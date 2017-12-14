Самоубийство МОК

Конечно, это абсолютно объективный конец олимпийского движения. И дело тут не в нас. Дело в стремительно изменяющихся правилах игры, которые обнуляют весь смысл олимпийского движения. В данной ситуации даже хорошо, что такое решение принято — хвост быстро отрублен, без длительных мучений.

Причины отстранения Олимпийской сборной от Олимпиады достаточно очевидны. Это политический заказ, пришедший в Международный олимпийский комитет через давление со стороны клана Дика Паунда, который живет на содержание американских медийных кланов, близких к демократической партии США. В этой ситуации Россия, скорее всего, заложник, потому что клан, возглавляемый Паундом, борется за власть внутри МОК. В этой ситуации более слабая европейская медиамашина, представителем которой является Томас Бах, просто не может удержаться на месте.



Нам бессмысленно участвовать в соревнованиях, в которых спортсмен, пересёкший финишную ленточку первым, не может считаться чемпионом, пока его деятельность не рассмотрят в течение 10-ти лет под микроскопом олимпийские чиновники. Любой спорт, в котором решают не спортсмены, не тренеры, а именно чиновники-бюрократы, причём среднего звена, абсолютно теряет смысл. Кстати, американские и канадские хоккейные лиги это уже давно поняли, недаром НХЛ отказалась пускать туда своих хоккеистов.

Сегодня МОК попытался найти иезуитское решение: допустить русских спортсменов, но под нейтральным флагом и под названием "Олимпийские спортсмены России", поскольку недопуск наших спортсменов полностью обесценивает Олимпиаду. Всем известно, что самая рейтинговая и самая продаваемая часть Олимпиады — это Олимпийский хоккейный турнир. В том случае, если мы бойкотируем Олимпийский турнир, МОК лишается очень серьёзных денег.

Сегодня мы наблюдаем агонию международного олимпийского движения. МОК и WADA должны быть реформированы. WADA существует на волюнтаристских принципах и на терапевтических ограничениях, которые связаны с национальным законодательством.



Если, например, в американском законодательстве есть разрешение употреблять амфетамины людям с синдромом рассеянного внимания, то WADA автоматически штампует разрешения на спортсменов этой страны, в результате чего на спортивную арену выходят настоящие боевые биороботы.



Гимнастка Симона Байлз, многократная олимпийская чемпионка, выступает, будучи накаченной тяжёлыми наркотиками, которые запрещены в других странах.



Таким образом, спортсмены из других стран, где запрещены эти препараты, заранее оказываются в проигрышных условиях.

Олимпийское движение уходит в историю. Будут развиваться коммерческие профессиональные виды спорта, куда WADA не пускают и на порог. Так, как существует сегодня КХЛ, НХЛ, НБА, так же точно будут существовать новые лиги в других видах спорта. Видимо, ещё более жёстко отстранится от олимпийского движения ФИФА, которая тоже никогда не приветствовала чрезмерное сближение с Олимпийским комитетом.



Тот спорт высоких достижений, который достаточно долго жил по принципам Кубертена до своей окончательной коммерциализации, видимо, умрёт.





Дмитрий Лекух