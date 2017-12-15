Человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем.
10:54. 15 декабря 2017 Просмотров - 222 Нет комментариев Опубликовал: Василий Лычковский
Человек, который владеет здоровой мыслью, владеет здоровьем.
При здоровых мыслях – здоровый дух, а при здоровом духе – здоровое тело.
Самая величайшая победа – это победа над самим собой. Это означает победить свои негативные мысли, научиться их контролировать, научиться контролировать свои эмоции.
В твоей голове не должно быть ничего не-га-тив-но-го. Только положительный фактор!
Тогда тебе не придется тратить время на борьбу с самим собой, и поступки твои всегда будут положительными.
Мир, в первую очередь, должен быть внутри тебя. Мир и согласие.
О том, что стоит на пути человека к достижению Мира и Согласия внутри себя, в семье, в стране, в мире показывает это видео...
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Если вы хотите значительно улучшить состояние своего здоровья, перестаньте лгать.
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