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Видеоблог №121: МОК, президентские выборы и Иерусалим

10:44. 13 декабря 2017 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

В очередном выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, мы коснулись наиболее актуальных тем:

Хронометраж:

00:00:00 – Цель Запада в ситуации с недопуском нашей сборной на олимпиаду

00:08:32 – Почему Путин объявил о своём выдвижении на президентские выборы именно сейчас

00:12:11 – США признали Иерусалим столицей Израиля для обострения международной обстановки

00:17:12 – Какие цели в Сирии мы достигли

00:21:41 – Беловежские соглашения были незаконны

00:27:15 – Прошло ли время империй?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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