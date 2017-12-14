Предатели под “нейтральным флагом”

Я считаю очень странной саму идею вынуждать кого-то выступать под нейтральным флагом, вместо флага своей страны. Если спортсмен — допингист, то он не должен выступать ни под каким флагом. Если атлет чист – то какого черта его лишают возможности представлять свою страну! Если чем-то виновата страна – исключите ее из ООН. Можно придумать, например, другую форму наказания: выступать без имени или скрыть лицо париком и усами. Короче, условие бредовое.

Но правила таковы и бегун Шубенков готов пойти на то, чтобы выступать в качестве нейтрального спортсмена. Но поскольку из всех искусств важнейшим у нас является патриотизм, то Шубенкова теперь подозревают в измене родине. Лучше вовсе не выступать, чем выступать под белым флагом. Лучше погубить свою карьеру навсегда, чем выйти на арену без триколора. И вот Шубенков решит все-таки карьеру погубить, и мы все ему скажем: большое спасибо, Сережа! Чтобы забыть про Сережу через пять минут. А чем Сережа будет дальше заниматься и чего ради он дело всей своей жизни выкинул в помойку – это его проблемы.

Спортсмены – это в данный момент практически единственные люди, которые реально представляют нашу страну на высшем мировой уровне. При всех допинговых скандалах ни в одной области человеческой деятельности у нас нет такого количества успешных, конкурентоспособных и знаменитых людей, как в спорте. Уже даже в области балета мы не впереди планеты всей. Шубенков – реальная суперзвезда. И когда он будет выходить на дорожку, все и так будут знать, из какой он страны. И для этого вовсе не обязательно смотреть в протокол и в титры на экране. И когда он будет побеждать, все будут знать, что выиграл не какой-то неведомо откуда взявшийся парень, а выиграл парень из России. И своими победами даже под нейтральным флагом, Шубенков прославит не только себя, но и нашу страну. А вот те люди, которые сейчас пишут дурацкие тексты и еще полезут на разные трибуны ничего кроме стыда и позора стране не принесли.

Государство сейчас может уцепиться за собственные правила, мол, раз флаг не российский, то и помогать мы Шубенкову и ему подобным не обязаны. Государство наше родное как раз и славно тем, что кидает соотечественников при любой возможности. Но именно государство породило всю эту ситуацию с допингом. Без участия государственных структур это было бы просто невозможно. И Сергей Шубенков, который никогда никаких проблем с допингом не имел, оказался в такой трудной ситуации в первую очередь по вине нашего государства. Да даже с точки зрения простого прагматизма надо помочь всем, кто готов выйти под нейтральным флагом. Санкции рано или поздно отменят и тогда у нас будут десятки тренирующихся и выступающих спортсменов. Или лучше гордо сидеть и ничего не делать, чтобы потом позориться под родным триколором?

И кстати. Вспомним-ка историю. На Олимпиаду-80 приехало множество участников, решивших выступать, несмотря на бойкот. Они не могли выйти под своими флагами и выступали под олимпийскими. Мы не считали их предателями, мы встречали их как героев.

Автор: Антон Орехъ

Источник https://newsland.com/user/4297834589/content/predateli-pod-neitralnym-flagom/5647210