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Украденные у русских жрецов знания пора уже вернуть русскому народу!

10:20. 14 декабря 2017 Просмотров - 419 6 коммент. Опубликовал:

Хочется сегодня помянуть добрым словом ушедшего из жизни сатирика и просветителя Михаила Задорнова. Есть веский повод. Мне на глаза очень вовремя попались его слова о том, как по-разному мыслят те, кто владеет русским языком, и те, кто владеет английским языком

          
"Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят "ни души". То есть, главное в человеке это душа. А англодумающие в таких случаях говорят "no body" — нет туловища, тела. Это очень точно отражает их психологию. Для них — человек это тело, а для нас — душа". 

А ведь это указывает на разнополярность мировоззрения народов!

Что любопытно, иудеи хасидской секты Хабад уже более двух веков распространяют среди своих адептов абсолютно верное знание про "две души" — про душу Божественную и душу животную, которые есть у человека. Правда, духовные учителя иудейской секты Хабад внушают евреям, что только у них, евреев, имеются две души, а у остальных людей — "гоев", нееврев, в наличии одна только животная душа! 

Источник.

Это, конечно же, ложь! А с точки зрения сегодняшнего российского законодательства, это ещё и "пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии..." И это должно сурово караться, ...но почему-то не карается! 

Ну хочется этой группе евреев считать себя "богоизбранными", то есть, какими-то особыми, исключительными... А все должны в это верить! И наша власть этому всячески потакает, да и "РПЦ" помогает им...

На самом деле, эти знания про "две души" были когда-то очень давно украдены у русских жрецов, владевших эзотерическими знаниями задолго до так называемого Крещения Руси. И касались они абсолютно всех, к кому относится определение "homo sapiens", человек разумный. То есть, не просто умный, а именно разумный!

Быть просто умным — мало, надо быть разумным (просветлённым), с Божьим наитием в сознании и с совестью. В противном случае, о таких людях, у которых нет ни совести, ни Божьего наития, принято говорить: "неразумные они дети, и нет у них смысла; они умны на зло, но добра делать не умеют" (Библия. Иеремия, 4: 22).  

Итак, различные священные писания утверждают, что Человек подобен Богу-Творцу! А всё потому, что внутри его имеется "частица" Бога-Творца, именуемая Божественной душой. А сам Бог-Творец, по определению всех древних святых, — это Дух, по латыни — Spire (Spirit). И по Библии, кстати, тоже: "Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине!" (Ин. 4: 24).

Когда Человек что-то творит, подобно Богу, в старину было принято говорить: "он в Духе", то есть он "в Боге". Отсюда русское слово — "вдохновение". В английском языке аналог слова "вдохновение" — "inspire", которое состоит из двух слов, из предлога "in" — "в", и слова "Spire" — Дух. Что точно передаёт смысл русского выражения "быть в Духе"

Древнее учение о «двух душах» — душе Божественной и душе животной, подаренное человечеству древними святыми, даёт возможность всякому несвятому, но разумному (просветлённому) человеку лучше познать самого себя. 

«Животная душа» управляет физическим телом человека и всякого живого существа. Её роль — обеспечение жизнедеятельности и питания индивидуума, она также отвечает за безопасность физического тела. Во время опасности, если человек теряет связь со своей Божественной душой, она вселяет в человека страх и подаёт ему команду "беги".  С «Божественной душой» у человека связан весь набор высших чувств. Это прежде всего стремление к подвигу, даже когда жизни человека угрожает смертельная опасность. Поэтому, кто пребывает "в Духе", тот может легко пойти на смерть "за други своя", а кто пребывает в страхе, тот будет искать любую возможность, чтобы спасти своё физическое тело ("body").

Как тут не повторить слова Михаила Задорнова ещё раз:

"Когда русские заглядывают в комнату и видят, что там никого нет, они говорят "ни души". То есть, главное в человеке это душа. А англодумающие в таких случаях говорят "no body" — нет туловища, тела. Это очень точно отражает их психологию. Для них — человек это тело, а для нас — душа". 

В этом, кстати, и секрет несгибаемого Русского Духа. Только не подумайте, что прилагательное "русский" в этом словосочетании — национальность! Никак нет, это слово несёт в себе смысл — "светлый". Почему? Потому что старинное слово "Русь", которое является производным для слова "русский" (раньше оно писалось с одним "с"), изначально несло в себе смысл "светлый" (от "свет"), по церковному — "святый".  

Вот такой фокус!

Должен заметить, что рабби Шнеур Залман, основатель учения иудейской секты Хабад, который учит евреев, что только у евреев есть две души, а у остальных людей — имеется только одна животная душа, в книге "Тания" очень верно отразил суть взаимоотношений двух душ в человеке.  

«Животной душе», которая является источником витальности физического тела, принадлежат все естественные наклонности, присущие человеку как земному существу. В изначальном своём состоянии эти наклонности не злы, а являются, скорее, нейтральными силами, теоретически призванными служить сосудом Божественной души, которая должна действовать через их посредство. Всё же в них заключена склонность ко злу, поскольку животная душа по природе своей подвержена искушению. Отсюда то внутреннее напряжение, которое испытывает человек в своей повседневной жизни. Но это напряжение, существующее между двумя душами, не создаёт существенного дихотомического членения человеческой природы, поскольку отношения, в которых две души находятся друг к другу, подобны отношениям коня и всадника

          

До тех пор, пока животная душа служит сосудом души Божественной, к чему она и предназначена, между ними существует полная общность и гармония; в тот же момент, когда животная душа действует независимо, гармония разрушается. В тех пределах, в которых животной душе позволено заявлять о себе, человеческое существо действует в «духе безумия», порою затмевающего его Божественную душу.

Рабби Шнеур Залман учил евреев, что "индивид должен постоянно быть начеку с тем, чтобы не уступить животной душе и самой незначительной позиции, поскольку любая слабость такого рода непрерывно увеличивала бы незащищенность личности перед силами искушения, осаждающими естество человека, обитающего в материальном мире, где потворство слабостям в повседневном существовании приводит лишь к ещё большей невоздержанности..." 

Любопытно, ТО, что рабби Шнеур Залман в своём учении назвал "животной душой", в христианском учении, вложенном в Библию, названо словом "диавол". Причём это слово имеет в своём составе тот же корень "диа-", что и слово "диаметр". И смысл этого корня в слове "диавол" тот же, что и в слове "диаметр" — "разделённый" (на две равные части), "противоположный".   

Попробуйте теперь по другому понять смысл знаменитой фразы Христа, адресованной фарисеям и книжникам: "ваш отец ДИАВОЛ, и вы хотите исполнять ПОХОТИ отца вашего..." (Ин. 8: 44).

И кто же этот ДИАВОЛ в реальности, вы, читатель, ещё не догадались?

Я, например, в своей философии называю его "животным умом", который управляет всеми похотями человеческого тела. Рабби Шнеур Залман, опираясь на знания древних святых, называет его "животной душой". Но суть та же. Вот почему и Бог, и диавол — внутри человека, и между ними идёт постоянная борьба. Ну а тот, кто живёт только похотями животной души, вполне заслуживает того, чтобы ему сказали вышеупомянутую фразу Христа про диавола.

Рабби Шнеур Залман: "Средний индивид наделён моральной силой, если только он совершит необходимое усилие, чтобы подавить и удержать под контролем эти диссонирующие силы, даже если он и не сумеет искоренить их окончательно. Следовательно, он уверен в том, что гармония личности может быть достигнута, во всяком случае, во всей сфере действительной и практической нравственной жизни".

По-русски это называется "жить по совести", по-церковному — "жить по Божески" ("жить в Духе"), то есть, задача человека разумного — слышать и различать в своём сознании на фоне шумов слабый голос своей Божественной души и стараться исполнять прежде всего всё то, что она советует или даёт прочувствовать. 

На наличие у человека двух душ — Божественной души и души животной — указывает нам и то, что в своём творчестве музыкально одарённые люди за века создали огромное число песен, мелодий и музыкальных произведений, одни из которых подпитывают энергией и веселят нашу животную душу, другие же подпитывают своей энергией и радуют нашу Божественную душу. Примеры этих мелодий и песен я не буду здесь приводить. Каждый если подумает, осмыслит мною сказанное, найдёт этих примеров превеликое множество.

И да. Не могу не сказать ещё несколько слов о том, что уворованное у древних русских жрецов учение "о двух душах" сейчас преподаётся среди иудеев для того, чтобы они чувствовали себя сверх-человеками, буквально "богоизбранным народом". Мол, у них, дескать, две души, а у остальных людей есть только одна животная душа!

Так вот, критерием наличия у человека Божественной души является совесть! То есть способность индивидуума слышать в своём сознании тихий "глас Божий".  

И если заглянуть сейчас в Библию, чтобы полюбопытствовать там, сколько раз слово совесть встречается в "Ветхом завете" (который есть иудейская "Тора", главная книга всех иудеев), и потом посмотреть, сколько раз слово совесть встречается в "Новом завете" Христа-Спасителя, то соотношение будет 2 : 30. 

Всего два раза слово совесть встречается в учении иудеев, и 30 раз в учении Человека, пришедшего к евреям с целью их спасти, вывести к Свету знаний.

Вот самое первое употребление слова совесть в "Ветхом завете": "Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела..." (Тов. 3: 8). 

Вот второе употребление слова совесть в "Ветхом завете": "И хотя никакие устрашения не тревожили их, но, преследуемые брожениями ядовитых зверей и свистами пресмыкающихся, они исчезали от страха, боясь взглянуть даже на воздух, от которого никуда нельзя убежать, ибо осуждаемое собственным свидетельством нечестие  боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы. Страх есть не что иное, как лишение помощи от рассудка..." (Премудрости Соломоновы, 17: 9-11). 

И всё. Больше о совести человеческой в учении иудеев ни разу не упоминается. 

В связи с этим у меня вопрос: не маловато ли для "богоизбранного народа"?!

13 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

И ещё. У народного писателя опять закончились "чернила". Для желающих помочь указываю счёт карты Сбербанка: 639002419008539392

Комментарии: 

          

Антон Благин: всё правильно Вы поняли! Благодарю!

Метки: веды, религия, русские, хуцпа
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6 коммент.»

  • 2866 513
    nikolay 14 декабря 2017 в 10:34 Ссылка Пометить
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    “Украденные у русских жрецов знания пора вернуть на родину”. Михаил Задорнов опоздал, эти знания давно работают в РФ и псевдогосударствах СНГ в виде цветных революций, майданов и прочих зрелищ. Запад умно использует эти знания против тех, кому они принадлежат.

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      Lada nikolay 14 декабря 2017 в 10:58 Ссылка Пометить
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      Не выдавайте желаемое за действительное…Славянский мир ЖИВ и ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ! Задорнов,как и многие другие,выводил людей из-под вражеского гипноза…и ему это удалось! Наш РОД проснулся и набирает Силы…Держава Света уже не за горами!Трепещите,вражины!

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      serjoza nikolay 14 декабря 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
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      наоборот отсутствие этих знаний.Если бы они были-люди не враждовали.

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    Lada 14 декабря 2017 в 10:52 Ссылка Пометить
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    Когда ОНИ говорят: ” Бог и евреи едины..”- забывают уточнить,что у них свой кровожажный божок Иегова(Сатана,Дьявол)…ОНИ его соТВАРённые дети…У нас свой Бог- РОД- и мы им ПОРОЖДЕНЫ!Всё остальное происходит из этого…

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    serjoza 14 декабря 2017 в 11:19 Ссылка Пометить
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    Учение про сознание и подсознание.аналог учения про две души.Всё верно,но сказано по иному,кому как доступнее.

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    ФЕДОР ЗИМИН 14 декабря 2017 в 11:20 Ссылка Пометить
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    Антон Благин! Приветствую Вас. Чуть было не пропустил эту статью, в оформлении что то изменилось. Маленькая иконка с фото должна быть, в прошлой статье даже большое фото было. Зашёл, чтобы оценить информацию (подсветить) Вас. Теперь насчет чернил. Рад был бы помочь, да сам гол, как сокол. Пока.

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