За любым троном есть нечто большее, чем король

Источник: stalist.livejournal.com

Фраза премьер-министра Великобритании, сказанная в 1770 году, ярко описывает происходящее и по сей день. В пример опишу одного человека, о котором сейчас мало пишут, но который при этом был, наверное, самым влиятельным человеком на планете в свое время. В середине прошлого века по нью-йорскому центральному парку часто гулял один высокий, хорошо одетый человек, а с ним рядом на скамеечке прохожие раз за разом замечали то одного, то другого государственного деятеля, или крупного бизнесмена. Особенным собеседником этого мужчины был сам Уинстон Черчиль.

Этим мужчиной был Бернард Маннес Барух — самый богатый человек из когда либо существовавших, но ни разу не попадавшего в списки таковых. По некоторым слухам он обладал капиталом, переваливающим за триллион долларов. В парке напротив Белого дома стоит мемориальная скамейка в его честь.

В негласных рангах этот человек стоит на много ступеней выше, чем именитые Рокфеллеры, Ротшильды и им подобные. Барух был настолько влиятельным, что мог управлять не только политикой и финансами в отдельно взятой стране, но имел влияние на мировые процессы. В 1881 году семья Барухов переезжает в Нью-Йорк, Бернард поступает в Сити-колледж, а по окончании сначала работал брокером, но очень скоро открывает собственную брокерскую компанию. Имеющий удивительную финансовую хватку, он в 33 года становиться миллионером, и получает прозвище «Одинокий волк Уолл-стрит».

Никакие кризисы в США не могли помешать Баруху наращивать свой капитал. В 1912 году он финансирует Вильсона, а благодарность получает место в Ведомстве национальной обороны. В годы Первой мировой войны Бернард становится главой Военно-промышленного комитета США. Именно он склонил действующего президента Вильсона поддержать идею создание ФРС, и с 1913 года правительство США делегирует полномочия по изготовлению долларовых купюр коммерческой структуре — Федеральной резервной системе. После революции в России он становится союзником Советов, участвуя в восстановлении народного хозяйства Союза. Одними из первых заводов, построенных американцами в России в 1920-1930 годах, были тракторные заводы в Волгограде, Харькове и Челябинске. Американскими компаниями были также построены два огромных сталеплавильных завода — в Магнитогорске и Кузнецке.

Вместе с американскими и британскими банкирами он добился переориентации на американской экономии на обслуживание военно-промышленного комплекса через её искусственный обвал и погружение в кризисное состояние. 24 октября 1929 года, в день крушения Нью-Йоркской биржи, Барух привозит Черчилля на Уолл-стрит. Тут он делится с Черчиллем информацией, что ещё за год до обвала прекратил играть на фондовом рынке, продал все свои акции и купил вместо них облигации правительства США, обеспечив сохранение своих капиталов от обесценивания. На Черчилля это произвело огромное впечатление, и их дружба приобрела не только личный характер, но и черты стратегического партнёрства.

Именно за Барухом стоит продвижение Гитлера во власть в январе 1933 года. В том же 1933 году США в полном объёме устанавливают дипломатические отношения с СССР. Конечно же, интересы Баруха не ограничивались европейским театром. В 1934 году он во взаимодействии с министром финансов США Генри Моргентау провёл беспрецедентную операцию по обмену китайского золотого запаса на пачку бумажных облигаций. Загнанный в угол Чан Кайши, терпящий одно поражение за другим, согласился на этот «обмен», в результате которого дельцы из США получили не менее 100 тонн золота в слитках и огромное количество серебра, драгоценностей и антиквариата, а Чан Кайши — 250 листов бумаги и спокойную старость на острове Тайвань.

К началу 40-х Барух уже был миллиардером. Однако пик его бизнеса пришелся на годы Второй мировой войны и послевоенной гонки ядерных вооружений. Ценой провокации — нападение на Перл-Харбор, — Америку втянули во Вторую мировую войну, а олигархи, и в первую очередь Барух, сорвали огромный куш. В 1944 году благодаря его стратегии потрёпанная войной Европа и СССР согласились признать доллар США мировой резервной валютой.

Даже на старости лет Барух лично занимался делами, доведя общее благосостояние — активы подконтрольных ему фирм и фондов, — до миллиарда долларов. При всем этом богатстве и влиянии он был весьма прост, часто беседовал в парке с отдыхающими, но охраны никто никогда не видел. Еще интересный факт — на сегодня не известно ничего о его наследниках, кто-то всемогущей рукой удалил всю информацию. Кто сейчас управляет колоссальными активами владельца триллионного состояния — неизвестно.

STALIST

Источник: nstarikov.ru