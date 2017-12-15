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Человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем.

10:54. 15 декабря 2017 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал:

Человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем.

При здоровых мыслях – здоровый дух, а при здоровом духе – здоровое тело.

Самая величайшая победа – это победа над самим собой. Это означает победить свои негативные мысли, научиться их контролировать, научиться контролировать свои эмоции.

В твоей голове не должно быть ничего не-га-тив-но-го. Только положительный фактор! 

Тогда тебе не придется тратить время на борьбу с самим собой, и поступки твои всегда будут положительными.

Мир, в первую очередь, должен быть внутри тебя. Мир и согласие.

Анастасия Новых. Сэнсей

 

 

О том, что стоит на пути человека к достижению  Мира и Согласия внутри себя, в семье, в стране, в мире  показывает это видео...

 

 

 

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Если вы хотите значительно улучшить состояние своего здоровья, перестаньте лгать.

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Метки: Человек который владеет здоровой мыслью владеет здоровьем.
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