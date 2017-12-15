Это удивительное растение способно убить до 98% раковых клеток уже в течение 16 часов

Если задуматься, то из всех заболеваний рак является самым смертоносным, и учёные находятся в постоянном поиске лекарства, благодаря которому этот кошмар мог бы наконец-то закончиться.

Кстати, в исследовании, опубликованном в журнале «Life Science», говорится, что артемизинин, «Artemisia Annua» или попросту «полынь однолетняя», в течение длительного периода времени использовалась в китайской медицине, и способствовала уничтожению почти 98% клеток рака в лёгких менее чем за 16 часов.

Если вы применяете только «полынь однолетнюю», то это позволит уменьшить развитие раковых клеток в лёгких на 28%, но если объедините с железом, то это растение полностью и эффективно «удалит» рак, более того эксперименты доказывают, что полынь не имеет негативного воздействия на здоровые клетки лёгких.

В прошлом артемизинин использовали в качестве мощного средства для лечения малярии, но теперь научно доказано, что это растение так же эффективно в борьбе с раком.

Когда во время очередного эксперимента учёные добавили к артемизинину железо, а затем прикрепили к тканям лёгких, в основном к заражённым раком, то артезиминин воздействовал на «плохие» клетки, при этом оставляя «здоровые» клетки нетронутыми.

«В целом, результаты исследования показывают, что артемизинин контролирует репродуктивный рост раковых клеток», именно так говорится в эпилоге к исследованиям, которые были проведены в лаборатории Университета Калифорнии.

Железо оказывает полезное воздействие, так как оно имеет специфические рецепторы, которые способны разрушать раковые клетки.

Существует множество экспериментов, которые проводятся и по сей день, и все они единогласно доказывают, что железо в сочетании с артемизинином, эффективно уничтожает раковые клетки, и в Китае этот экстракт использовался на протяжении тысяч лет для лечения малярии.

Когда в организме присутствует артемизинин, малярийный паразит не способен выжить, поскольку полынь сама по себе богата на железо, а знаем мы это сегодня благодаря биоинженерам из Университета Вашингтона, Генри Лай и Нарендра Синг, которые стали первыми учёными, обнаружившими этот факт.

В своих исследованиях они доказали, что раковые клетки подвергаются самоуничтожению или апоптозу, и до сегодняшнего дня было крайне трудно найти экстракт по более доступным ценам, но люди проявляют всё больший интерес к этому растению, поэтому можно предсказать, что цена снизиться.

Фармацевтическая компания «Sanofi» планирует производить 50-60 тонн артемизинина каждый год, в надежде, на то, что этого будет достаточно, для того, чтобы соответствовать нуждам рынка.

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Оксана Кальник



Год назад



подтверждаю правоту автора..я не знала этой информации когда в 2005г мне поставили диагноз рак яичников и прямо с приема врача собирались везти в больницу и готовить к операции я отказалась... и пошла в поле и как собака собирала траву нюхала и решала она или нет..и определила полынь и чистотел...делала себе ванночки сидячие через месяц прошли болезненные симптомы..но процедуры продолжала еще 2 месяца.. и вот уже больше 10 лет проблем со здоровьем нет..проходила обследование, никаких замечаний нет..а что был рак я даже и не заикаюсь..все равно ничего им не докажешь﻿

Виктор Назаренко



Год назад



Моя мама в 1947 году вылечила от малярии меня и моего младшего брата, а также несколько человек из моего класса навсегда. Мы жили тогда в малярийной зоне Украины, в разливе реки Самары, где многие жители болели малярией пока в 1949 году не провели акцию по уничтожению малярийных комаров с помощью авиации. Процедура лечения выглядела так: во время приступа малярии мама заваривала в выварке охапку стеблей полыни с листьями. Отвар остывал до приемлемой температуры, т.е. до тех пор, пока можно было терпеть, погрузив в выварку ноги. После погружения ног в отвар мама накрывала больного и выварку одеялом с головой и нужно было это выдержать в течение 15-20 минут. При этом происходило обильное потоотделение. Затем больного тепло укутывали. После однократной процедуры болезнь уходила навсегда.

Андрей Канчи



Год назад



очень интересно: полынь - горькая трава, в Аюрведе горький вкус противоположен сладкому, и насколько я знаю болеют раком люди, что любят сладкое: рафинированый сахар и все от него производные продукты, и сахар ослабляет иммунитет и делает хорошую кислую среду для онкологии.﻿

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Рак - это приговор нашему ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Дэвид Айк: С 1969 года любой вид рака излечим

Продолжение темы «Дэвид Айк: С 1969 года любой вид рака излечим»

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