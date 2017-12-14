История нейтральных атлетов, от 1952 года до наших дней.

Автор Сергей Лисин

История выступлений атлетов под флагом МОК или международной федерации на крупнейших спортивных турнирах с одной стороны очень богата на скандалы, а с другой – не так уж и глубока своими корнями.

Причиной всегда была политика или коррупция, во всяком случае официально, и только вот сейчас, в случае с нашими легкоатлетами, это допинг (опять же, не без коррупции).

Что, по сути, является причиной выступления под нейтральным флагом? В стране, за которую выступал спортсмен, должна сложиться тяжелая ситуация – война, переворот, развал федеративного государства. Либо государство само само отказывалось отправлять на турнир своих спортсменов, имея приглашение организаторов, по каким-то внутренним, чаще всего, политическим причинам. В таких случаях, чтобы не ломать карьеры атлетам, им давали возможность выступить в качестве нейтралов.

1952, 1956

Ряд восточноевропейских спортсменов, эмигрировавших в США и Западную Европу после перехода их стран в зону влияния СССР, подали в МОК заявки на участие в Олимпиадах в Хельсинки-52 и Мельбурне-56 как нейтральные атлеты. Но президентом МОК в те годы был Эйвери Брендедж, который вел очень жесткую политику, запрещавшую спортсмену выступать на Олимпиадах за одну страну, если до этого он уже выступал за другую. Определения нейтрального атлета в те годы вообще не существовало, поэтому всем подавшим заявки пришел отказ. Они обратились в Совет Европы, и тот поддержал спортсменов в их стремлении попасть на Игры, но МОК не принял это к сведению.

1976

Новозеландская команда по регби съездила в ЮАР, которая в тот момент была под санкциями из-за режима апартеида. МОК не принял никаких санкций в отношении новозеландцев, из-за почти все африканские страны взбунтовались и отказались посылать своих спортсменов на летние Игры в Монреаль. В результате, после того как к бойкоту присоединились южноамериканская Гайана и ближневосточный Ирак, количество стран-неучастников выросло до 29.

Закрутил всю ту историю Жан-Клод Ганга, спортивный чиновник из Конго, который позже, в 1979-м, был обвинен в злоупотреблении властью, должностных нарушениях и отправлен в ссылку, послом в Китай. Вернувшись оттуда после смены власти в Конго, он стал министром спорта и членом МОК. В 1995-м, за несколько месяцев до того, как Солт-Лейк-Сити был объявлен местом проведения Олимпиады-2002, этот гражданин купил там несколько домов по дешевке и бесплатно подлечился в местной клинике за американский счет. Скандал всплыл в 1999-м, и Гангу с позором исключили из МОК.

Из-за активности такого человека, якобы борющегося за африканский спорт против апартеида, многие спортсмены не смогли поехать в Монреаль. Один из них, гайанский спринтер Джеймс Гайлкс, специалист в беге на 200 метров, подал в МОК заявку о предоставлении нейтрального статуса, но получил отказ. Остальные даже не пытались.

1980

Из-за ввода советских войск в Афганистан ряд западных государств во главе с США и Великобританией отказались посылать своих спортсменов в Москву. Собственно, попытки бойкота начались еще на зимней Олимпиаде в Лэйк-Плэйсиде, но тогда их удалось нейтрализовать..

МОК руководил молодой президент Хуан Антонио Самаранч, старавшийся увести Игры от политики, которая так утомила спортсменов поколения 70-х. Атлетам, чьи страны бойкотировали московскую Олимпиаду, была дана возможность заявиться как нейтральным, под флагом МОК. Кроме того, ряд спортсменов выступали под флагами своих национальных комитетов.

Среди тех, кто бежал в Москве как нейтрал, был и нынешний президент ИААФ Себастьян Коэ, выигравший в 1980-м серебро и золото на 800 и 1500 метров соответственно.

Обратите внимание на британский флаг на форме Стива Оветта (серебро) и Себастьяна Коэ (золото).

1984

История повернулась, и Игры в Лос-Анджелесе бойкотировал уже соцблок. Ни о каких нейтралах речи не шло, нашим бы просто не выдали загранпаспорта и не выпустили из страны. То, что к бойкоту не присоединилась Румыния, почти никого не удивило, а вот отказ Югославии был неожиданностью и еще долго «полоскался» в советских газетах.

1992

Основная ошибка, которую делают журналисты, вспоминая о событиях Альбервиля и Барселоны – это обозначение наших спортсменов как нейтральных. Нейтральными на тех играх были представители бывшей Югославии, которые оказались вовсе без страны, а наши поехали как Объединенная команда.

Кроме того, есть ряд существенных различий между командами 1992 года на зимней и летней Олимпиадах.

На зимней Олимпиаде в Альбервиле при награждении нашего спортсмена поднимался флаг МОК и играл гимн МОК.

На летней Олимпиаде в Барселоне в той же ситуации поднимался флаг государства, которое представлял спортсмен-личник (Россия, Украина, Беларусь и т. д.) и играл гимн этого государства. При этом все спортсмены обозначались как Объединенная команда, а их медали шли в общий зачет.

Понятно, что ни о каком запрете национальной символики речи не шло, более того, в силу экономических проблем ряду специалистов из персонала команд не досталось новой экипировки, и они ходили в старой, а МОК просто вежливо попросил заклеить на таких костюмах надпись СССР.

Оксана Чусовитина в купальнике с гербом СССР, 1992 год.

2000 – 2014

В дальнейшем участие нейтральных атлетов стало на Олимпиадах обычным делом. Спортсмены из Индии, Восточного Тимора, Судана, Южного Судана и Нидерландских Антильских островов выходили под флагом МОК. Никого это, в общем-то, не волновало.

Кроме того, под нейтральным флагом на чемпионаты мира по водным видам начали допускать спортсменов из стран, чьи федерации или НОК находились под санкциям либо не могли нормально работать: Кувейта, Эквадора, Шри Ланки.

2016

В последней на данный момент летней Олимпиаде участвовали сразу две команды, которые лучше не путать.

Нейтральные спортсмены представляли только одну страну, Кувейт. Ее НОК был расформирован и как следствие не имел права никого посылать на Игры.

Отдельно была еще «Команда беженцев», в которую вошли представители Южного Судана (там идет война), Сирии (тоже война), Конго (снова война) и Эфиопии (голод). Не стоит думать, что это были исключительно извлеченные из лагерей, истощенные, голодные люди. Но некоторым из них действительно пришлось несладко, чего уж там.

Единственная наша легкоатлетка, допущенная на ОИ в Рио, Дарья Клишина, выступала под российским флагом.

Российский герб на месте

2017

На только что закончившемся в Будапеште чемпионате мира по водными видам спорта в качестве беженцев участвовали два спортсмена из Сирии, ныне живущие в ЕС.

Вопросы по Лондону

Как видите, сам факт участия нейтральных спортсменов в крупных турнирах не нов. Вопросы вызывает только то, что, пожалуй впервые в истории декларируется полный запрет на национальную символику даже за пределами соревнований.

Про историю с резиночками для волос у Клишиной слышали, наверное, уже все.

Даже такой триколор запрещен

Вот какая идея под это заложена. Есть мероприятие - чемпионат мира по легкой атлетике. Правила, установленные на этом мероприятии, распространяются на его территорию и время проведения. То есть, положим, на стадионе в сроки ЧМ нельзя демонстрировать ничего, что визуально или акустически ассоциируется с Россией.

Но это же Лондон - огромный город, и там куче людей, в том числе русских, глубоко плевать на легкую атлетику.

Можно ли парковаться рядом со стадионом на посольской машине с национальным флагом? Можно ли ставить на телефон в качестве рингтона не гимн страны (ну, ей- Богу, кто будет это делать), а «Яблочко»? Можно ли болельщикам, приехавшим за свой счет, купившим билеты за свой счет, разворачивать на трибунах российский герб? Можно ли журналистам (наших там будет очень мало, но всё же) оставить российские флаги, наклеенные на диктофоны? А майку с Путиным можно, в конце концов? Кресты-то нательные, православные, разрешат носить?

Всё это, конечно, полная ересь и бред со стороны организаторов. Более того, это оскорбление страны, чья символика вдруг оказалась запрещена, словно она нацистская или террористическая.

При этом глубоко убежден, что нет такого спортивного чиновника или политика, чья карьера стоит судьбы спортсмена. Поэтому данный шаг со стороны ИААФ - плевок не в лицо спортсменам, их-то как раз допустили даже больше чем ожидалось. Это плевок в лицо нашим спортивным руководителям. И они этот плевок заслужили.

А спортсмены? Спортсмены едут делать свою работу настолько хорошо, насколько получится. И неужели мы не будем переживать за них только потому, что они под другим флагом? Мы и за тех, кто сменил гражданство, выступая за Германию, Францию, Канаду и прочие страны в самых разных видах спорта, болеем как за своих. Потому что все они прошли наши СДЮСШОРы, УОРы, разваливающиеся манежи, бассейны с тухлой водой. Потому что они все равно - наши.

А вообще давайте не будем мелочиться и ныть. Это уже утомило. В пятницу начинается чемпионат мира. Пришло время большой легкой атлетики.

Фото: Getty Images, globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Родионов

Источник https://matchtv.ru/athletics/matchtvnews_NI766373_Istorija_nejtralnyh_atletov_ot_1952_goda_do_nashih_dnej