Человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем.

При здоровых мыслях – здоровый дух, а при здоровом духе – здоровое тело.

Самая величайшая победа – это победа над самим собой. Это означает победить свои негативные мысли, научиться их контролировать, научиться контролировать свои эмоции.

В твоей голове не должно быть ничего не-га-тив-но-го. Только положительный фактор!

Тогда тебе не придется тратить время на борьбу с самим собой, и поступки твои всегда будут положительными.

Мир, в первую очередь, должен быть внутри тебя. Мир и согласие.

Анастасия Новых. Сэнсей

О том, что стоит на пути человека к достижению Мира и Согласия внутри себя, в семье, в стране, в мире показывает это видео...

-------------------------------

Если вы хотите значительно улучшить состояние своего здоровья, перестаньте лгать.

------------------------------

Помощь автору для ПРОМО

Поддержка канала на Ютубе

Открытая группа "Простые правила здоровья" ВКонтакте предназначена для систематизации всех материалов по данной теме, а также для самостоятельного просмотра или скачивания фильмов и PDF-книг.