Как вскормленные Абвером и ЦРУ фашистские недобитки-„историки” клевещут на Ленина
17:35. 15 декабря 2017 Просмотров - 89 3 коммент. Опубликовал: brahman
В ролике был задан вопрос о кураторах немецкого „Посева”. Вначале издательство курировалось Абвером, затем эстафету перехватили английские и американские спецслужбы.
И вышедшие из недр русофобской профашистской власовской организации НТС, Народно-трудовой союз, историки и совершают прямые подлоги. Приписывая известным деятелям прошлого утверждения, которые теми никогда не были сделаны.
Для пущей убедительности власовские историки приводят номера томов и страницы. При тщательной проверке оказывается, что подобные ссылки – лживые.
Об этом – в предлагаемом выпуске Пучкова.
И вышедшие из недр русофобской профашистской власовской организации НТС, Народно-трудовой союз, историки и совершают прямые подлоги. Приписывая известным деятелям прошлого утверждения, которые теми никогда не были сделаны.
Для пущей убедительности власовские историки приводят номера томов и страницы. При тщательной проверке оказывается, что подобные ссылки – лживые.
Об этом – в предлагаемом выпуске Пучкова.
Клим Жуков об отношении Ленина к столыпинским реформам
Источник: ss69100.livejournal.com
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Это тоже клевета?:
Согласно генеалогической информации, скрупулёзно собранной Анной Ильиничной Ульяновой и хранящейся в ныне рассекреченом архиве музея В.И.Ленина, по материнской линии В.И.Ленин — чистокровный еврей. Дедушка его матери (прадед В.И. Ленина) — Сруль Мойшевич Бланк. Её отец (дед В.И. Ленина) — Израиль Бланк, переименован в Александра после того, как коварно обходя установленные для евреев в России барьеры, принял обряд крещения.
Дед Ленина, по отцовской линии, Николай — русский, но с примесью калмыцкой крови. Этот дедушка отличился тем, что состоял в супружеских отношениях с собственной дочерью Александрой Ульяновой, младшей его на 25 лет, и прижил от неё четверых детей. Последним ребёнком этого, уже 67-летнего, кровосмесителя был Илья Николаевич — отец Ленина.
После смерти Ильи Николаевича официально зарегистрированным опекуном всей семьи Ульяновых и воспитателем всех детей был опять таки еврей, директор местной гимназии Фёдор Керенский, отец будущего главы Временного Правительства.
Владимир Солоухин в книге “При свете дня”, стр. 49 характеризует “гениального вождя мирового пролетариата”: “в семье были обеспокоены поведением Володи, а точнее сказать – его здоровьем. Его душевным здоровьем, его психи-кой… в нем пробудился бес разрушения,…в него вселился дьявол… у подростка появились отклонения психики, началась пока еще очень робко та болезнь мозга, которая потом целое мозговое полушарие высушит до величины грецкого ореха (обнаружено при вскрытии), но которая в зрелом возрасте Владимира Ильича развила в нем чудовищную, бешеную, не знающую никаких преград агресcивность. Если бы больной сидел дома под присмотром родных – это одна картина. Но он волею судеб сделался диктатором над сотнями миллионов людей. И полились реки крови”. Мало этого – последние находки в архивах подтвердили, что Бланк был и грязным гомосексуалистом. Его любовниками были Цедельбаум (Зиновьев), с которым он провел несколько медовых месяцев в воспетом иудейскими пейсателями шалаше в Разливе под Санкт-Петербургом, Бронштейн (Троцкий) и другие представители человеческих отбросов.
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Вот вроде 2 белых человека, но что они несли про русскую историю – Миллер и Шлецер нервно курят в сторонке. Хотя сегодня иногда внешне не видно, какие мамаши и бабушки поучаствовали в производстве таких индивидов. Но у ребятишек глубинная генетика явно не арийская.
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А что клеветать-то, жид Бланк-Ульянов-Ленин он и в африке такой, зачинщик геноцида русского народа, грабитель Руси.