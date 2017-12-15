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Как вскормленные Абвером и ЦРУ фашистские недобитки-„историки” клевещут на Ленина

17:35. 15 декабря 2017 Просмотров - 89 3 коммент. Опубликовал:
В ролике был задан вопрос о кураторах немецкого „Посева”. Вначале издательство курировалось Абвером, затем эстафету перехватили английские и американские спецслужбы.

И вышедшие из недр русофобской профашистской власовской организации НТС, Народно-трудовой союз, историки и совершают прямые подлоги. Приписывая известным деятелям прошлого утверждения, которые теми никогда не были сделаны.

Для пущей убедительности власовские историки приводят номера томов и страницы. При тщательной проверке оказывается, что подобные ссылки – лживые.

Об этом – в предлагаемом выпуске Пучкова.

Клим Жуков об отношении Ленина к столыпинским реформам



Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Германия, Ленин, пучков, Россия, троцкий, фашизм, царизм, цру
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3 коммент.»

  • 6510 5678
    Вячеслав 15 декабря 2017 в 17:39 Ссылка Пометить
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    Это тоже клевета?:

    Согласно генеалогической информации, скрупулёзно собранной Анной Ильиничной Ульяновой и хранящейся в ныне рассекреченом архиве музея В.И.Ленина, по материнской линии В.И.Ленин — чистокровный еврей. Дедушка его матери (прадед В.И. Ленина) — Сруль Мойшевич Бланк. Её отец (дед В.И. Ленина) — Израиль Бланк, переименован в Александра после того, как коварно обходя установленные для евреев в России барьеры, принял обряд крещения.
    Дед Ленина, по отцовской линии, Николай — русский, но с примесью калмыцкой крови. Этот дедушка отличился тем, что состоял в супружеских отношениях с собственной дочерью Александрой Ульяновой, младшей его на 25 лет, и прижил от неё четверых детей. Последним ребёнком этого, уже 67-летнего, кровосмесителя был Илья Николаевич — отец Ленина.
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  • 634 -35
    Андрей 7 15 декабря 2017 в 17:52 Ссылка Пометить
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    Вот вроде 2 белых человека, но что они несли про русскую историю – Миллер и Шлецер нервно курят в сторонке. Хотя сегодня иногда внешне не видно, какие мамаши и бабушки поучаствовали в производстве таких индивидов. Но у ребятишек глубинная генетика явно не арийская.

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    Облико Морале 15 декабря 2017 в 18:09 Ссылка Пометить
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    А что клеветать-то, жид Бланк-Ульянов-Ленин он и в африке такой, зачинщик геноцида русского народа, грабитель Руси.

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