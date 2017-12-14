Песков: достойных кандидатов много, но они не конкуренты Путину
В Кремле видят много достойных кандидатов на президентских выборах в 2018 году, но не видят конкурентов действующему главе государства Владимиру Путину, передает ТАСС заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
На вопрос, кто может возглавить предвыборный штаб действующего президента, Песков отметил, что «пока Путин еще не стал кандидатом, а как будущий кандидат он еще не сообщал о своем решении».
Песков отметил, что Путин никогда не участвует в дебатах кандидатов во время предвыборной кампании, так как является действующим главой государства.
Песков также выразил надежду, что аккредитовавшаяся на пресс-конференцию Путина журналистка Ксения Собчак, которая также намерена выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, не будет использовать это мероприятие в качестве своего рода дебатов.
На вопрос, останется ли он работать на своем посту после выборов президента, Песков ответил:
Сегодня Владимир Путин соберет журналистов на традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовано рекордное количество журналистов – 1640.
Источник: voicesevas.ru
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Все достойные кандидаты на кол – здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2018)