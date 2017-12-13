Сирия, ИГИЛ, последние новости 13 декабря 2017

Репортаж «Русской Весны» с родины сирийского шейха, которого считают пророком.

Телль-Сальхаб — алавитский поселок, расположенный в невероятно живописном месте в провинции Хама. При этом часть населенного пункта, расположенная у подножья горы, регулярно подвергается обстрелам боевиками «Джейш-Аль-Изза» со стороны Эль-Латамны. Но известен Телль-Сальхаб не красотой окрестностей и не своей обороной от боевиков.

Здесь живет один из трех главных духовных лидеров сирийских алавитов — шейх Шабан Мансур. Ему 79 лет, он уроженец Телль-Сальхаба, где проживает и его большая семья. Местные жители и люди, приехавшие издалека, идут к нему, чтобы получить советы, пророчества, помощь. Он не богат, скорее наоборот. Его капитал — это духовный авторитет.

Два года назад на переданные ему добровольные пожертвования Шабан Мансур построил школу в родном поселке. Сразу после этого он сказал своим сыновьям: «Начинаем строить больницу». Родные пытались отговорить отца, опасаясь, что пожертвований не хватит. Он ответил, что финансирование — будет, а сейчас нужно готовить проект и строительную площадку для новой больницы.

Деньги нашлись, проект был разработан местным жителем Ахмедом Сулейманом, учившимся в России на проектировщика гидроэлектростанций.

Он же, выполняя на стройке обязанности прораба, проводил для нас экскурсию по объекту и организовывал общение с господином Мансуром.

— Больница оказалась очень сложным объектом. Несмотря на то, что здесь скальная порода и проблема фундамента не стояла перед нами, вы можете убедиться, что уклон горы существенный, и это сильно усложнило проект и саму стройку.

— Мы видим, что здесь работает множество людей. Это строители?

— Это те, кто откликнулся на просьбу нашего духового лидера и пришел помочь. Большинство этих людей — не строители, они просто выбирают в своем графике свободные дни и приходят сюда поработать какое-то время.

— Они не получают за это денег, я правильно понимаю?

— Все наши работники здесь по призыву шейха и на добровольных началах. Семья только обеспечивает их питанием в течение дня, а также оплачивает работу строительной техники. Все женщины из его семьи встают в четыре утра, чтобы приготовить еду на 200 человек, которые у нас здесь каждый день трудятся. Многие, кстати, приводят своих детей, чтобы те помогали и учились работать.

— Наш переводчик рассказал нам, что взять интервью у господина Мансура мы не сможем, потому что при переводе его слов возможны ошибки, которые могут очень сильно повлиять на нашу жизнь. Почитающие шейха люди верят, что он говорит только то, что должен услышать конкретный человек. Люди иногда на арабском не понимают до конца, а уж русский… Короче, побоялся переводчик за нас, не стал брать ответственность. Мы рассказали об этом Ахмеду Сулейману и спросили — это действительно так?

— Вы знаете, я шесть лет учился в Москве и, как видите, русский язык не забыл. Но и я не возьмусь переводить вам то, что скажет Шабан Мансур, пожалуй, соглашусь с вашим переводчиком (улыбается).

Перед тем, как ехать в Телль-Сальхаб, мы наводили справки о шейхе и его деятельности. Самое яркое впечатление от общения с ним сложилось у одного российского офицера Центра по примирению враждующих сторон, расположенного в Хаме. Он приехал пригласить господина Мансура для участия в Конгрессе народов Сирии.

Приехав в Телль-Сальхаб, офицер ВС РФ увидел, как уважаемый шейх лично кладет блоки, возводя стену больницы. За его работой внимательно следила большая группа людей. Оказалось, что Шабан Мансур лично показывал тем, у кого просил помощи в строительстве больницы, как нужно выполнять те или иные работы.

К сожалению, от участия в Конгрессе шейх отказался, сказав, что далек от политики и его дело — восстанавливать Сирию здесь, у себя дома.

Во время нашего приезда Шабан Мансур подрезал оливковые деревья, растущие возле школы. Его близкие сказали, что работает он вместе со всеми с 7 до 19 часов.

Чем-то вся эта ситуация напомнила нам истории о православных старцах. Огромное количество мусульман считают этого скромного аскетичного старика с очень ощутимым рукопожатием и проницательным взглядом святым еще при жизни. Глядя на то, как, повинуясь силе его желания, на крутой горе вырастают школа, а затем больница; как война обходит этот район стороной, хотя на 400 метров ниже людям в дома попадают ракеты, невольно начинаешь понимать, что настоящая сила — это сила духа и молитвы.

Пётр Кириллов, собственный корреспондент «Русской Весны» в Сирийской Арабской Республике

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