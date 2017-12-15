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Что такое психический троцкизм?

16:50. 15 декабря 2017 Просмотров - 224 3 коммент. Опубликовал:

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Троцкизм — это вовсе не одна из разновидностей марксизма. Характерной чертой троцкизма в коммунистическом движении в ХХ веке была полная глухота к содержанию высказываемой в его адрес критики в сочетании с приверженностью принципу подавления в жизни деклараций, провозглашённых троцкистами, системой умолчаний, на основе которых они реально действуют, объединившись в коллективном бессознательном.

Это означает, что троцкизм — явление психическое. Троцкизму в искреннем личном проявлении благонамеренности его приверженцами свойственен конфликт между индивидуальным сознанием и бессознательным как индивидуальным, так и коллективным, порождаемым всеми троцкистами в их совокупности.

И в этом конфликте злобно торжествует коллективное бессознательное троцкистов, подавляя личную осознаваемую благонамеренность каждого из них совокупностью дел их всех. Эта психическая особенность, свойственная многим личностям, — гораздо более древнее явление, чем исторически реальный троцкизм. Для этого свойства психики индивидов не нашлось в далёком прошлом никакого иного слова, кроме как «одержимость», а в эпоху господства материалистического мировоззрения для этого явления вообще не стало в языке слов, отвечающих существу этого типа психической ущербности, которое было названо по псевдониму одного из его наиболее ярких представителей.

Именно по этой причине — чисто психического характера — равноправные отношения с троцкизмом и троцкистами персонально на уровне интеллектуальнойдискуссии, аргументов и контраргументов — бесплодны и опасны для тех, кто не видит его реальной подоплёки, не зависящей от облекающей её идеологии. Такого рода особенности троцкизма в исторически широком смысле этого слова приводят к тому, что отношения людей и троцкизма лежат вне области конструктивных дискуссий, коллективного «мозгового штурма» каких-то проблем и прочей определённо целесообразной человеческой деятельности. При этом отношения с троцкизмом и троцкистами выпадают и из области этики и нравственности человеческих отношений, и если в этом случае они не укладываются в возможности психиатрии и душевного целительства, развитые в обществе в конкретную историческую эпоху, то они переходят в область практической социальной гигиены. Троцкизм в этом случае включает механизм имитации борьбы с самим собой и, активизируя его в общественной жизни, втягивает в мясорубку репрессий множество непричастных к нему людей, чтобы в последующем эти жертвы поставить в вину своим противникам: так было в реальной истории инквизиции в католическом мире, так было в СССР в период борьбы большевизма и троцкистского марксизма.

При господстве троцкистов во власти, под надуманными лживыми предлогами уничтожались те, кто некогда рассматривал ошибки троцкистов в качестве их искренних идеологических заблуждений и прямо говорил о них в обществе, пытаясь троцкистов вразумить: это ярко выразилось в судьбе многих жертв НКВД-ОГПУ с 1918 по 1930 г., когда эти органы безраздельно контролировались троцкистами и были заполнены их ставленниками.

Троцкизм по его существу — шизофреническая, агрессивная политически-деятельная психика, которая может прикрываться любой идеологией, любой социологической доктриной.

Поэтому марксизм — изначально выражение психического троцкизма. Маркс и Энгельс были психтроцкистами. Гитлер — тоже был психтроцкистом[1]. Психтроцкистами антикоммунистического толка на закате СССР были диссиденты. А ныне психтроцкистами являются и большинство активистов пробуржуазных реформ в России и их оппонентов из рядов разного рода патриотических партий и всех якобы коммунистических партий, не способных отказаться от марксизма.

Психтроцкизм — явление психологическое(более чем политическое), идеологически всеяден — по сути это претензии паразитического меньшинства на власть над обществом от имени трудящегося большинства. Оглашают одно, делают совсем другое. То, что по-умолчанию(недосказанное), важнее чем то, что по-оглашению.

Психтроцкизм это — (беззастенчиво) спесивая самонадеянность, претендующая реализовать себя в политике без обретения необходимых знаний и навыков. «Я — единственно и безальтернативно мудрый, и потому моя жизненная миссия — политически возглавить быдло, т.е. дать ему смысл жизни и править им от его же имени» — этот исходный нравственно-этический принцип психтроцкизма представляет собой разновидность и конкретное выражение общего принципа сатанизма «Я лучше, чем они, и потому Я имею право, а они должны…».

 

Мои личные комментарии, в особенности для тех, кто только начинает изучать КОБ:

  1. -Как указано в статье выше, психтроцкисты могут прикрываться любой идеологией и любой социологической доктриной (в том числе и КОБ). Кроме того, психтроцкисты, нередко ввиду их особой "исполнительности", могут находиться сколь угодно высоко в реальных и кажущихся реальными иерархических структурах сторонников какой-либо идеи или исполнителей какого-либо дела.
  2. -Так как интеллектуальная дискуссия с психтроцкистами невозможна, и борьба с ними возможна только в области практической социальной гигиены (этому нужно поучиться у Сталина) - судить психтроцкистов можно только по делам их, т.е. по соответствию декларируемого вектора целей реальному вектору целей и по результатам их деятельности. Если такого соответствия не наблюдается, не предвидится в будущем, а индивид игнорирует (или даже подавляет - при наличии власти) любую критику по этому поводу - то он является психтроцкистом.

Источники

ВП СССР - Печальное наследие Атлантиды (Троцкизм это “вчера”, но никак не “завтра”)

ВП СССР - Иудин грех ХХ съезда

ВП СССР - Форд и Сталин: о том, как жить по-человечески

ВП СССР - Время: начинаю про Сталина рассказ…

ВП СССР - Психтроцкизм и пидорасинг — угроза жизни человечества

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3 коммент.»

  • 634 -35
    Андрей 7 15 декабря 2017 в 17:20 Ссылка Пометить
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    И Троцкизм и Сталинизм, суть одно, разные пятерки сатанинской хоккейной команды (у кого есть уши услышат)
    Многие уверены, что совок начался в 1917г. Я вас разочарую, совок сатанисты впервые репетировали в древней Сирии (восстание Маздака). Кстати, со всеми элементами геноцида белых в Сирии. Тогда там еще Русы были.

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  • 1813 671
    Х'Ариец 15 декабря 2017 в 17:30 Ссылка Пометить
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    Судя по очень заумному тексту для авторов этого материала, который нагло содрал Oblichitel с wiki-kob.ru, троцкизм, коммунизм, онанизм, метеоризм, атеизм, мазохизм и пр. равнозначны, ибо такого бреда, мне давно не приходилась читать.
    К великому сожалению не могу оставить адекватный комментарий к этой КОБовской статье.

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      Андрей 7 Х'Ариец 15 декабря 2017 в 18:19 Ссылка Пометить
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      А вы действительно Хариец? Вас же отгеноцидили раньше чем нас, казаков. Но у нас, казаков 2 рода остались, среброглазые и голубоглазые, мой батя был “болотноглазый”, и не зеленый, и не сребро, а промежуточный. А у меня глаза цвета небес, небесные, а душа Русская, ужасная для врагов и милая своим. Не могу верить САВ, кареглазые-это весь нерусский генофонд Земли, вся нерусь кареглазая.

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