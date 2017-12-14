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«Глупые слова». О реакции Киева на запуск поездов в обход Украины

23:03. 14 декабря 2017 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: ria.ru

В Киеве приветствовали запуск Россией поездов в обход Украины. Политик Николай Стариков в эфире радио Sputnik отметил, что страна остается в стороне от экономических потоков.

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования по железной дороге в обход Украины.

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет», – сказал Омелян телеканалу «112 Украина«.

В сентябре по новой дороге пустили грузовые поезда, а в ноябре – пассажирские, которые шли без промежуточных остановок на старой линии. С 11 декабря на нее переводят все пассажирские составы.

В эфире радио Sputnik лидер «Партии Великое Отечество» Николай Стариков прокомментировал реакцию Киева.

«Когда российские поезда пошли в обход Украины, то это событие стало связано не только с железнодорожными перевозками, но и со всей экономикой. Теперь российская экономика развивается, минуя Украину. Что касается европейской экономики, то она на Украину никогда и не была завязана. А Украина остается в стороне от всех экономических потоков. Поэтому заявления (Владимира Омеляна – ред.) нужно расценивать как глупые. Радоваться тому, что пассажиропоток и товаропоток пошел мимо транспортной сети твоего государства, могут только люди очень недалекие», – сказал Николай Стариков.

Двухпутную электрифицированную линию начали строить на участке Журавка – Миллерово после ухудшения отношений с Киевом в 2014 году. Работы завершили в августе 2017-го. Протяженность путей – 137 километров.
Железная дорога полностью проходит по территории России – по Воронежской и Ростовской областям. Она стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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