Правда о сталинском (или анти-сталинском) генералитете
12:11. 14 декабря 2017 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Переход Сталина от наступления к стратегической обороне связан с тем что бы измотать гитлеровские войска
Соответствует ли это утверждение действительности? Была ли Красная Армия такой слабо подготовленной и невооруженной,в чем нас убеждают СМИ? Быть может наши деды и прадеды могли разгромить фашистов в самом начале их наступления? Смотрите сюжет и все узнаете.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai