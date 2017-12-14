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Правда о сталинском (или анти-сталинском) генералитете

12:11. 14 декабря 2017 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Переход Сталина от наступления к стратегической обороне связан с тем что бы измотать гитлеровские войска

Соответствует ли это утверждение действительности? Была ли Красная Армия такой слабо подготовленной и невооруженной,в чем нас убеждают СМИ? Быть может наши деды и прадеды могли разгромить фашистов в самом начале их наступления? Смотрите сюжет и все узнаете.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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