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Америка берет Интернет под полный контроль

08:30. 15 декабря 2017 Просмотров - 151 Нет комментариев Опубликовал:
Америка берет Интернет под полный контроль | Русская весна

Отмена Федеральной комиссией по коммуникациям США принципа сетевого нейтралитета приведет к ужесточению цензуры во «всемирной паутине».

Цензура в сети Интернет, попытки заговорить о которой в России тут же вызывают взрыв бурного негодования со стороны «демократической» «прогрессивной» общественности, давно стала явью в обожаемых ею Соединённых Штатах.

Речь здесь даже не о такой популярной соцсети Facebook, которая имеет весьма нехорошую репутацию за блокирование аккаунтов по политическим соображениям, а о затруднении доступа во «всемирную паутину» со стороны провайдеров.

Так, 14 декабря Федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) США намерена провести рассмотрение вопроса об отмене вступившего в силу в 2015 году принципа сетевого нейтралитета (Network Neutrality). Инициатором этого проекта выступил председатель упомянутой Комиссии Аджет Пай.

Суть состоит в том, чтобы позволить провайдерам замедлять скорость, а также блокировать доступ к одним ресурсам, и в то же время расширять его и давать приоритет другим.

Сетевой нейтралитет: за и против

Сам принцип сетевого нейтралитета заключается в том, что любой интернет-трафик должен обрабатываться и предоставляться пользователю, независимо от его характера.

Также не допускается взимание операторами интернет-связи дополнительной платы за доступ к каким-либо информационным ресурсам, снижение их качества или скорости подключения.

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Сам термин «сетевой нейтралитет» появился сравнительно недавно. Считается, что его ввёл в употребление профессор Колумбийского университета Тим Ву в начале 2000-х годов.

Появление социальных сетей, активное распространение видеохостингов привело к тому, что многие провайдеры стали проводить определённую политику, взимая с пользователей дополнительную плату за бесперебойный доступ к тем или иным ресурсам, требующих больших затрат, например, в силу своего объёма.

Введение американской Федеральной комиссией по коммуникациям в 2015 году принципа сетевого нейтралитета было поддержано многими популярными интернет-компаниями и социальными сетями. Среди них такие «гиганты», как Facebook, Google, Netflix, Yahoo.

По мнению сторонников принципа сетевого нейтралитета, интернет должен оставаться инструментом для свободного выражения мнения, и провайдеры не вправе его ограничивать.

Против выступили крупные корпорации, владеющие телекоммуникационными сетями и имеющие лобби в правительстве США. В целом, само отношение к сетевому нейтралитету поменялось с приходом в Белый дом администрации Дональда Трампа, который назначил председателем FCC бывшего юриста интернет-провайдера и мобильного оператора Verizon Аджета Паи.

По его словам, сетевой нейтралитет нанес серьезный удар по поставщикам интернет-услуг, лишив их стимула развивать доступ к сети «во многих частях страны, в районах с низким доходом, в больших городах и сельской местности».

Однако причины здесь могут заключаться отнюдь не только в интересах частных провайдеров.

Какие будут последствия?

Не секрет, что большинство интернет-провайдеров тесно взаимодействуют со спецслужбами, которые заинтересованы в том, чтобы ограничить доступ к тем или иным интернет-ресурсам.

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При этом речь идет не о шок-контенте, который может представлять угрозу для безопасности или ценностей общества. Так, например, американский опыт борьбы с педофилией и детской порнографией в сети и без того достаточно эффективен и заслуживает внимания.

В первую очередь речь может идти о банальной политической цензуре, которая теперь отдана на откуп частным компаниям.

Проще говоря, любой неугодный властям США интернет-ресурс будет немедленно заблокирован по первому же сигналу из соответствующих органов. Впрочем, нечто подобное было и ранее, что может подтвердить тот же WikiLeaks. Однако какие масштабы интернет-цензура в «оплоте свободы и демократии» приобретет теперь, можно только догадываться.

Павленко Дмитрий

Царьград

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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