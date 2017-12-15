Алкоголь тормозит образоване новых нервных клеток

Учёные выяснили, что употребление алкоголя ведет не только к гибели уже существующих нервных клеток, но также и к замедлению формирования новых.

В последнее время появляется все больше исследований, утверждающих, что даже умеренное употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье человека и, в частности, работе головного мозга. Новые выводы относительно воздействия алкоголя на организм представила группа ученых из Техасского университета в Остине. Результаты работы опубликовали в издании Stem Cell Reports, краткий обзор доступен на сайте MedicalXpress.

В центре внимания специалистов оказались стволовые клетки головного мозга. Как известно, находящиеся в центральной нервной системе нейрональные стволовые клетки (НСК) могут превращаться в специализированные нервные клетки. До момента обнаружения НСК в научном сообществе доминировали взгляды, согласно которым мозг человека имеет фиксированное количество нейронов, а их потеря является необратимой. Поэтому сохранность еще нетронутых нервных клеток указывалась в качестве лучшего способа защиты головного мозга от воздействия алкоголя. Сейчас американские ученые в рамках своего исследования применили новый метод, в рамках которого они промаркировали стволовые клетки головного мозга и проанализировали, как именно алкоголь воздействует на них в долгосрочной перспективе.

Эксперимент провели на самцах и самках мышей. Анализ в очередной раз показал, что алкоголь оказывает разрушительное системное воздействие на головной мозг. При этом на разные области он влияет по-разному. Самый большой вред спиртное наносит стволовым клеткам субвентрикулярной зоны, благодаря которым на протяжении всей взрослой жизни появляются новые нейроны. Иными словами, употребление алкоголя резко замедляет процесс образования нервных клеток. Причем больше всего нейродегенеративные процессы затронули самок грызунов. Самцы тоже пострадали от воздействия спиртного, но не настолько сильно.

Пирамидный нейрон коры головного мозга мыши, экспрессирующий зелёный флуоресцентный белок (GFP) / ©wikipedia

Сами авторы исследования планируют использовать полученные данные для усовершенствования борьбы с хроническим алкоголизмом. Ученые делают акцент на том, что эффективное лечение потребует не только защиты еще нетронутых нервных клеток, но также и стимуляции активности стволовых клеток, ответственных за появление новых нейронов.

Напомним, недавно исследователи из Американского общества клинической онкологии выяснили, что алкоголь способен усиливать риск рака даже у людей из категории «умеренно пьющих». Риск усиливается при увеличении доз спиртного.