Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2017

10:55. 13 декабря 2017 Просмотров - 445 Нет комментариев Опубликовал:

Мэр Первомайска: обстрелами ВСУ повреждено 16 домов, 3 газопровода, 1240 абонентов без света

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Какая я террористка, – раненная от обстрела ВСУ учительница украинского языка

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО)

Новость обновляется
Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

Сегодня ночью, около 2:20, центр Горловки подвергся интенсивному обстрелу с украинских позиций.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. мэра города Иван Приходько.

Он уточнил, что в результате обстрела попадания были зафиксированы по ул. Григоращенко, 58, где пострадал газопровод, а также Стаханова, 98а — попадание в частный дом.

Кроме того, по улице 60 лет СССР в доме 51 снаряд украинских оккупантов попал в квартиру (см. видео ниже).

К счастью, пострадавших нет.

ОБНОВЛЕНО. Обстрелами украинских военных поврежден также частный дом по адресу ул. Стаханова, 96а (последние два фото).

Читайте также: Армия ДНР подавляет огневые точки ВСУ под Донецком

Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна
Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Докучаевске повреждены обстрелами со стороны украинской армии около 29 домов ,АЗС и газопровод. Есть раненные

Около 29 домов, АЗС и газопровод повреждены в Докучаевске в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в оперативном командовании Донецкой Народной Республики.

“В Докучаевске в результате обстрелов со стороны ВС Украины 12 декабря по улице Фрунзе,6 поврежден газопровод и фасад дома, по Ватутина, 24 — на АЗС повреждён фасад помещения оператора”, — сказал представитель командования ДНР.

По его словам, также повреждения получили около 29 частных и многоквартирных домов.

В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Миротворцы в Донбассе должны иметь право пересекать границу России, — американский генерал

Миротворцы в Донбассе должны иметь право пересекать границу России, — американский генерал | Русская весна

Генерал армии США в отставке, экс-командующий силами НАТО в Косово Уэсли Кларк заявил, что у миротворцев в Донбассе должны быть полностью развязаны руки.

«Я не выступаю за эту миротворческую миссию, если не заработает глава 7 миротворческой миссии, которая дает силам ООН право делать все, что нужно», — сказал он в интервью украинским СМИ. 

Также, по словам Кларка, миротворцы должны иметь «способность доехать туда, куда им нужно, в частности право пересекать границу с Россией на некоторое расстояние».

Читайте также: ВАЖНО: Армия ДНР ответила ВСУ на «захват» прифронтовой зоны у Докучаевска

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
.... 18:03 Сводка МО ДНР за 4 декабря. 17:52...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему... Сводка МО ДНР за 4 декабря Сводка МО ДНР за 4 декабря...Донецкой Народной Республике. «Второго декабря донецкая команда СММ ОБСЕ ...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... им. Георгия Победоносца. «В декабре я получил ранение в колено...группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... за период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2016
...» собираются расформировать. Вчера 23:27 Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 06.01... из Херсона, бывший участник отряда ополчения «Сомали» «ПолитНавигатор» К оглавлению | ... результате погиб боец ополчения. Отметим, что 28 декабря глава МИД России Сергей...
Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2015
....com Сводка МО ДНР за 18 декабря Сводка МО ДНР за 18 декабря К... ("Фома"), командир подразделения "Одесса" луганского ополчения, в январе 2015 года арестован... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 17.12...
Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2015
....info Сводка МО ДНР за 19 декабря Сводка МО ДНР за 19 декабря К... был продан украинскими военнослужащими бойцам ополчения», — отметил Ященко. К оглавлению | Источник.... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 18.12...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>