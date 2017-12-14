Вода – “денежный поток” тела, главный источник энергии.

мы, люди, странные существа..

мы предпринимаем поистине титанические усилия, чтобы лишить себя здоровья, буквально впихивая (организм-то сопротивляется) в себя всяческую гадость: наркоту, алкоголь, фастфуд, таблетки, никотин, заглатывая миллиарды гигабайтов ужастиков, кошмаров и ужасов кинематографа и якобы литературы (сюжеты которых ПРИМИТИВНЫ до банальности - МЕСТЬ и БАБЛО), порнографию и её лайт-версию - похоть, пардон, эротику...разрушающую сознание якобы музыку, построенную на деструктивных ритмах и текстах (типа ля-ля-ля три рубля..ты моя киска, а я твой тазик)...

НО..

послушайте внимательно в жизни, в тех же фильмах, какой главный тост, главное пожелание? вот то-то и оно.. НА ЗДОРОВЬЕ...ЗА ЗДОРОВЬЕ... ГЛАВНОЕ ЗДОРОВЬЕ... БЫЛО БЫ ЗДОРОВЬЕ, ОСТАЛЬНОЕ КУПИМ..

уважаемые программисты-деструкторы (режиссёры-сценаристы-актёры-писатели-музыканты и другие исполнители рангом пониже) ...снимаю перед вами шляпу...вы гениальны в своём бизнесе...это ж так переформатировать сознание, что люди готовы получать отраву каждую минуту и сражаться за эту пайку отравы как между собой, так и с теми, кто пытается открыть им глаза.. ...

готовы ехать за тридевять земель, чтобы поклониться любому ГУРУ, ПРОРОКУ, ЦЕЛИТЕЛЮ, ДОКТОРУ, чтобы тот вернул ему здоровье.

готовы ползти на коленях по СВЯТЫМ местам, к СВЯТЫМ иконам, к СВЯТЫМ людям, чтобы те "подарили" им их же здоровье...

готовы платить десятки, сотни тысяч и миллионы любых денежек, чтобы им "вставили" здоровье......- В.Л.

...Наткнулся на свою же публикацию о ВОДЕ, выложенную в марте этого года, и которую уже просмотрели почти 34 000 (ОГО!!!) читателей.

Стало понятно, что тема по-прежнему животрепещущая.. ну что ж, надо частично повторить, тем более есть дополнительные данные..

скриншот скриншот

Что ВАЖНО и Нужно знать о воде..

Так как воду мы потребляем ежедневно, то нетрудно представить себе, какое огромное количество энергии организм вынужден расходовать на ее переструктуризацию.

Чтобы можно было облегчить работу организму по переструктуризации воды, необходимо обращать серьезное внимание на качество потребляемой воды, и тогда мы сможем сохранить свою жизненную энергию для других целей.

Вот почему необходимо, чтобы потребляемая вода по своим основным характеристикам как можно точнее соответствовала водной среде нашего организма. А значит такая вода:

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Всего 12 констант определяют жизнь человека.

Нарушение любой константы приводит к заболеванию и, в конечном итоге, смерти.

Практически все константы связаны напрямую с количеством воды в организме человека.

Холестерин. Норма 6,5.

Температура тела. Норма 36,6

PH крови 7,43.

Сахар крови 5,5.

Вес = (рост – 100)+- 10 кг

Суточное количество мочи 1,5л

Гемоглобин 100-130

Число сердечных сокращений 78

Артериальное давление 120/80

Частота дыхательных движений 16

Количество лейкоцитов 4000

Билирубин 20

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Вот всего несколько причин, по которым чистая вода ежедневно необходима вашему организму:

Вода - "денежный поток" тела, главный источник энергии.

Вода - связующий материал архитектурного проекта клеточной структуры.

Вода защищает от повреждений ДНК и повышает эффективность восстановительных механизмов - она уменьшает количество аномалий в ДНК.

Вода значительно повышает эффективность иммунного механизма спинного мозга, где формируется иммунная система (все ее механизмы, включая противораковые).

Вода - главный растворитель витаминов и минералов. Она растворяет пищу, обеспечивая процессы метаболизма и усвоения.

Вода заряжает пищу энергией, после чего в процессе пищеварения частицы пищи обретают способность передавать эту энергию организму. Вот почему без воды еда не имеет абсолютно никакой энергетической ценности для тела.

Вода осуществляет транспорт всех веществ в организме.

Вода увеличивает способность эритроцитов к накоплению кислорода в тканях. Проникая в клетку, вода приносит в нее кислород и уносит отработанные газы для выведения из организма легкими.

Вода доставляет в печень и почки токсичные отходы из различных частей тела для окончательного удаления. Вода - основной смазочный материал в суставах. В позвоночных дисках вода создает амортизирующие водяные подушки.

Вода - самое лучшее и мягкое слабительное средство.

Вода помогает снизить риск инсультов и сердечных приступов.

Вода предохраняет от закупорки артерии сердца и мозга.

Вода - важнейший элемент систем обогрева (электризация) и охлаждения (пот) организма.

Вода дает нам электрическую энергию для всех мозговых функций и в первую очередь для мышления.

Вода необходима для производства всех гормонов, включая мелатонин и нейротрансмиттеров, включая серотонин.

Вода повышает работоспособность, улучшает фиксацию внимания.

Вода - самый лучший тонизирующий напиток без побочных эффектов.

Вода помогает снимать депрессию стресс и тревогу.

Вода восстанавливает сон.

Вода придает нам энергию молодости и помогает снять усталость.

Вода разглаживает кожу, убирая эффект старения.

Вода усиливает блеск в глазах.

Вода повышает иммунитет при смене климатических условий, а также помогает в борьбе с инфекциями и образованием раковых клеток.

Вода разжижает кровь и препятствует ее свертыванию в процессе циркуляции.

Вода и сокращения сердца создают волны, не позволяя оседать на стенках кровеносных сосудов твердым веществам. Потребление воды помогает отличить ощущение жажды от голода..

Вода - самое лучшее средство для снижения веса.

Вода расчищает токсичные отложения в организме.

Вода повышает способность к достижению целей, объединяя функции мозга и тела.

Вода помогает предотвратить потерю памяти при старении.

Вода помогает избавлению от вредных привычек, включая тягу к алкоголю и наркотикам...

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когда я узнал о важности(!) воды для своего же организма, то предпринял для начала несколько действий.

РАНЕЕ ПУБЛИКОВАЛОСЬ:

сначала настаивал воду на кремнии и шунгите, потом начал подвергать двойной заморозке в морозильнике.. когда пришла информация (а она всегда появляется, когда мы начинаем задавать себе вопросы) о фильтрах для воды, то вник в тему и остановился на фильтре-корректоре мембранного типа "Водный Доктор" российского производства..

так что с 23 февраля моя семья полностью перешла на фильтрованную воду: варим на ней супы, каши, компоты, делаем закатки, завариваем Иван-чай, добавляем в при выпечке домашнего хлеба, пьём в чистом виде и так далее.

вначале я решил проверить, насколько хватит фильтра, если его периодически (раза 3 в месяц) не чистить (при помощи воды и соды)... через 1,5 месяца мембрана порыжела и практически отказывалась проводить процесс фильтрации, а пред-фильтр из белого хлопка стал РЖАВЫМ (а воду-то я постоянно набирал через встроенный возле кухонной мойки фильтр "Аквафор", а не напрямую из крана)..

как говорится, результат "на лице" :)

отмыл я всё это дело при помощи воды и лимонной кислоты и больше так не экспериментировал, теперь поступаю по инструкции..

потом пришёл из Китая заказанный Рh-метр и таки да, Рh 6,9 воды из-под крана, а Рh воды отфильтрованной становится 7,56.

ОВП-метр пока не смог проверить из-за отсутствия калибровочного раствора..

в общем, эксперимент в познании самого себя продолжается.. движемся дальше..

Будьте здоровы.

С уважением - Василий.

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