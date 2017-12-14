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Самые красивые камни и минералы

23:14. 14 декабря 2017 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:


Красота этих камней просто завораживает, а любоваться ими можно бесконечно. Предлагаем вашему вниманию подборку самых красивых и удивительных драгоценных камней и минералов. Заметим, что это не изделия из камней и минералов, а сами камни – некоторые под сильным увеличением.

Анатаз

анатаз

Везувиван

везувиан

Родохрозит

Родохрозит

Родохрозит

родохрозит

Родохрозит

Родохрозит.

Кристалл родохрозита

Кристалл родохрозита.

Розелит

Розелит

Эритрит

Эритрит

Эритрит

Эритрит.

Самые крупные кристаллы в мире

Самые крупные кристаллы в Мексике.

“Натуральный барельеф” – возраст 280 млн лет

"Натуральный барельеф" - возраст 280 млн лет.

Карминит

Карминит.

Аквамарин с полевым шпатом и мусовитомАквамарин с полевым шпатом и мусовитом

Кальцит

Кальцит

Палассит – железно-каменный метеорит

Палассит - железно-каменный метеорит

Пентагонит

Пентагонит.

Карминит

Карминит.

Анальцим

Анальцим.

Диоптаз на дуфтите и кальците

Диоптаз на дуфтите и кальците.

Кварц и родохрозит

Кварц и родохрозит.

Флюорит

Флюорит.

Флюорит

Флюорит.

Флюорит

Флюорит

Флюорит

Флюорит

Флюорит

Флюорит

Флюорит

флюорит

Огенный опал

Огенный опал

Карролит

Карролит.

Вавеллит

Вавеллит

Изумруд

Изумруд.

Апатит

Апатит.

Аурихальцит

Аурихальцит.

Аурипигмент на кальците

Аурипигмент на кальците.

Бариофармакосидерит

Бариофармакосидерит

Дуфтит

Дуфтит

Ванадит на барите

Ванадит на барите.

Галит – каменная соль

Галит - каменная соль.

Галит

Галит

Торбернит

Торбернит.

Стюартит и фосфосидерит

Стюартит и фосфосидерит

Гроссуляр

Гроссуляр

Клиноклаз

Клиноклаз

Висмут

Висмут.

Окенит

Окенит.

Торбернит (зеленый) и фосфуранилит (желтый)

Торбернит (зеленый) и фосфуранилит (желтый).

Кальцит

Кальцит.

Висмут

Висмут.

Какоксенит

Какоксенит.

Сферокобальтит

Сферокобальтит.

Хейнричит

Хейнричит.

Лангит

Лангит.

Лангит

Лангит.

Окаменевшее дерево

Окаменевшее дерево.

Гранат

Гранат.

Зеленый кварц – празем

Зеленый кварц - празем.

Фторопатит

Фторопатит.

Азурит

Азурит.

Азурит

Азурит.


Н. Трубиновская


Источник: nashaplaneta.su

Метки: Это интересно
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