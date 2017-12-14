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ФИФА намерена начать перепроверку допинг-проб российских футболистов

17:23. 14 декабря 2017 Просмотров - 212 5 коммент. Опубликовал:

Источник: versia.ru

Средства массовой информации сообщили о намерении Международной федерации футбола с середины января 2018 года начать перепроверку допинг-проб российских футболистов.

Согласно информации ежедневной английской газеты The Daily Mail, представители Международной федерации футбола (ФИФА) в середине января следующего года собираются преступить к перепроверке допинг-проб футболистов российской национальной сборной. В первую очередь будет проводится специальный анализ на установление возможности их незаконного вскрытия, уточняет издание.

По данным ФИФА, представители организации прибегнут к методу, по которому ранее действовали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Сотрудники федерации сообщили, что по словам WADA, проверки можно будет начать только с середины января 2018 года.
Ранее, 6 декабря, Томас Бах, являющийся президентом МОК, посоветовал федерации футбола запросить обновленные данные по допингу в российском спорте у главы комиссии МОК Самуэля Шмида. Пока нарушение антидопинговых правил российскими футболистами никак не доказано.

Напомним, в ноябре этого года комиссия под руководством Шмида подтвердила заключение WADA по поводу махинаций российской стороны с допинг-пробами на сочинской Олимпиаде. В качестве основного доказательства были представлены царапины на пробирках, которые якобы свидетельствуют об их вскрытии.

Следует отметить, что накануне Самуэль Шмид сообщил о том, что Россия осуществляла за ним слежку во время конференции Всемирного антидопингового агентства. По словам руководителя комиссии МОК, во время его пребывания на конференции с ним в одной гостинице проживали члены делегации спецслужб из Российской Федерации.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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5 коммент.»

  • 16425 10534
    Ликвидатор 14 декабря 2017 в 17:26 Ссылка Пометить
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    вигвам. война и травля.
    А давайте в рф футбол запретим? чтобы местные пэтриоты остались довольны.

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  • 1705 605
    Х'Ариец 14 декабря 2017 в 17:51 Ссылка Пометить
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    Мундиаль без хозяев это пик вражеской наглости. Однако, глядя на то что сейчас происходит в спорте, дисквалификация нашей сборной по футболу очень реальна!

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    Х'Ариец 14 декабря 2017 в 17:52 Ссылка Пометить
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    Окунание в ….. продолжается!

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  • 4119 2109
    Maleos 14 декабря 2017 в 19:56 Ссылка Пометить
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    Я ваще балдею! Подпиндосный МОК провёл пробу российских спортсменов на вшивость. Проба дала положительный результат. Пиндосы вообразили, что дело в шляпе, и надавили на фифУ. Если фифА поведётся, вот это будет балаган с бубенчиками! особенно когда Россия скажет фифЕ: да идите вы нах..й с вашей мандиалью и проводите её где хотите тока не здесь…

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