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Песков: достойных кандидатов много, но они не конкуренты Путину

09:53. 14 декабря 2017 Просмотров - 112 Один комментарий Опубликовал:

В Кремле видят много достойных кандидатов на президентских выборах в 2018 году, но не видят конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину, передает ТАСС заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

“Мы видим много достойных людей, но мы не видим конкурентов. Все-таки, с моей точки зрения, пока еще не созрел конкурент Путину, даже близко”, - сказал Песков в преддверии ежегодной пресс-конференции президента.

На вопрос, кто может возглавить предвыборный штаб действующего президента, Песков отметил, что «пока Путин еще не стал кандидатом, а как будущий кандидат он еще не сообщал о своем решении».

“Поэтому пока мы не обладаем такой информацией”, - добавил он.


Песков отметил, что Путин никогда не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании, так как является действующим главой государства.

“В его случае его кандидатство протекает по другим законам, хотя и по таким же, как и для остальных кандидатов, но отпечаток действующего президентства совсем меняет ситуацию”, - сказал он.


Песков также выразил надежду, что аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Путина журналистка Ксения Собчак, которая также намерена выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, не будет использовать это мероприятие в качестве своего рода дебатов.

“Пресс-конференция все-таки проходит не для того, чтобы здесь были дебаты, и это было бы глубоким неуважением к журналистам – задерживать столько внимания на себе. Поэтому я надеюсь, что все-таки Собчак поведет себя как журналист, в качестве коей она и аккредитовалась”, - сказал пресс-секретарь.


На вопрос, останется ли он работать на своем посту после выборов президента, Песков ответил:

“Я не принимаю кадровые решения, президент принимает кадровые решения. Меня сначала, наверное, надо будет уволить, когда будет новый президент. После этого будет назначен новый пресс-секретарь. Ну, здесь на все воля следующего президента”.


Сегодня Владимир Путин соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов – 1640.

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Источник: voicesevas.ru

Метки: новости / россия
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