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Индийская жизнь “Адмирала Горшкова”

09:37. 14 декабря 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:


Интересная подборка фото и видео посвященных авианосцу "Викрамадитья" (бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков" переданный Индии в 2013 году после модернизации в авианосец).

На авианосце INS Vicramaditya



































https://dambiev.livejournal.com/1035358.html – цинк

Плюс еще из интересного в блоге автора:
[Нажмите, чтобы прочитать]


1. Сборы эстонских резервистов – https://dambiev.livejournal.com/1033398.html



2. Национальная Боливарианская военная авиация (подборка фотографий посвященных ВВС Венесуэлы) – https://dambiev.livejournal.com/1036045.html



3. Военный парад в честь 100-летия независимости Финляндии – https://dambiev.livejournal.com/1035610.html



4. Совместные учения китайской национальной полиции и Росгвардии – https://dambiev.livejournal.com/1032706.html



5. Распродажа техники из хранилищ РосРезерва – https://dambiev.livejournal.com/1031297.html

Как не трудно заметить, товарищ Дамбиев продолжает выкладывать массу военно-технической годноты, так что рекомендую подписываться на него.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авианосцы, авиация, адмирал горшков, Видео, индия, техника, флот, фотографии
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