Главная » Политика

Предатели под “нейтральным флагом”

01:30. 14 декабря 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

72e7da9e717bdf9ff1f697df52a953a1

Я считаю очень странной саму идею вынуждать кого-то выступать под нейтральным флагом, вместо флага своей страны. Если спортсмен — допингист, то он не должен выступать ни под каким флагом. Если атлет чист – то какого черта его лишают возможности представлять свою страну! Если чем-то виновата страна – исключите ее из ООН. Можно придумать, например, другую форму наказания: выступать без имени или скрыть лицо париком и усами. Короче, условие бредовое.

Но правила таковы и бегун Шубенков готов пойти на то, чтобы выступать в качестве нейтрального спортсмена. Но поскольку из всех искусств важнейшим у нас является патриотизм, то Шубенкова теперь подозревают в измене родине. Лучше вовсе не выступать, чем выступать под белым флагом. Лучше погубить свою карьеру навсегда, чем выйти на арену без триколора. И вот Шубенков решит все-таки карьеру погубить, и мы все ему скажем: большое спасибо, Сережа! Чтобы забыть про Сережу через пять минут. А чем Сережа будет дальше заниматься и чего ради он дело всей своей жизни выкинул в помойку – это его проблемы.

Спортсмены – это в данный момент практически единственные люди, которые реально представляют нашу страну на высшем мировой уровне. При всех допинговых скандалах ни в одной области человеческой деятельности у нас нет такого количества успешных, конкурентоспособных и знаменитых людей, как в спорте. Уже даже в области балета мы не впереди планеты всей. Шубенков – реальная суперзвезда. И когда он будет выходить на дорожку, все и так будут знать, из какой он страны. И для этого вовсе не обязательно смотреть в протокол и в титры на экране. И когда он будет побеждать, все будут знать, что выиграл не какой-то неведомо откуда взявшийся парень, а выиграл парень из России. И своими победами даже под нейтральным флагом, Шубенков прославит не только себя, но и нашу страну. А вот те люди, которые сейчас пишут дурацкие тексты и еще полезут на разные трибуны ничего кроме стыда и позора стране не принесли.

Государство сейчас может уцепиться за собственные правила, мол, раз флаг не российский, то и помогать мы Шубенкову и ему подобным не обязаны. Государство наше родное как раз и славно тем, что кидает соотечественников при любой возможности. Но именно государство породило всю эту ситуацию с допингом. Без участия государственных структур это было бы просто невозможно. И Сергей Шубенков, который никогда никаких проблем с допингом не имел, оказался в такой трудной ситуации в первую очередь по вине нашего государства. Да даже с точки зрения простого прагматизма надо помочь всем, кто готов выйти под нейтральным флагом. Санкции рано или поздно отменят и тогда у нас будут десятки тренирующихся и выступающих спортсменов. Или лучше гордо сидеть и ничего не делать, чтобы потом позориться под родным триколором?

И кстати. Вспомним-ка историю. На Олимпиаду-80 приехало множество участников, решивших выступать, несмотря на бойкот. Они не могли выйти под своими флагами и выступали под олимпийскими. Мы не считали их предателями, мы встречали их как героев.

Автор: Антон Орехъ 

Источник https://newsland.com/user/4297834589/content/predateli-pod-neitralnym-flagom/5647210

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
... которые едут на олимпиаду без флага - предатели. Предают страну. Предают себя. Олимпиада... себе представить американца, норвежца, поехавшего под нейтральным флагом? Легко! Англичанина например: [^] Коттатар 9...
Поддержка тоже будет нейтральной
... ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом Общественность взбудоражило решение ... заявили, что участие под нейтральным флагом станет позором для страны...под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ … Марина Гордеева @Margo13ya #ПРЕДАТЕЛИ...
Илья Бронский: «Кац опять предлагает сдаться»
...: Первыми предатели продают себя самих (Плутарх) Предателей презирают даже...Еще раз о "спортсменах-предателях" «...Для Сергея Шубенкова ...россиян под нейтральным флагом Выступление российских легкоатлетов на международных стартах под нейтральным флагом будет...
Запад готовит новые унижения олимпийской России
... Олимпиаду в Пхенчхане только под «нейтральным флагом» дало отмашку всему коллективному... недопуск на Олимпиаду, либо выступление под нейтральным флагом, недопустимым «унижением страны». Что ... работой, искать среди русских предателей. При такой политике, это...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... и его выдал какой-то предатель. После этой статьи Поляков был... – либо заставить Россию выступать под нейтральным флагом, либо вообще не допустить до...допуска российских спортсменов для выступления под нейтральным флагом следует запретить размещение на форме...
Слово о флаге имперском
... чередование цветов черно-желто-белого флага: флаг стал бело-жёлто-чёрным. Причиною... власти, неосовки, предатели страны и члены 5-ой колонны под предводительством Навального... свастику своим символом, она была нейтральной, но сегодня никто не воспринимает...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>