Сводки от ополчения Новороссии 14 декабря 2017

Модернизированный украинский танк «Булат» из-за ряда недостатков не оправдал надежд командования ВСУ и отправлен в резерв. В танковых частях новые бронемашины заменяют на проверенные временем советские танки Т-64.

Об этом в беседе с украинским изданием «Оборонно-промышленный курьер» заявил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике генерал-майор Юрий Толочный.

— Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою. Например, танки Т-64БМ «Булат» в силу большого веса и слабого двигателя оказались неэффективными, были переведены в резерв и заменены линейными Т-64.

Таким образом, необходимо создавать новые образцы, — сказал украинский военачальник.

Он также признал, что новейший украинский танк «Оплот» имеется в единственном экземпляре и находится в харьковском Институте танковых войск.

Отметим, что модернизация советского танка Т-64 на Украине началась в 2004 году. Бронемашина получила новую динамическую защиту «Нож», систему управления огнем «Иртыш», приборы наблюдения, пушку и двигатель мощностью 850 лошадиных сил.

Однако в результате модернизации боевая масса танка выросла на три с половинной тонны.

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По словам оружейников, после апгрейда эффективная дальность стрельбы «Булата» по сравнению с Т-64 повысилась с 2000 до 2500 метров днем и с 600 до 1500 метров ночью. В свое время «Булаты» широко рекламировались украинскими СМИ, писали, что этот танк, якобы, превосходит российский Т-80У.

Однако уже тогда военные эксперты отмечали, что мощность газовой турбины «восьмидесятки» составляет 1250 лошадиных сил, а у украинского танка — 850 лошадиных сил, что говорило само за себя.

Всего к 2014 году украинская армия получила 114 танков Т-64БМ «Булат».

Боевые действия на Донбассе показали, что динамическая защита «Нож» не справляется с кумулятивными и подкалиберными снарядами советского производства.

По данным из открытой печати, в ходе боев под Донецком и Луганском было уничтожено 19 танков «Булат», и еще свыше 50 машин были подбиты и ремонтировались на танковом заводе в Харькове.

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