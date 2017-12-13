Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2017
- 11:47 Мэр Первомайска: обстрелами ВСУ повреждено 16 домов, 3 газопровода, 1240 абонентов без света.
- 11:32 Какая я террористка, – раненная от обстрела ВСУ учительница украинского языка.
- 09:14 Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО).
- 09:04 В Докучаевске повреждены обстрелами со стороны украинской армии около 29 домов ,АЗС и газопровод. Есть раненные.
- 01:43 Миротворцы в Донбассе должны иметь право пересекать границу России, — американский генерал.
Мэр Первомайска: обстрелами ВСУ повреждено 16 домов, 3 газопровода, 1240 абонентов без света
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Какая я террористка, – раненная от обстрела ВСУ учительница украинского языка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дыра в стене: снаряд ВСУ попал в квартиру в ходе ночного обстрела Горловки (+ВИДЕО, ФОТО)
Сегодня ночью, около 2:20, центр Горловки подвергся интенсивному обстрелу с украинских позиций.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. мэра города Иван Приходько.
Он уточнил, что в результате обстрела попадания были зафиксированы по ул. Григоращенко, 58, где пострадал газопровод, а также Стаханова, 98а — попадание в частный дом.
Кроме того, по улице 60 лет СССР в доме 51 снаряд украинских оккупантов попал в квартиру (см. видео ниже).
К счастью, пострадавших нет.
ОБНОВЛЕНО. Обстрелами украинских военных поврежден также частный дом по адресу ул. Стаханова, 96а (последние два фото).
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Докучаевске повреждены обстрелами со стороны украинской армии около 29 домов ,АЗС и газопровод. Есть раненные
Около 29 домов, АЗС и газопровод повреждены в Докучаевске в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в оперативном командовании Донецкой Народной Республики.
“В Докучаевске в результате обстрелов со стороны ВС Украины 12 декабря по улице Фрунзе,6 поврежден газопровод и фасад дома, по Ватутина, 24 — на АЗС повреждён фасад помещения оператора”, — сказал представитель командования ДНР.
По его словам, также повреждения получили около 29 частных и многоквартирных домов.
В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Миротворцы в Донбассе должны иметь право пересекать границу России, — американский генерал
Генерал армии США в отставке, экс-командующий силами НАТО в Косово Уэсли Кларк заявил, что у миротворцев в Донбассе должны быть полностью развязаны руки.
«Я не выступаю за эту миротворческую миссию, если не заработает глава 7 миротворческой миссии, которая дает силам ООН право делать все, что нужно», — сказал он в интервью украинским СМИ.
Также, по словам Кларка, миротворцы должны иметь «способность доехать туда, куда им нужно, в частности право пересекать границу с Россией на некоторое расстояние».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su