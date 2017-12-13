Сводки от ополчения Новороссии 13 декабря 2017

Сегодня ночью, около 2:20, центр Горловки подвергся интенсивному обстрелу с украинских позиций.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. мэра города Иван Приходько.

Он уточнил, что в результате обстрела попадания были зафиксированы по ул. Григоращенко, 58, где пострадал газопровод, а также Стаханова, 98а — попадание в частный дом.

Кроме того, по улице 60 лет СССР в доме 51 снаряд украинских оккупантов попал в квартиру (см. видео ниже).

К счастью, пострадавших нет.

ОБНОВЛЕНО. Обстрелами украинских военных поврежден также частный дом по адресу ул. Стаханова, 96а (последние два фото).

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