Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 декабря 2017
- 11:10 Качание на руках героев Сирии: в Калужскую область вернулись экипажи Ту 22М3.
- 10:44 В Саратовскую область прибыл самолет Ан-72 после успешного завершения выполнения задач в Сирии.
- 08:53 На Родину с победой: атаковавшие террористов в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 вернулись в Иркутскую область.
- 07:59 Пентагон отказался комментировать вывод войск России из Сирии.
- 06:58 В Госдуме рассказали, что будет с группировкой ВМФ в Сирии после вывода войск.
- 05:30 Сирийский пророк живёт у линии фронта, возрождая свою страну (ФОТО).
- 03:15 «Треугольник смерти»: Армия Сирии стягивает большие силы для крупного наступления в провинции Дераа.
- 03:00 Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Махачкалу (ВИДЕО).
- 02:00 США «не видят» вывода российских войск из Сирии.
- 01:46 В Стаханове открыли памятник Павлу Дремову.
Качание на руках героев Сирии: в Калужскую область вернулись экипажи Ту 22М3
В Калужскую область прибыли бомбардировщики Ту-22М3, участвовавшие в нанесении авиаударов по террористам в Арабской Республике.
Подробности на http://tvzvezda.ru
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В Саратовскую область прибыл самолет Ан-72 после успешного завершения выполнения задач в Сирии
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Родину с победой: атаковавшие террористов в Сирии бомбардировщики Ту-22М3 вернулись в Иркутскую область
Бомбардировщики Ту-22М3, которые наносили удары по террористам в Сирии, вернулись в место постоянного базирования в Иркутской области. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.
Экипажи дальних бомбардировщиков вылетели с аэродрома в Северной Осетии и приземлились в месте постоянной дислокации.
В торжественной встрече приняли участие начальник отдела боевой подготовки дальней, военно-транспортной и специальной авиации ВКС генерал-майор Александр Цылев, представители ветеранских организаций, сослуживцы и родственники военных.
В понедельник президент Владимир Путин посетил российскую авиабазу в Хмеймиме и отдал приказ приступить к выводу группировки войск из Сирии. Выступая перед военнослужащими, глава государства заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия осталась суверенным, независимым государством, появились условия для политического урегулирования под эгидой ООН.
Также во вторник Ту-22М3 вернулись в места постоянной дислокации в Мурманской и Калужской областях.
Читайте также: Американцы не помогли: Сотни террористов бегут из-под Дамаска
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Пентагон отказался комментировать вывод войск России из Сирии
В Пентагоне отказались сообщить РИА Новости, подтверждают ли США вывод группировки российских войск из Сирии.
Президент России Владимир Путин в понедельник посетил авиабазу в Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. По словам президента, российские военные блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.
Представитель Пентагона предложил РИА Новости обратиться «за разъяснениями и информацией о передвижении войск» к российской стороне.
«Мы по-прежнему сосредоточены на поражении ИГИЛ и на поддержке партнерских для нас сил, чтобы добиться долговременного разгрома (ИГИЛ* — прим. ред.)», — сказал РИА Новости представитель военного ведомства Эрик Пэхон.
При этом другой представитель Пентагона майор Эдриан Ранкайн-Галлоуэй ранее усомнился в том, что российские войска будут выведены.
«После прошлых объявлений России о плановом уходе из Сирии не было значительного сокращения боевых сил», — заявил Ранкайн-Галлоуэй агентству Reuters. На запрос РИА Новости он не ответил.
Ранее в Пентагоне заявляли, что сообщение о выводе российских сил из Сирии не повлияет на действия и приоритеты США в САР.
Читайте также: Американцы не помогли: Сотни террористов бегут из-под Дамаска
* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Госдуме рассказали, что будет с группировкой ВМФ в Сирии после вывода войск
Группировка кораблей Военно-морского флота России вблизи берегов Сирии останется в прежнем боевом составе, сейчас в него входит более 10 кораблей и судов различного назначения, в том числе и с крылатыми ракетами типа «Калибр», заявил РИА Новости представитель парламентской группы по Сирии депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
В понедельник президент России Владимир Путин приказал начать вывод из Сирии значительной группировки сил в связи с завершением основной фазы боевых действий против террористов. Это коснется в первую очередь авиации (25 летательных аппаратов), военной полиции, военных саперов и медиков.
«Российские корабли — это морской позиционный рубеж для борьбы с международным терроризмом.
Нельзя исключать провокационных попыток боевиков ИГИЛ* высадки десанта, и российский флот в данном случае является мощным фактором сдерживания. Поэтому корабли останутся в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения», — сказал Белик.
Депутат считает, что международная коалиция вела разведку в интересах боевиков, маскировала их легальным термином «оппозиция» и пыталась мешать самолетам ВКС наносить удары по террористам.
«Если мы отведем свои корабли, что им помешает зафрахтовать для боевиков морские суда и высадить десант в районе Тартуса? Таким образом наши военные корабли — это линия антитеррористической обороны с моря», — добавил депутат.
Читайте также: Американцы не помогли: Сотни террористов бегут из-под Дамаска
* запрещенная в РФ террористическая группировка
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Сирийский пророк живёт у линии фронта, возрождая свою страну (ФОТО)
Репортаж «Русской Весны» с родины сирийского шейха, которого считают пророком.
Телль-Сальхаб — алавитский поселок, расположенный в невероятно живописном месте в провинции Хама. При этом часть населенного пункта, расположенная у подножья горы, регулярно подвергается обстрелам боевиками «Джейш-Аль-Изза» со стороны Эль-Латамны. Но известен Телль-Сальхаб не красотой окрестностей и не своей обороной от боевиков.
Здесь живет один из трех главных духовных лидеров сирийских алавитов — шейх Шабан Мансур. Ему 79 лет, он уроженец Телль-Сальхаба, где проживает и его большая семья. Местные жители и люди, приехавшие издалека, идут к нему, чтобы получить советы, пророчества, помощь. Он не богат, скорее наоборот. Его капитал — это духовный авторитет.
Два года назад на переданные ему добровольные пожертвования Шабан Мансур построил школу в родном поселке. Сразу после этого он сказал своим сыновьям: «Начинаем строить больницу». Родные пытались отговорить отца, опасаясь, что пожертвований не хватит. Он ответил, что финансирование — будет, а сейчас нужно готовить проект и строительную площадку для новой больницы.
Деньги нашлись, проект был разработан местным жителем Ахмедом Сулейманом, учившимся в России на проектировщика гидроэлектростанций.
Он же, выполняя на стройке обязанности прораба, проводил для нас экскурсию по объекту и организовывал общение с господином Мансуром.
— Больница оказалась очень сложным объектом. Несмотря на то, что здесь скальная порода и проблема фундамента не стояла перед нами, вы можете убедиться, что уклон горы существенный, и это сильно усложнило проект и саму стройку.
— Мы видим, что здесь работает множество людей. Это строители?
— Это те, кто откликнулся на просьбу нашего духового лидера и пришел помочь. Большинство этих людей — не строители, они просто выбирают в своем графике свободные дни и приходят сюда поработать какое-то время.
— Они не получают за это денег, я правильно понимаю?
— Все наши работники здесь по призыву шейха и на добровольных началах. Семья только обеспечивает их питанием в течение дня, а также оплачивает работу строительной техники. Все женщины из его семьи встают в четыре утра, чтобы приготовить еду на 200 человек, которые у нас здесь каждый день трудятся. Многие, кстати, приводят своих детей, чтобы те помогали и учились работать.
— Наш переводчик рассказал нам, что взять интервью у господина Мансура мы не сможем, потому что при переводе его слов возможны ошибки, которые могут очень сильно повлиять на нашу жизнь. Почитающие шейха люди верят, что он говорит только то, что должен услышать конкретный человек. Люди иногда на арабском не понимают до конца, а уж русский… Короче, побоялся переводчик за нас, не стал брать ответственность. Мы рассказали об этом Ахмеду Сулейману и спросили — это действительно так?
— Вы знаете, я шесть лет учился в Москве и, как видите, русский язык не забыл. Но и я не возьмусь переводить вам то, что скажет Шабан Мансур, пожалуй, соглашусь с вашим переводчиком (улыбается).
Перед тем, как ехать в Телль-Сальхаб, мы наводили справки о шейхе и его деятельности. Самое яркое впечатление от общения с ним сложилось у одного российского офицера Центра по примирению враждующих сторон, расположенного в Хаме. Он приехал пригласить господина Мансура для участия в Конгрессе народов Сирии.
Приехав в Телль-Сальхаб, офицер ВС РФ увидел, как уважаемый шейх лично кладет блоки, возводя стену больницы. За его работой внимательно следила большая группа людей. Оказалось, что Шабан Мансур лично показывал тем, у кого просил помощи в строительстве больницы, как нужно выполнять те или иные работы.
К сожалению, от участия в Конгрессе шейх отказался, сказав, что далек от политики и его дело — восстанавливать Сирию здесь, у себя дома.
Во время нашего приезда Шабан Мансур подрезал оливковые деревья, растущие возле школы. Его близкие сказали, что работает он вместе со всеми с 7 до 19 часов.
Чем-то вся эта ситуация напомнила нам истории о православных старцах. Огромное количество мусульман считают этого скромного аскетичного старика с очень ощутимым рукопожатием и проницательным взглядом святым еще при жизни. Глядя на то, как, повинуясь силе его желания, на крутой горе вырастают школа, а затем больница; как война обходит этот район стороной, хотя на 400 метров ниже людям в дома попадают ракеты, невольно начинаешь понимать, что настоящая сила — это сила духа и молитвы.
Пётр Кириллов, собственный корреспондент «Русской Весны» в Сирийской Арабской Республике
Читайте также: Сирия: Су-30 совершил фантастический манёвр, «заглянув внутрь» транспортного Ил-76 (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Треугольник смерти»: Армия Сирии стягивает большие силы для крупного наступления в провинции Дераа
Арабские СМИ сообщают, что Сирийская Армия и союзные силы перебрасывают большое количество танков, артиллерийских орудий и сил пехоты в провинцию Дераа для предстоящего наступления.
В последние 24 часа оппозиционные ресурсы, ссылаясь на источники боевиков, сообщили, что САА и её союзники направляют свои ключевые военные формирования в район оси Мазарат ад-Данаджи (так называемый «треугольник смерти») в подготовке к операции против террористов в провинции Дераа.
Мазарат ад-Данаджи является городом, который расположен на границах провинций Риф Димашк и Дераа.
Оппозиция убеждена в том, что САА планирует открыть фронт против бандформирований в этом регионе, а также вблизи границы с Израилем у Голанских высот.
Сообщается, что вероятной целью правительственных войск является город Аль-Харрах, который связан с двумя другими городами в провинции Дераа, а именно Касим и Энхил.
Читайте также: Отомщены: Спецназ уничтожил банду ИГИЛ, захватившую русских добровольцев у Дейр Зора (ФОТО 18+)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Батальон военной полиции вернулся из Сирии в Махачкалу (ВИДЕО)
Батальон военной полиции Южного военного округа, выполнявший задачи в Сирийской Арабской Республике, доставлен двумя самолетами военно-транспортной авиации в аэропорт Махачкалы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Личный состав батальона с мая 2017 года выполнял задачи по контролю за режимом прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гуманитарных конвоев.
Подразделения российской военной полиции в Сирийскую Арабскую Республику были направлены в декабре 2016 года для поддержания безопасности в зонах деэскалации. Военными полицейскими для контроля за соблюдением режима прекращения боевых действий были выставлены 26 наблюдательных постов и 8 контрольно-пропускных пунктов для обеспечения доставки гуманитарной помощи, содействия беспрепятственному перемещению гражданского населения и экономической деятельности.
Всего подразделениями военной полиции было осуществлено сопровождение около 1,7 тыс. гуманитарных колонн с продовольствием и медикаментами.
Читайте также: США приняли решения по Порошенко и Саакашвили
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
США «не видят» вывода российских войск из Сирии
Пентагон не увидел значительного сокращения российских вооруженных сил в Сирии.
Об этом заявил официальный представитель американского военного ведомства Адриан Рэнкин-Гэллоуэй, его слова приводит агентство «Рейтер».
«Не было замечено значимого сокращения численности войск после заявлений России о запланированном отбытии (военных — прим. ред.) из Сирии», — заявил Рэнкин-Гэллоуэй.
В понедельник Владимир Путин, выступая перед российскими военными на авиабазе в Хмеймиме в Сирии, поручил вернуть на родину значительную часть российского воинского контингента. Президент отметил, что за два с небольшим года российские Вооруженные силы совместно с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. Российские военные блестяще выполнили свою задачу, проявили мужество, героизм и профессионализм и возвращаются домой с победой, сказал Путин.
В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.
Читайте также: ВАЖНО: Армия ДНР ответила ВСУ на «захват» прифронтовой зоны у Докучаевска
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В Стаханове открыли памятник Павлу Дремову
В Стаханове открыли памятник Павлу Дремову.
Главная заслуга Дремова это безусловно удержание первомайского направления летом 2014 года и в этом отношении он безусловно является одним из тех, благодаря кому республики состоялись.
Хотелось бы надеяться, что перемены в руководстве республики позволят сдвинуть с места расследование убийства Дремова.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com