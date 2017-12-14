Ограниченный взгляд на реальность: танки или коляски

Источник: партиявеликоеотечество.рф

Часто, слушая умозаключения либералов, сталкиваешься с удивительной политической близорукостью.

Я вполне осознаю зачем это либералам, они готовы всю страну отдать за похвалу из-за бугра. Но есть люди, которые знают, что такое Советский Союз. Они исповедуют левые взгляды. Уж они-то должны понимать разницу между танками и колясками. К сожалению, они тоже часто мыслят в ограниченном выборе – белое или пушистое.

На сайте платного революционера Удальцова размещено интервью с Павлом Грудининым, директором ЗАО «Совхоза имени Ленина». Авторы вынесли в заголовок одну из мыслей собеседника: «Павел Грудинин: Сила страны определяется не количеством танков, а количеством детских колясок».

Меня насторожила мысль в заголовке. Аналогичный выбор «танки или коляски» часто проскакивает в СМИ из уст разных людей.

Мы все понимаем, что армия и флот используются для защиты Родины. И количество танков показывает нашу силу именно внешнему врагу. Количество колясок должно расти, тут я согласен с мнением Павла Грудинина. И расти это количество будет, если жизнь внутри страны налажена. Но только налаживать её тем легче, чем более защищена страна от внешнего врага.

Таким образом, это взаимодополняющие вещи. Если жизнь мирная, тогда есть что и налаживать. А если у вас внешняя агрессия (Югославия, Ливия, Ирак), то думать о количестве колясок поздно. Важнее сколько у вас танков и самолётов. Очень сомневаюсь, что когда США посчитают очередную страну не рукопожатной, то их смогут остановить данные о количество детских колясок в стране. Просто статистика потерь от американских бомбардировок будет более ужасающей. Но для США — это просто статистика.

А вот если, как Северная Корея, провести несколько испытаний «танков» (баллистических ракет), то желания портить мирную жизнь у США резко уменьшается. Не пропадает, а лишь уменьшается. Они иначе не могут. Но худой мир лучше доброй войны. И у страны, которая способна себя защитить танками, несравненно больше шансов наладить достойную мирную жизнь.

Помнится, был у нас такой идеалист в руководстве страны – Горбачёв. Именно он затеял конверсию, когда вместо танков стали делать утюги. Как итог – той страны больше нет. Утюги есть, а страны нет! Хорошо, что сейчас смогли восстановить производство танков, при этом и утюгов вроде хватает. Значит одно не исключает другое.

Именно поэтому и становится удивительно, когда слышишь сравнение, что для нас более важно — танки или коляски. Если у вас не будет танков, то коляски будете делать для детей новых хозяев, которые приедут к нам на своих танках.

АЛЕКСАНДР КУРИНОВ

Сопредседатель Партии Великое Отечество

Источник: nstarikov.ru