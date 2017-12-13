Современная школа тратит время впустую. Откровение учителя

Данил Плотников о российской системе образования, которая делает из детей биороботов и прививает ненужные знания.

Российскую школу часто критикуют, но практически всегда делают это со стороны. Сами сотрудники образования далеко не всегда готовы говорить о проблемах, даже если они очевидны остальным: родителям, ученикам и работодателям. Учитель средней школы Данил Плотников ставит неутешительный диагноз российскому образованию.

Мой дедушка учился в школе очень давно, еще до войны. Каждый день он ходил в школу пешком за 15 километров от дома в одну сторону. Каждый день по проселочной сельской дороге в холод, снег, дождь, грязь или жару. Каждый день три часа пешком в одну сторону.

Судьба распорядилась так, что сегодня я работаю учителем в обычной российской средней школе. И честно, многие мои ученики не каждый день доходят до школы, хоть и живут от нее буквально в паре шагов. Я не уверен в том, что мои ученики в чем-то хуже или менее усердны и трудолюбивы, чем мой дедушка в его школьные годы.

Любой человек, в том числе школьник, не будет с охотой заниматься ненужным и неинтересным для него делом. Учеба в современной среднестатистической российской средней школе является той самой пустой тратой времени. Нынешние подростки совершенно справедливо не видят смысла в пребывании за партой, поэтому с радостью занимаются чем угодно, только не учебой. Причина тому во многом кроется в сложившейся системе образования, а именно.

1. Содержание учебных дисциплин оторвано от реальной жизни

К примеру, на уроках обществознания школьники узнают про существование таких явлений, как бизнес и предпринимательская деятельность. И даже выясняют, в чем отличия правового статуса Индивидуального предпринимателя от Общества с ограниченной ответственностью. Правда, при этом никто в школе не рассказывает о том, какие документы необходимо подать в налоговую службу для того, чтобы оформить ИП на свое имя, или на какие моменты необходимо обратить внимание в первую очередь при написании Устава своего ООО.

Согласно действующему стандарту гуманитарного образования, выпускник средней школы должен четко знать отличия романо-германской правовой системы от англо-саксонской, но он понятия не имеет, как составить банальное исковое заявление в суд.

Дети на уроках физики заучивают законы Бернулли и Гей-Люссака, но потом так и не понимают, почему самолет летает и как работает дизельный двигатель. Уверен, что 90% выпускников школ не смогут объяснить, как работает лазер или микроволновка, хотя все принципы весьма дотошно разобраны на уроках.

Беда школы заключается в отсутствии связи с внешним миром. Старательный ученик в школе выучит огромное количество теоретической информации по более чем дюжине учебных дисциплин, но не найдет ей практического применения в рамках школы. Ученик же несознательный просто не будет заморачиваться с зубрежкой теории. Ведь не выучив ее, он все равно окажется в равных условиях с тем, кто учился прилежно, так как у первого и у второго багаж опыта для жизни вне стен школы будет одинаково нулевым. Выйдя из школы, ни тот ни другой не будет иметь понятия об элементарных вещах вроде того, как заполнить квитанцию расчета за коммунальные услуги или как составить грамотное резюме и вести себя на собеседовании при приеме на работу.

2. Некомпетентность преподавательского состава

Часто от заслуженных учителей с большим стажем работы мне приходилось слышать произнесенные с большой гордостью слова вроде «Я работаю в школе 10-20-30 лет, в моей трудовой книжке только одна-единственная запись». Это означает, что человек сам добровольно признается в том, что не видел в жизни ничего, кроме коридоров школы. Будет ли эффективной деятельность такого педагога?

Даст ли хорошие знания об иностранном языке человек, который последний раз общался с его носителем в вузе более чем десять лет назад? Может ли и преподавать географию человек, ни разу в жизни не выезжавший дальше соседней области? Можно ли разъяснять ученикам значения правовых норм, ни разу в жизни не выступив в суде?

На эти вопросы отрицательный ответ очевиден. Максимум, чему могут научить эти люди — это умению пребывать в стенах школы. Но ведь задача школы не в учебе ради учебы, а в формировании полноправного и конкурентоспособного не только в рамках школы члена общества.

3. 100% гарантия получения аттестата для каждого

Тем, кто заканчивал школу еще 10 лет назад, это может показаться диким, но с введением принципа подушевого финансирования, объем выделяемых образовательным учреждением средств прямо пропорционален количеству учащихся в них. На практике это означает, что руководство школы всеми правдами и неправдами держится за учеников. Даже последний лодырь и откровенно отстающий ученик при таких условиях с вероятностью в 100% получит на руки аттестат. Он, невзирая на прогул занятий и отсутствие не то что выполненного к уроку домашнего задания, а элементарных ученических принадлежностей вроде учебника и тетради, будет уверенно переходить из класса в класс до самого выпускного вечера. Причем учителя, повинуясь воле администрации школ, будут придерживаться принципа в выставлении оценивания как — три пишем, два в уме.

Казалось бы, непреодолимой преградой для получения аттестата такими лодырями с условно троечными оценками должен послужить обязательный итоговый независимый экзамен в форме ЕГЭ. Но и тут, на первый взгляд, нужная мера оборачивается пустой формальностью. На сегодняшний день для получения аттестата необходимо пройти ЕГЭ по русскому языку и математике.

В министерстве образования прекрасно понимают ситуацию с невероятно слабым уровнем подготовки выпускников школ и, для того чтобы не оставлять без аттестатов каждого второго из них, установили минимальный требуемый балл на очень низком уровне.

Так, распоряжением Рособрнадзора № 794-10 от 23 марта 2015 года, за прошлый год установлена планка для получения аттестата в выполнении не более чем ¼ от общего объема тестовых заданий по обоим предметам. Это означает, что молодым людям в возрасте 18 лет для получения документа о полном среднем образовании достаточно применить знания в объеме курса начальной школы. Это еще один фактор, делающий бессмысленным пребывание учащегося в современной средней школе на протяжении 7 лет с 5-го по 11 класс.

Конечно, можно возразить, сообщив, что тот, кто действительно тянется к знаниям, будет учиться всегда, невзирая на все несовершенства системы образования. Только вот эти знания будут добыты не благодаря школе, а вопреки ей. Нынешняя школа делает все возможное, чтобы отбить желание учиться у подростка. Начиная с устаревших учебных программ и непрофессионального педагогического состава, успевшего состариться еще при Брежневе (средний возраст учителя в России составляет 52 года, а в целом ряде регионов старше 65 лет), и заканчивая целым морем сверстников-бездельников, которые ежедневно подают дурной пример того, как можно не прилагать к учебе ни малейших усилий, оставаясь при этом совершенно безнаказанными.

Действующий закон об образовании вообще не позволяет администрации школы отчислить малолетнего лодыря, даже если тот вовсе не будет посещать ее до достижения им 15-летнего возраста

В таких условиях действительно качественное школьное образование в нашей стране возможно получить только в элитных учебных заведениях, работающих по авторским программам и осуществляющим предварительный строгий отбор учащихся. К сожалению, число таких школ исчисляется в пределах одного-двух десятков на регион. Ученики всех прочих школ не в состоянии без дополнительной подготовки (репетиторы, курсы и прочее) сдать экзамены на уровне, обеспечивающем поступление на бюджетные места даже в провинциальные вузы. Именно в ходе этой подготовки многие из них буквально с нуля догоняют программу семилетнего курса средней школы по интересующим их предметам.

В связи с этим, к нынешней средней школе закономерно возникают следующие вопросы:

Для чего каждый день в течение семи лет ходить в школу с 5-го по 11-й класс?

Почему выпускник школы с набором знаний исключительно в рамках школьной программы может найти себе место на рынке труда только в сфере неквалифицированной работы, не требующей какого-либо уровня образования вовсе?+

Почему интенсивные занятия у репетиторов или на курсах позволяют подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ менее чем за год, в то время, как средняя школа не справляется с этой задачей за семь лет?

От того, как в течение ближайших лет на эти вопросы ответит школа, зависит ее будущая судьба в нашей стране.

Даниил Плотников