Самые красивые камни и минералы

Красота этих камней просто завораживает, а любоваться ими можно бесконечно. Предлагаем вашему вниманию подборку самых красивых и удивительных драгоценных камней и минералов. Заметим, что это не изделия из камней и минералов, а сами камни – некоторые под сильным увеличением.