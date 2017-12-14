Индийская жизнь “Адмирала Горшкова”
09:37. 14 декабря 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная подборка фото и видео посвященных авианосцу "Викрамадитья" (бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков" переданный Индии в 2013 году после модернизации в авианосец).
На авианосце INS Vicramaditya
https://dambiev.livejournal.com/1035358.html – цинк
Плюс еще из интересного в блоге автора:
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1. Сборы эстонских резервистов – https://dambiev.livejournal.com/1033398.html
2. Национальная Боливарианская военная авиация (подборка фотографий посвященных ВВС Венесуэлы) – https://dambiev.livejournal.com/1036045.html
3. Военный парад в честь 100-летия независимости Финляндии – https://dambiev.livejournal.com/1035610.html
4. Совместные учения китайской национальной полиции и Росгвардии – https://dambiev.livejournal.com/1032706.html
5. Распродажа техники из хранилищ РосРезерва – https://dambiev.livejournal.com/1031297.html
Как не трудно заметить, товарищ Дамбиев продолжает выкладывать массу военно-технической годноты, так что рекомендую подписываться на него.
Источник: colonelcassad.livejournal.com