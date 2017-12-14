Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2017
- 11:30 Зрада: ВСУ официально признали неудачным разрекламированный танк «Булат».
- 09:15 100 долларов: цена жизни одного майданщика в зоне «АТО» (ВИДЕО).
- 08:44 ВСУ 12 раз за сутки нарушили «режим тишины».
- 07:00 Украинцы едут лечиться в ДНР, — бывший «АТОшник» (ВИДЕО).
- 05:30 Сожжённые танки и БМП: новые кадры разгромленных позиций ВСУ под Дебальцево (ВИДЕО 18+).
- 02:30 ЛНР: Семья с детьми чудом уцелела при попадании в дом двух снарядов ВСУ (ФОТО).
- 00:06 ВСУ используют Докучаевск как тир, а жителей как движущиеся мишени – Басурин.
Зрада: ВСУ официально признали неудачным разрекламированный танк «Булат»
Модернизированный украинский танк «Булат» из-за ряда недостатков не оправдал надежд командования ВСУ и отправлен в резерв. В танковых частях новые бронемашины заменяют на проверенные временем советские танки Т-64.
Об этом в беседе с украинским изданием «Оборонно-промышленный курьер» заявил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный.
— Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64.
Таким образом, необходимо создавать новые образцы, — сказал украинский военачальник.
Он также признал, что новейший украинский танк «Оплот» имеется в единственном экземпляре и находится в харьковском Институте танковых войск.
Отметим, что модернизация советского танка Т-64 на Украине началась в 2004 году. Бронемашина получила новую динамическую защиту «Нож», систему управления огнем «Иртыш», приборы наблюдения, пушку и двигатель мощностью 850 лошадиных сил.
Однако в результате модернизации боевая масса танка выросла на три с половинной тонны.
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По словам оружейников, после апгрейда эффективная дальность стрельбы «Булата» по сравнению с Т-64 повысилась с 2000 до 2500 метров днем и с 600 до 1500 метров ночью. В свое время «Булаты» широко рекламировались украинскими СМИ, писали, что этот танк, якобы, превосходит российский Т-80У.
Однако уже тогда военные эксперты отмечали, что мощность газовой турбины «восьмидесятки» составляет 1250 лошадиных сил, а у украинского танка — 850 лошадиных сил, что говорило само за себя.
Всего к 2014 году украинская армия получила 114 танков Т-64БМ «Булат».
Боевые действия на Донбассе показали, что динамическая защита «Нож» не справляется с кумулятивными и подкалиберными снарядами советского производства.
По данным из открытой печати, в ходе боев под Донецком и Луганском было уничтожено 19 танков «Булат», и еще свыше 50 машин были подбиты и ремонтировались на танковом заводе в Харькове.
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100 долларов: цена жизни одного майданщика в зоне «АТО» (ВИДЕО)
Главной задачей украинских властей перед началом войны в Донбассе было избавиться от неугодных Киеву майданщиков. Из наиболее активных создавались добровольческие батальоны, которые отправляли в зону «АТО», где они впоследствии «утилизировались».
Об этом украинский видеоблогер и бывший «АТОшник» Александр Мединский рассказал во время скайп-конференции на Youtube-канале «Open Ukraine».
«Почему я сделал вывод, что они хотят уничтожить активистов „Майдана“ в котлах? В самом начале войны к нам подошли ребята из СБУ и попросили организовать батальон „Печерск“. Тогда все подряд пытались что-то организовать, так как мы получили одних мародёров.
Мы согласились и „кинули клич“. В основном к нам пришли бывшие „беркутовцы“. Они не хотели тогда сидеть в тюрьмах и сказали, что готовы присоединиться к нам. Там их сотрудники СБУ и „взяли“», — вспомнил блогер.
Он заметил, что в итоге батальон не получилось собрать, но во всей этой истории был один показательный момент.
«К нам приехали эмиссары из одесского МВД. (Я знаю всех этих людей, и, в случае чего, я могу дать показания по этому поводу). Эти МВДшники предложили нам за деньги «утилизировать» — отправить на казнь «майдановцев» и неблагонадёжных: замеченных в наркомании, алкоголизме.
Как они выразились: «Весь сброд, включая майдановцев, отправить на убой в „АТО“. Вот такая была просьба, и предлагали они по $100 за человека», — заявил Мединский.
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ВСУ 12 раз за сутки нарушили «режим тишины»
ВСУ за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселка городского типа Калиново, сел Лозовое, Логвиново, Знаменка, Молодежное, Калиновка и Пришиб.
Огонь велся из 152-мм артустановок, 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия.
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Украинцы едут лечиться в ДНР, — бывший «АТОшник» (ВИДЕО)
Граждане Украины, столкнувшиеся с отсутствием средств на лечение онкологических заболеваний, едут на лечение в ДНР, пользуясь «Программой по воссоединению народа Донбасса». На Украине даже появился такой термин, как «медицинский туризм в ДНР».
Об этом во время скайп-конференции на Youtube-канале «Open Ukraine» рассказал украинский видеоблоггер и бывший «АТОшник» Александр Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я хотел бы рассказать другой интересный момент. Ты знаешь про медицинский туризм? — спросил у своего собеседника Мединский. — О том, что в ДНР бесплатно оперируют онкобольных граждан Украины и делают бесплатно химиотерапию?
У меня тесть в Украине онкобольной, он оплачивал всё из своего кармана, хотя он чернобылец, инвалид II группы, ликвидатор чернобыльской катастрофы. В своё время он работал на этой атомной станции, а потом ликвидировал последствия той ужасной аварии.
Так вот, когда он пришёл в украинскую больницу, ему сказали: „Ну, вы понимаете, оно как бы есть, и как бы нет“. В итоге, ему пришлось ехать и покупать за свой счёт эти дорогостоящие лекарства.
Многие люди едут лечиться в ДНР, и вот это, я считаю, нонсенс», — рассказал Александр Мединский.
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Сожжённые танки и БМП: новые кадры разгромленных позиций ВСУ под Дебальцево (ВИДЕО 18+)
Появились новые кадры из Дебальцевского котла, в ходе ликвидации которого были уничтожены большие силы ВСУ и нацбатов.
На снятом ополченцем видео из под Чернухино запечатлён уничтоженный мощный украинский укепрайон с множеством военной техники.
Здесь были сожжены минимум 5 танков и 5 БМП, БТРы, МТЛБ (многоцелевой транспортёр лёгкий бронированный), зенитные установки, «Уралы», УАЗы, микроавтобусы и легковые автомобили украинских оккупантов.
Также показаны разбитые укрепленные позиции — блокпосты, брустверы, землянки, частично засыпанные окопы, рядом с которыми валяются гранатометы, боеприпасы и личные вещи ВСУшников.
Видео было снято зимой 2015-го года, но опубликовано только сейчас.
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ЛНР: Семья с детьми чудом уцелела при попадании в дом двух снарядов ВСУ (ФОТО)
Семья с двумя детьми чудом уцелела после попадания в их дом в Первомайске сразу двух крупнокалиберных артиллерийских снарядов, выпущенных киевскими силовиками. Об этом ЛИЦ рассказала хозяйка дома Алина Дедущенко.
За минувшие сутки киевские силовики 12 раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР, в том числе с применением крупнокалиберной ствольной артиллерии и минометов. В Первомайске в результате обстрелов ранения получили два мирных жителя, в Стаханове получили повреждения жилые дома, линии электропередачи (ЛЭП) и газопровод.
«Спасло только то, что не было зажигательного ничего, а так я не знаю, что бы это было. Все мы были в доме — я с мужем и детки, — рассказала Дедущенко. — Грохочет, все сыпется… Испугались, конечно, старшенькая немного, а маленькая кричала: „мама, мама“. Старшенькую дверью еще и чуть-чуть заблокировало (засыпало кирпичами дверь в комнату — примечание ЛИЦ)».
«Спасибо, соседи, конечно, замечательные — прибежали сразу. Сразу МЧС приехала, потом приехала полиция, потом ЖЭК, соцзащита приезжала. Очень все оперативно», — поблагодарила она.
«Чудом выжили. Два точно прилета было. Один был ужасный, а второй уже, как мы ринулись в коридор», — отметила Дедущенко.
Женщина тщетно надеялась, что киевские силовики оставили ее родной город в покое и больше не будут стрелять по жилым массивам.
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«Я уже честно думала, что все это закончилось, и нас это не посетит. Три года детей не было в городе, мы были с мужем. Потом уже позвала детей, так как думала, что все уже успокоилось и, если и будут стрелять, то где-то там по позициям, — пояснила она. — Но оказывается, что я очень глубоко ошибалась. Как стреляли по мирным жителям, так и продолжают. У меня тоже украинский паспорт, и что я им (ВСУ) плохого сделала, что мои дети сделали, я не знаю».
«Теперь вот дочка мне говорит, мол, пошли домой. А куда я теперь пойду, если дома нет», — с горечью отметила жительница Первомайска.
Сами дети по счастливой случайности отделались лишь испугом и рассказывают о случившемся с улыбкой на лице.
«Я спала и разрушился наш домик, потому что там кидали какие-то камни. Мы еле убежали. Все живы, и все куклы мои тоже», — рассказала четырехлетняя Вика.
Она добавила, что не знает, кто мог подобное сделать с ее родным домом, и надеется, что скоро «все будет, как раньше».
Ранее и.о. первого заместителя председателя Совета министров ЛНР, глава МЧС Сергей Иванушкин на оперативном совещании в администрации Первомайска с участием представителей Народной милиции, МВД ЛНР и коммунальных служб заявил, что власти ЛНР готовят план эвакуации жителей Первомайска на случай продолжения обстрелов со стороны киевских силовиков.
И.о. главы администрации Первомайска Сергей Афанасьев отмечал, что власти Первомайска, попавшего сегодняшней ночью под обстрел со стороны ВСУ, в случае новых обстрелов готовы вывезти в бомбоубежища проживающих в городе детей.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что киевские силовики обстреляли Первомайск из крупнокалиберной артиллерии с тех же позиций, что и в 2014 году.
Последствия данного обстрела зафиксировали представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. На месте происшествия работают оперативные группы МЧС и МВД Республики.
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ВСУ используют Докучаевск как тир, а жителей как движущиеся мишени – Басурин
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