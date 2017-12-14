Украденные у русских жрецов знания пора уже вернуть русскому народу!

Хочется сегодня помянуть добрым словом ушедшего из жизни сатирика и просветителя Михаила Задорнова. Есть веский повод. Мне на глаза очень вовремя попались его слова о том, как по-разному мыслят те, кто владеет русским языком, и те, кто владеет английским языком.

"Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят "ни души". То есть, главное в человеке это душа. А англодумающие в таких случаях говорят "no body" — нет туловища, тела. Это очень точно отражает их психологию. Для них — человек это тело, а для нас — душа".

А ведь это указывает на разнополярность мировоззрения народов!

Что любопытно, иудеи хасидской секты Хабад уже более двух веков распространяют среди своих адептов абсолютно верное знание про "две души" — про душу Божественную и душу животную, которые есть у человека. Правда, духовные учителя иудейской секты Хабад внушают евреям, что только у них, евреев, имеются две души, а у остальных людей — "гоев", нееврев, в наличии одна только животная душа!

Источник.

Это, конечно же, ложь! А с точки зрения сегодняшнего российского законодательства, это ещё и "пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии..." И это должно сурово караться, ...но почему-то не карается!

Ну хочется этой группе евреев считать себя "богоизбранными", то есть, какими-то особыми, исключительными... А все должны в это верить! И наша власть этому всячески потакает, да и "РПЦ" помогает им...

На самом деле, эти знания про "две души" были когда-то очень давно украдены у русских жрецов, владевших эзотерическими знаниями задолго до так называемого Крещения Руси. И касались они абсолютно всех, к кому относится определение "homo sapiens", человек разумный. То есть, не просто умный, а именно разумный!

Быть просто умным — мало, надо быть разумным (просветлённым), с Божьим наитием в сознании и с совестью. В противном случае, о таких людях, у которых нет ни совести, ни Божьего наития, принято говорить: "неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют" (Библия. Иеремия, 4: 22).

Итак, различные священные писания утверждают, что Человек подобен Богу-Творцу! А всё потому, что внутри его имеется "частица" Бога-Творца, именуемая Божественной душой. А сам Бог-Творец, по определению всех древних святых, — это Дух, по латыни — Spire (Spirit). И по Библии, кстати, тоже: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине!" (Ин. 4: 24).

Когда Человек что-то творит, подобно Богу, в старину было принято говорить: "он в Духе", то есть он "в Боге". Отсюда русское слово — "вдохновение". В английском языке аналог слова "вдохновение" — "inspire", которое состоит из двух слов, из предлога "in" — "в", и слова "Spire" — Дух. Что точно передаёт смысл русского выражения "быть в Духе".

Древнее учение о «двух душах» — душе Божественной и душе животной, подаренное человечеству древними святыми, даёт возможность всякому несвятому, но разумному (просветлённому) человеку лучше познать самого себя.

«Животная душа» управляет физическим телом человека и всякого живого существа. Её роль — обеспечение жизнедеятельности и питания индивидуума, она также отвечает за безопасность физического тела. Во время опасности, если человек теряет связь со своей Божественной душой, она вселяет в человека страх и подаёт ему команду "беги". С «Божественной душой» у человека связан весь набор высших чувств. Это прежде всего стремление к подвигу, даже когда жизни человека угрожает смертельная опасность. Поэтому, кто пребывает "в Духе", тот может легко пойти на смерть "за други своя", а кто пребывает в страхе, тот будет искать любую возможность, чтобы спасти своё физическое тело ("body").

Как тут не повторить слова Михаила Задорнова ещё раз:

"Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят "ни души". То есть, главное в человеке это душа. А англодумающие в таких случаях говорят "no body" — нет туловища, тела. Это очень точно отражает их психологию. Для них — человек это тело, а для нас — душа".

В этом, кстати, и секрет несгибаемого Русского Духа. Только не подумайте, что прилагательное "русский" в этом словосочетании — национальность! Никак нет, это слово несёт в себе смысл — "светлый". Почему? Потому что старинное слово "Русь", которое является производным для слова "русский" (раньше оно писалось с одним "с"), изначально несло в себе смысл "светлый" (от "свет"), по церковному — "святый".

Вот такой фокус!

Должен заметить, что рабби Шнеур Залман, основатель учения иудейской секты Хабад, который учит евреев, что только у евреев есть две души, а у остальных людей — имеется только одна животная душа, в книге "Тания" очень верно отразил суть взаимоотношений двух душ в человеке.

«Животной душе», которая является источником витальности физического тела, принадлежат все естественные наклонности, присущие человеку как земному существу. В изначальном своём состоянии эти наклонности не злы, а являются, скорее, нейтральными силами, теоретически призванными служить сосудом Божественной души, которая должна действовать через их посредство. Всё же в них заключена склонность ко злу, поскольку животная душа по природе своей подвержена искушению. Отсюда то внутреннее напряжение, которое испытывает человек в своей повседневной жизни. Но это напряжение, существующее между двумя душами, не создаёт существенного дихотомического членения человеческой природы, поскольку отношения, в которых две души находятся друг к другу, подобны отношениям коня и всадника.

До тех пор, пока животная душа служит сосудом души Божественной, к чему она и предназначена, между ними существует полная общность и гармония; в тот же момент, когда животная душа действует независимо, гармония разрушается. В тех пределах, в которых животной душе позволено заявлять о себе, человеческое существо действует в «духе безумия», порою затмевающего его Божественную душу.

Рабби Шнеур Залман учил евреев, что "индивид должен постоянно быть начеку с тем, чтобы не уступить животной душе и самой незначительной позиции, поскольку любая слабость такого рода непрерывно увеличивала бы незащищенность личности перед силами искушения, осаждающими естество человека, обитающего в материальном мире, где потворство слабостям в повседневном существовании приводит лишь к ещё большей невоздержанности..."

Любопытно, ТО, что рабби Шнеур Залман в своём учении назвал "животной душой", в христианском учении, вложенном в Библию, названо словом "диавол". Причём это слово имеет в своём составе тот же корень "диа-", что и слово "диаметр". И смысл этого корня в слове "диавол" тот же, что и в слове "диаметр" — "разделённый" (на две равные части), "противоположный".

Попробуйте теперь по другому понять смысл знаменитой фразы Христа, адресованной фарисеям и книжникам: "ваш отец ДИАВОЛ, и вы хотите исполнять ПОХОТИ отца вашего..." (Ин. 8: 44).

И кто же этот ДИАВОЛ в реальности, вы, читатель, ещё не догадались?

Я, например, в своей философии называю его "животным умом", который управляет всеми похотями человеческого тела. Рабби Шнеур Залман, опираясь на знания древних святых, называет его "животной душой". Но суть та же. Вот почему и Бог, и диавол — внутри человека, и между ними идёт постоянная борьба. Ну а тот, кто живёт только похотями животной души, вполне заслуживает того, чтобы ему сказали вышеупомянутую фразу Христа про диавола.

Рабби Шнеур Залман: "Средний индивид наделён моральной силой, если только он совершит необходимое усилие, чтобы подавить и удержать под контролем эти диссонирующие силы, даже если он и не сумеет искоренить их окончательно. Следовательно, он уверен в том, что гармония личности может быть достигнута, во всяком случае, во всей сфере действительной и практической нравственной жизни".

По-русски это называется "жить по совести", по-церковному — "жить по Божески" ("жить в Духе"), то есть, задача человека разумного — слышать и различать в своём сознании на фоне шумов слабый голос своей Божественной души и стараться исполнять прежде всего всё то, что она советует или даёт прочувствовать.

На наличие у человека двух душ — Божественной души и души животной — указывает нам и то, что в своём творчестве музыкально одарённые люди за века создали огромное число песен, мелодий и музыкальных произведений, одни из которых подпитывают энергией и веселят нашу животную душу, другие же подпитывают своей энергией и радуют нашу Божественную душу. Примеры этих мелодий и песен я не буду здесь приводить. Каждый если подумает, осмыслит мною сказанное, найдёт этих примеров превеликое множество.

И да. Не могу не сказать ещё несколько слов о том, что уворованное у древних русских жрецов учение "о двух душах" сейчас преподаётся среди иудеев для того, чтобы они чувствовали себя сверх-человеками, буквально "богоизбранным народом". Мол, у них, дескать, две души, а у остальных людей есть только одна животная душа!



Так вот, критерием наличия у человека Божественной души является совесть! То есть способность индивидуума слышать в своём сознании тихий "глас Божий".

И если заглянуть сейчас в Библию, чтобы полюбопытствовать там, сколько раз слово совесть встречается в "Ветхом завете" (который есть иудейская "Тора", главная книга всех иудеев), и потом посмотреть, сколько раз слово совесть встречается в "Новом завете" Христа-Спасителя, то соотношение будет 2 : 30.

Всего два раза слово совесть встречается в учении иудеев, и 30 раз в учении Человека, пришедшего к евреям с целью их спасти, вывести к Свету знаний.

Вот самое первое употребление слова совесть в "Ветхом завете": "Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела..." (Тов. 3: 8).

Вот второе употребление слова совесть в "Ветхом завете": "И хотя никакие устрашения не тревожили их, но, преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие — боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка..." (Премудрости Соломоновы, 17: 9-11).

И всё. Больше о совести человеческой в учении иудеев ни разу не упоминается.

В связи с этим у меня вопрос: не маловато ли для "богоизбранного народа"?!

13 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

И ещё. У народного писателя опять закончились "чернила". Для желающих помочь указываю счёт карты Сбербанка: 639002419008539392

Комментарии:

Антон Благин: всё правильно Вы поняли! Благодарю!