Высокотехнологичные постройки древности в Махабалипураме

Индийский город Махабалипурам, примечательный на Западе прежде всего в роли прекрасного места для купания, расположен в 58 км к югу от Мадраса, на почти пустынном, славящемся своими белыми песками побережье в индийском штате Тамил-Наду.

Помимо тихих радостей купания в море, в этом местечке, насчитывающем сегодня не более 12 тысяч жителей, нас ждут бесчисленные археологические редкости, представляющие огромный интерес прежде всего с точки зрения гипотезы о палеоконтакте.

Махабалипурам уже более двух тысячелетий тому назад был хорошо знаком финикийским, греческим и арабским купцам и мореходам. В VII в. н.э. его порт был расширен и перестроен, а сам город стал столицей царства Павалла. В VII—X вв. н.э. город буквально процветал под властью царей династии Паваллы.

Славу этой династии принесли прежде всего ее покровительство всевозможным искусствам, а также воздвигнутые при ней памятники сакрально-культовой архитектуры. Кроме того, в наши дни Махабалипурам считается колыбелью дравидической храмовой архитектуры на южном побережье Индии.

Этот плодотворный период, продолжавшийся почти три века, закончился весьма неожиданным и загадочным образом. В X в. жители внезапно покинули Махабалипурам. Сокровища древней архитектуры оказались заброшенными и пребывали в забвении вплоть до XVII в.

Одной из возможных (но, на мой взгляд, не вполне проясняющих суть дела) причин подобного исхода жителей с богатой и обжитой прибрежной полосы, по мнению археологов, мог стать подъем уровня моря и связанное с ним затопление части города. Местные же жители, напротив, рассказывали, что Махабалипурам был покинут по повелению «богов», и прежде всего — бога Шивы.

Многообразные связи с индийской мифологией и пантеоном индуистских божеств проявляются в Махабалипураме и его окрестностях самыми различными способами. Наибольшей известностью из них пользуются храмовые здания и рельефы, созданные в правление Нарасимхавармана I (630—668 гг. н.э.). От прозвища этого правителя — «Мамалла» (что означает «великий воин») город получил свое первоначальное название: Мамаллапурам.

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Неподалеку от центра городка находится один из самых знаменитых барельефов той эпохи: изображение различных мифических фигур, растений, птиц и животных, включая слонов, представленных в натуральную величину. Археологи и историки давно спорят о том, является ли этот громадный (длина его составляет 27 м, а высота — 9 м) фриз изображением покаяния Арджуны или же речь идет о картине мифического явления на земле священной реки Ганг, описанного в эпосе «Махабхарата».

Согласно этому изображению, а также теории, благополучно сохранившейся и в наши дни, Ганг возник из природной расселины в скалах. Справа от нее изображен Шива, пропускающий прилив через собственные волосы и тем самым спасающий мир от уничтожения в результате разгула водной стихии. Но какая бы теория со временем ни возобладала, это никак не повлияет на захватывающую притягательную силу этих мастерски исполненных каменных изваяний.

Использование высокоразвитых технических средств

На ближайшем склоне горы расположены сразу восемь мандапамов. Мандапам — это древний пещерный храм, вырубленный непосредственно в толще твердых скал. Внутри него находятся тонко проработанные настенные барельефы, изображающие сцены из индуистской мифологии.

Самый красивый из этих пещерных храмов — мандапам Кришны. На его рельефах показано, как Кришна, используя гору Говардхама в качестве своего рода защитного экрана, спас своих пастухов и стада овец от Индры, свирепого бога дождя и грозы.

Мандапамы Махабалипурама

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Два из этих мандапамов остались незавершенными. Высказывалось предположение, что в данном случае речь идет о моделях и попытках создания храмов другого типа, характерных для южной Индии. Установлено, что современные статистические расчеты в области архитектуры в принципе мало чем отличаются от древней практики.

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Примером этого служит так называемая школа скульптуры в Махабалипураме. Это место служило своего рода древним опытным полем — по крайней мере, к такому выводу приходят историки. Однако вне поля их исследований оказывается очевидная взаимосвязь между этими сооружениями и местными легендами, в которых есть упоминания о технических средствах и технологиях, применявшихся при сооружении этих поразительных объектов.

Если рассматривать комплекс в Махабалипураме в целом, нетрудно прийти к выводу, что храмы эпохи династии Павалла вне всякого сомнения воздвигнуты на основаниях, восходящих к куда более ранним сооружениям. Если же допустить, что сакральные постройки иногда вычисляют опытным полем, то тем более это относится к первоначальному комплексу.

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Так, до наших дней сохранились многочисленные скалы многометровой высоты, словно обрезанные посередине неким гигантским ножом. Решение подобных технических задач крайне сложно даже при использовании новейшей строительной техники. Более того, создается впечатление, что на скалах действительно применялись самые современные технические средства, поскольку соприкасающиеся поверхности монолитов являются идеально ровными.

На других скалах, где, видимо, применялась та же загадочная строительная техника, устроены правильной формы террасы. Ступени, вырубленные в твердых скалах и на удивление гладко отшлифованные, ведут в никуда. В скалах тут и там прорублены прямоугольные и квадратные отверстия весьма внушительной глубины, а на земле внизу под ними лежат обломки огромных каменных плит, гладко отполированных и имеющих множество отверстий непонятного назначения.

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Эти объекты, словно покрытые глазурью, бледнеют перед странным, весящим много десятков тонн гранитным валуном, который носит странное название — «масляная головка Кришны» и на протяжении многих тысячелетий, вопреки всем законам гравитации, сохраняет равновесие на сильно наклоненном уступе, находящемся неподалеку от мандапама.

По преданию, бог Кришна создал эту глыбу из… сливочного масла. Когда же ему прискучило играть с ней, он перенес головку на тот самый уступ и превратил ее в камень. Этот странный монолит действительно производит впечатление забытой кем-то игрушки, хотя на его поверхности невозможно обнаружить никаких следов обработки или «глазури», которой он якобы покрыт.

Точно так же нет никаких признаков того, что этот скальный монолит создан искусственным путем, хотя теоретическая возможность этого не исключен

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Один из загадочных объектов Махабалипурама это огромный одиноко стоящий на склоне камень под названием «Масляная головка Кришны». Это природный феномен или искусственно созданный, распиленный и доставленный сюда каменный колобок?

Совсем иное дело — сосуд, в котором Кришна сбивал масло для своей головки. Под этой «бочкой для масла» имеется в виду практически круглое углубление диаметром 2,5 м и глубиной 2 м, которое буквально вырезано в скальной породе. Однако даже при внимательном рассмотрении не удается обнаружить никаких следов механического вмешательства (резца и т.п.), которые свидетельствовали бы об обычных методах обработки.

В то же время внутренние стенки выемки блестели, как полированные.

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Другой пример. Неподалеку от древнего маяка была найдена прямоугольная ванна размером 2,3 х 3,0 м и глубиной около 2,0 м, выполненная из гранита. На всем протяжении этого скального массива сохранились борозды и каналы, служившие в незапамятные времена для сбора какой-то жидкости. Протяженность этой странной системы каналов, имеющих явно искусственное происхождение, по самым скромным оценкам, составляет многие километры.

Надо упомянуть и о шести так называемых рата. Это — особые храмы в форме колесницы, вытесанные из цельной глыбы камня, которые находятся на расстоянии около километра от маяка. Они считаются самыми древними сооружениями сакрального характера во всем регионе и послужили образцом для подавляющего большинства предметов позднего дравидического зодчества.

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Хотелось бы подчеркнуть, что в ходе сооружения этих древних зданий применялся весьма сложный и трудоемкий метод строительства (создание всего здания из цельного скального монолита), тогда как гораздо более поздний, гак называемый Береговой храм, посвященный Шиве и Вишну, возводился обычным методом, а не был высечен в скалах.

Еще одно необычное сооружение – “Пещера Тигра”

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В этом случае также совершенно очевидно, что доисторические знания и строительные методы, позволявшие производить практически незаметную обработку камня при вытесывании объектов из монолитных скальных глыб, со временем были утрачены и канули в прошлое.

В Махабалипураме буквально на каждом шагу встречаются идеально обработанные элементы, высеченные в твердом граните

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До наших дней сохранились всего лишь жалкие остатки некогда величественного комплекса, о роли и назначении которого сегодня можно только строить догадки. Тем не менее создается впечатление, что храм времен правления династии Павалла был возведен на древнем «священном месте», где славно потрудились боги Шива, Вишну и Кришна.

Вполне возможно, что в отношении этих «богов» речь идет о неких сверхчеловеческих, внеземных существах, явившихся из глубин Вселенной. Впрочем, это всего лишь одна из гипотез.

В качестве аргументов в ее пользу можно напомнить, что при возведении сооружений в Махабалипураме применялись высокоразвитые технологии, открывающие непостижимые даже для нас возможности обработки камня и, мягко говоря, не согласующиеся с классическими представлениями о методах строительства, использовавшихся в глубокой древности.

Как бы там ни было, Махабалипурам можно рассматривать как одно из свидетельств существования в доисторические времена высокоразвитых строительных технологий.