности в политической сфере.

В понятие "славянин" иудеи вкладывают тот смысл, который несёт в себе английское слово "slave".

Благодаря иудеям также стало окончательно ясно, что прилагательное "русский", применительно к человеку, это вовсе не национальность, как многие ошибочно думают, это буквально состояние души человека и свидетельство наличия у человека связи с Богом-Творцом (отсюда и наличие у истинных русских совести, и их извечное стремление к восстановлению справедливости где бы то ни было!).

Когда же слово "Русский" относится не к людям, оно несёт в себе смысл: "Священный", "Святой". Наглядный пример тому — название "Русская Православная Церковь", которое надо читать и понимать как "Святая Православная Церковь".

Замечу, что это название христианской конфессии появилось лишь в 1943 году, в СССР, причём при непосредственном участии Сталина, тогдашнего наимудрейшего руководителя Советского Союза. И он, самый наимудрейший из всех правителей ХХ века, просто не мог позволить себе в многонациональной Державе просто так взять и присвоить христианской Церкви одну из "этнических принадлежностей", назвав её "Русской". Сталин, имевший образование священника, прекрасно знал, что "русский" или "русская" означает — "святая, священная, светлая"!

И евреи, судя по всему, это знают! Но нигде не афишируют этого, потому что не хотят, чтобы эту скрытую правду узнали настоящие русские, которых этот "богоизбранный народ" держит в мороке (в дурмане), пользуясь тем обстоятельством, что они, евреи, не просто захватили государственную власть над государствообразующим русским народом (после целой серии разрушительных революций, последняя из которых была совершена в 1991 году и завершилась развалом СССР), но и создали для русских с помощью СМИ своё "еврейское информационное пространство", затрудняющее нормальное восприятие людьми окружающей действительности, как туман (воздушно-капельная взвесь) затрудняет нашим глазам видеть окружающую нас даль.

В этой связи, если мы уже знаем, какой потаённый смысл несёт в себе слово "русский", нетрудно следом уразуметь и то, что любое использование "богоизбранными" иудеями этого святого понятия буквально поганит, очерняет его!

Простой пример — периодически проходящие в Москве и Сакт-Петербурге демарши так называемых "русских националистов", которые неизменно возглавляются представителями еврейского этноса! Подробности в моей статье "Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!".

Другой наглядный пример — блатной шансон. Развесёлые песни криминального мира евреи называют ..."русским шансоном"! И это при том, что весь криминальный мир находится под евреями! Они придумали и весь "воровской кодекс" и даже особый криминальный язык — "феню", который представляет собой смесь языков идиш и иврит!

Ссылка на видео: "Русский шансон" — это "еврейский блатняк!"

Завершить эту весьма полезную для русского сознания статью я хочу коротким рассказом про Русь:

Выражаю особую благодарность блогеру Василию Лычковскому за ряд материалов, использованных мною при написании второй части статьи.

Ну и, наконец, финальная черта, которую я обязан подвести.

Как читатель смог увидеть и даже убедиться, библейские иудеи сначала присвоили себе эзотерические знания русских жрецов, так называемых святых. Это, очевидно, произошло в процессе так называемой "христианизации Руси", потом те же библейские иудеи посчитали нужным отнять у настоящих русских их "брэнд" — русские, и стали иудеи уже себя называть русскими!!!

Сегодня это происходит прямо на глазах у всех! Поэтому и Владимир Соловьёв, известный телеведущий, называющий себя иудеем — русский! И наша "пятая колонна", состоящая сплошь из новой генерации библейских жидов, имеющая характерные узнаваемые лица — это тоже русские! Эта жидва имеет наглость позиционировать себя не иначе как "русскими националистами"!

Приложение: "Мы просто ненавидим русский народ!"

Я полагаю, что российский народ после ознакомления со ЗНАНИЕМ философского, естественнонаучного и исторического характера, представленным в моей статье, будет уже совсем другими глазами смотреть на всё то, что происходит сегодня в России и мире.

15 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин