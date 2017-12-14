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“Предатели те – кто за два года вообще ничего не сделал…”
00:45. 14 декабря 2017 Просмотров - 60 2 коммент. Опубликовал: Oblichitel
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какие-то о.фигительные в России пэтриоты – с остервенением требуют для наших спортсменов того, чего не смогли добиться мок и вада вместе взятые. После чего себя! с чистой совестью! продолжают считать патриотами России. дебилёнки конченые, а не патриоты.
Выступят во всех видах. под названием “спортсмены России”. После турнира называй как хочешь –
американцы бы всё равно команду после назвали “сборная страны” и плевали бы на мнение иностранцев. Тока на Руси мнение иностранцев авторитетно. После оккупации немцами в 1613 г.
Иоланда молодец!!! орден ей!!!
Живые люди , соотечественники, важнее фантиков, но не для зобми с этой фабрики: http://zitelizemli.ru/istorii-miryan-chto-takoe-na-samom-dele-zemnaya-lichnost-ili-kak-my-ee-rastvorili/
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Смелая девушка просто валит с больной головы на здоровую. Ей про Ерёму, а она про Фому. Вопрос стоит давно ребром и глобально: продолжать прогибаться перед Западом в спорте или перестать это делать. А она говорит что надо думать о людях! Не надо о людях думать. Им от этого не легче. Для них надо делать, а не думать. И первую очередь делать надо не для горстки спортсменов, а для всех остальных граждан. Тогда и спортсменам лучше будет.