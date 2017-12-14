ФИФА намерена начать перепроверку допинг-проб российских футболистов

Источник: versia.ru

Средства массовой информации сообщили о намерении Международной федерации футбола с середины января 2018 года начать перепроверку допинг-проб российских футболистов.

Согласно информации ежедневной английской газеты The Daily Mail, представители Международной федерации футбола (ФИФА) в середине января следующего года собираются преступить к перепроверке допинг-проб футболистов российской национальной сборной. В первую очередь будет проводится специальный анализ на установление возможности их незаконного вскрытия, уточняет издание.

По данным ФИФА, представители организации прибегнут к методу, по которому ранее действовали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Сотрудники федерации сообщили, что по словам WADA, проверки можно будет начать только с середины января 2018 года.

Ранее, 6 декабря, Томас Бах, являющийся президентом МОК, посоветовал федерации футбола запросить обновленные данные по допингу в российском спорте у главы комиссии МОК Самуэля Шмида. Пока нарушение антидопинговых правил российскими футболистами никак не доказано.

Напомним, в ноябре этого года комиссия под руководством Шмида подтвердила заключение WADA по поводу махинаций российской стороны с допинг-пробами на сочинской Олимпиаде. В качестве основного доказательства были представлены царапины на пробирках, которые якобы свидетельствуют об их вскрытии.

Следует отметить, что накануне Самуэль Шмид сообщил о том, что Россия осуществляла за ним слежку во время конференции Всемирного антидопингового агентства. По словам руководителя комиссии МОК, во время его пребывания на конференции с ним в одной гостинице проживали члены делегации спецслужб из Российской Федерации.

Источник: nstarikov.ru