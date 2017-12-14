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Абсолютные Игры: Скажи допингу «Да!»

05:00. 14 декабря 2017 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:
Абсолютные Игры: Скажи допингу «Да!» | Русская весна

Возможно, именно такой спорт — за гранью возможного, подстёгивающий фармакологию и биоиженерию, даст нам необходимые знания для победы над самой Смертью.

Не нужно было быть пророком, чтобы предсказать ещё года полтора назад — на российских легкоатлетах западные людоеды из МОК и ВАДА не остановятся, пишет «Журналистская правда». Сперва они «сожрали» наших легкоатлетов, потом — паралимпийцев, потом — отняли у «нечистых» российских «зимних» спортсменов Олимпиаду-2018, теперь вот — «Международная федерация футбола (ФИФА) начнет перепроверку допинг-проб российских футболистов с середины января 2018 года». И то ли ещё будет.

Всё идёт к тому, что Россию из любого вида мирового «большого спорта» вытеснят, и нам придётся создавать собственные, альтернативные западным, международные спортивные проекты. Мы их, почти наверняка, создадим, и они не будут уступать по зрелищности и массовости лучшим мировым примерам современности. Но — вопрос, которому и посвящён данный текст — как быть на этих соревнованиях с допингом? Как бороться с допингом на «российской Олимпиаде», «Сочиаде», или как такие игры ни назови?

Я считаю, что бороться — не нужно. Допинг на таких состязаниях нужно РАЗРЕШИТЬ! Более того, сделать неотъемлемой частью спортивной философии нового формата!

Всё, что вы сейчас прочтёте — будет читать не особенно приятно, но что поделаешь, правда всегда груба. Итак…

Чему посвящены уже много-много лет современные Олимпиады? Только честно!

Здоровому образу жизни? Чушь! Максима «физкультура — лечит, спорт — калечит» доказана тысячами жизней атлетов. Не может человек, подвергающий свой организм постоянному чудовищному напряжению тренировок и соревнований, накапливающий неизбежные спортивные травмы, быть образцом и примером здорового образа жизни. Олимпиада — абсолютно не «про здоровье».

Самым популярным, любимым человечеством видам физической активности? Да, так было. В Древней Греции. Вот там — да, практически каждый мужчина плавал, бегал, боролся, метал копьё и стрелял из лука, соревнования были народными, демократическими в лучшем смысле этого слова. А, простите, КЁРЛИНГОМ в мире сколько человек занимается? А скелетоном? Прыжками на батуте?

Почему в списке олимпийских видов спорта есть прыжки с шестом (трудно придумать нечто более искусственное), а нет отжиманий или подтягиваний — тех видов физической активности, в которых соревнуются сотни миллионов молодых людей в каждом дворе? Что, думаете, никто бы не смотрел? Да воркаутеров в мире на десять порядков больше, чем «шестовиков»! Нет, и «не про это» Олимпиада, совершенно.

Пропаганде любительского спорта? И снова — ложь и лицемерие.

На Олимпиаде выступают спортсмены профессиональные — в том или ином смысле этого слова: давно и прочно связавшие жизнь со спортом, которые логичным продолжением своей олимпийской карьеры выбирают далее профессиональный спорт или тренерскую деятельность. А иначе — какой вообще смысл готовить себя с детства к единственной медальке?

Так про что же, чёрт возьми, Олимпиада? А очень просто — она посвящена рекордам. Не зрелищности, не народной любви, не здоровью, не пропаганде физкультуры — только и исключительно рекордам. «Сильнее, выше, дальше» и так далее. При этом логика применимости этих «выше» и «дальше» в обычной жизни давно потерялась. Греческий атлет двухтысячелетней давности мог запросто применять свои «спортивные» навыки просто в быту — быстро бегать куда-нибудь из Марафона в Афины, метко стрелять из лука на охоте, далеко метать копьё во врагов, плавать как рыба в своё удовольствие. Но как, где и для чего можно применять навыки хоккея на траве и бобслея?!

Давайте честно признаем: Олимпиада — это состязание только и исключительно во имя рекордов. Ничему другому она не служит.

Но, в таком случае, что не так с допингом? И допинг служит рекордам! Более того, без допинга, без «химии», никакие рекорды невозможны.

Человеческое тело за последнюю сотню лет практически не изменилось, не те темпы эволюции. А спортивные достижения — выросли ого-го! Да, частично — за счёт более прогрессивных методик тренировки, открытий в физиологии и спортивной педагогике, но будем честными — далеко не только поэтому. Чтобы быть максимально наглядным — просто посмотрите на фотографии атлетов-культуристов 50 лет назад и сейчас. На первых — просто крепкие мужички (Киев, 70-е годы):

На вторых — монстры! И нет, это не синтол…

Химия. Анаболики, стероиды, жиросжигатели, витамины и так далее. И в этом нет ничего плохого — когда для таких вот «химиков» создан отдельный ареал обитания, который никем не принимается за «физкультуру» и «здоровье», когда все понимают — люди идут на осознанный и неизбежный риск ради рекордов.

Неестественно? Да, неестественно. Но что, сейчас бегуны босиком бегают? В кроссовках-то — тоже не особо естественно, а сними их — поглядим, насколько показатели упадут…

Допинг нужно разрешить, чтобы человечество вдохновлялось почти безграничными возможностями человеческого организма (в сочетании с новейшей фармакологией и микроэлектроникой). Тут не нужно апеллировать к гуманизму, осторожности, сбережению здоровья — раз «Выше! Сильнее! Дальше!», то пусть это будет любой ценой! Без самопожертвования рекорда не поставишь! Павшим героям будут ставить памятники на Аллее Славы в Сочи.

Единство человека и науки, природы и прогресса — разве это не прекрасно? Это по-настоящему отражает дух цивилизации! И пусть российские игры вдохновляются этой высокой и красивой целью, пусть такие игры подстегнут развитие всех наук о человеческом теле и ускоренном развитии всех его скрытых возможностей, пусть Абсолютные Игры, «Сочиады» реально служат прогрессу! Возможно именно такой спорт, — за гранью возможного, подстёгивающий фармакологию и биоиженерию, даст нам необходимые знания для победы над самой Смертью.

И как только пойдут первые умопомрачительные рекорды, на грани фантастики — к нам все прибегут, в ноги поклонятся! МОК прибежит, потрясая скальпом Макларена, и будет умолять принять в компанию — иначе кому нужны будут скучные и пресные старые Олимпийские игры с рекордами уровня школьных соревнований, они вымрут сами и быстро, без шансов. А мы тогда подумаем — пускать ли к нам. Скажем: ты допинг не принимал? Импланты не ставил? Вот и нет тебе места в приличном обществе, дикарь!

Григорий Игнатов

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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