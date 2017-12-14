Самые красивые камни и минералы
Красота этих камней просто завораживает, а любоваться ими можно бесконечно. Предлагаем вашему вниманию подборку самых красивых и удивительных драгоценных камней и минералов. Заметим, что это не изделия из камней и минералов, а сами камни – некоторые под сильным увеличением.
Анатаз
Везувиван
Родохрозит
Родохрозит
Родохрозит
Кристалл родохрозита
Розелит
Эритрит
Эритрит
Самые крупные кристаллы в мире
“Натуральный барельеф” – возраст 280 млн лет
Карминит
Аквамарин с полевым шпатом и мусовитом
Кальцит
Палассит – железно-каменный метеорит
Пентагонит
Карминит
Анальцим
Диоптаз на дуфтите и кальците
Кварц и родохрозит
Флюорит
Флюорит
Флюорит
Флюорит
Флюорит
Флюорит
Огенный опал
Карролит
Вавеллит
Изумруд
Апатит
Аурихальцит
Аурипигмент на кальците
Бариофармакосидерит
Дуфтит
Ванадит на барите
Галит – каменная соль
Галит
Торбернит
Стюартит и фосфосидерит
Гроссуляр
Клиноклаз
Висмут
Окенит
Торбернит (зеленый) и фосфуранилит (желтый)
Кальцит
Висмут
Какоксенит
Сферокобальтит
Хейнричит
Лангит
Лангит
Окаменевшее дерево
Гранат
Зеленый кварц – празем
Фторопатит
Азурит
Азурит
Источник: nashaplaneta.su