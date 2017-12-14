Письмо, которое шло 73 года
06:38. 14 декабря 2017 Просмотров - 165 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Письмо, которое шло 73 года
Недавно попало мне в руки письмо, датированное ноябрем 44-го года. Не сразу стал письмо рассматривать, а потом понял – адресат жил в моём городе. Залез в справочную, набрал телефон – трубку взяла дочь солдата, погибшего в марте 45-го в Венгрии.
Я сразу же приехал. Что можно сказать….
Дочери уже 78. И здоровье неважно… А отец, котрому навсегда осталось 39, из далекого прошлого интересуется: не простудилась ли Милочка, ходит ли в детский сад?
Людмила Эдуардовна на память мне прочитала стихи. Думаю и других эти строки возьмут также за душу…
Иду я по улице быстрой
С друзьями о чем-то смеясь
И вдруг как удар или выстрел –
Буханка, что брошена в грязь.
И вспомнилось раннее детство:
Под немцами стонущий Крым
И как мне хотелося хлебца
Мамуся, пойдем, поглядим.
Что денежек нету – я знаю.
Его мы не сможем купить.
Мы только посмотрим, родная,
И сразу пойдем уходить.
Мы были худые, как тени,
Едва начинали ходить.
А вот самолеты чужие
По звуку могли отличить.
Мы знали, что надо спасаться
Завидев немецкий мундир
А хлеб стал нам сказкой казаться –
Детишкам в одежке из дыр.
Откуда мы день тот узнали
Теперь я сказать не могу,
Но всё же мы тоже стояли
На мокром апрельском ветру.
Нас ветер качал тонконогих
И всё же чего-то мы ждем,
Глядя, как усталые ноги
Бредут под холодным дождем.
И нас те солдаты позвали
Лишь был им объявлен привал
И каждого кто-нибудь гладил,
И кто-нибудь на руки брал.
На нас они с болью глядели
И тут же делили на всех
Богатства такие. Такие.
И сало и сахар и хлеб.
Домой мы, схватив, прибежали –
Нам было тогда невдомек,
Что детям солдаты раздали
Дневной небогатый паёк.
Им жребий жестокий достался:
Весь полк в Севастополе пал,
Но в сердце навеки остался
Солдат, что меня оделял.
И память о нём вечно свята
И вижу, вновь девочкой став,
Тяжелые руки солдата
И хлеб на солдатских руках.
На видео стихи читает автор – дочь, которая ждала этого письма 73 года
https://poltora-bobra.livejournal.com/1329557.html – цинк
Источник: colonelcassad.livejournal.com