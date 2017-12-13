Противостоять Западу — не наведя порядка у себя?

Плохо, что десятки наших выдающихся спортсменов не смогут самореализоваться, если не поедут на Олимпийские игры.

Но не многократно ли хуже, что только за последний год в рамках «оптимизации» здравоохранения несколько десятков тысяч (!) врачей вынуждены были уволиться из госклиник?

Врачей! Ставящих не личные рекорды, но спасающих жизни других людей — наших сограждан.

И не только десятки тысяч врачей сами лишены возможности творческой профессиональной самореализации, но, более того, в отличие от случая со спортсменами, другие — уже сотни тысяч простых граждан страны, потенциальных пациентов — лишены доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Если солидарность — то не только со звездами

Тогда уместно ли так переживать за спортсменов (которых, вроде как, обидели некие недобрые иноземные силы, и потому им надо даже разрешить выступать «нейтрально», при запрете выступать под флагом страны), но, одновременно, ни слова о врачах и их пациентах — которых явно ущемляют свои собственные власти?

Давайте так: если уж солидарность, то не только наша со спортсменами, но и наоборот. Пусть будет не меньшая солидарность и спортсменов с уволенными врачами и их пациентами — со всеми нами.

Кстати, если в выражении солидарности со спортсменами нам до противника-обидчика не дотянуться (вроде, далеко, преимущественно за океаном), то, при выражении солидарности с врачами и их пациентами, противник и обидчик — вот он: своя нынешняя власть.

Так и где же солидарность с нами, протесты спортсменов и их выражение недоверия такой власти?

Кто же нам все это устроил?

Разумеется, несправедливо, когда наших спортсменов привлекают к коллективной ответственности. Или к ответственности индивидуальной, но лишь на основании ничем не подтвержденного оговора.

Тем не менее, абсолютно ли все это на пустом месте? Иначе говоря, только ли зарубежные недоброжелатели нам все это устроили? Или же здесь есть вклад и своего спортивного и не только спортивного начальства?

Нет ответа — нет достоверной информации о том, организовывали ли высшие должностные лица нашего государства противозаконную и аморальную систему «государственного допинга».

Конечно, перед лицом внешнего давления естественно нам всем надо сплотиться. Но параллельно не вредно бы все-таки и выяснить: это на нас так безосновательно давят внешние злобные силы? Или же руководители нашего государства, в стремлении закамуфлировать, замылить как саму абсурдность идеи проведения зимней Олимпиады в субтропиках (Сочи), так и безумно нерациональные траты госресурсов и масштабное воровство при подготовке этого «эпохального» события, действительно нас всех крупно подставили — создали систему поощрения, а то и принуждения спортсменов к допингу?

Обращаю внимание: не доверять своей власти, а перепроверять и снова перепроверять каждый ее шаг — отнюдь не кощунство. Особенно, если имеешь за спиной тот тяжелейший опыт, что имеют (и должны бы о нем постоянно помнить) граждане России.

Так ли страшен допинг? С чем сравнивать…

Может быть, кто-то думает, что организовывать подмену пробирок для анализов — это что-то многократно худшее и более нетерпимое, чем сдача всей страны в ВТО? Хуже, чем поддержание анти-национальной банковско-финансовой системы во главе с «Вам понравится» и щедрое поддержание финансовой системы стратегического противника нашими ресурсами — сотней миллиардов долларов, вложенных в его практически беспроцентные долговые обязательства? Наконец, хуже, чем нынешняя уже совершенно варварская «оптимизация» здравоохранения, на которое в год теперь выделяется из нашего федерального бюджета, вдумайтесь (!) лишь около 5% от того, чем из наших же госресурсов, хранимых за океаном, таким образом подкармливается бюджет американский?

Если объективно, то какое преступление страшнее, непростительнее?

Или фальсификация анализов спортсменов — чем-то хуже фальсификации государственной статистики (например, по экспортно-импортным операциям), финансовой и бюджетной отчетности?

Или фальсификация анализов спортсменов — чем-то хуже фальсификации результатов выборов?

Но если в фактах фальсификаций выборов сомнений практически нет, то откуда такая уверенность, что фальсификации анализов спортсменов категорически быть не могло?

А уж бывшего министра спорта я помню еще по временам, когда он, как один из заместителей Собчака (наряду с Путиным и Кудриным), курировал в Петербурге весь социальный блок — и у меня нет ни малейших оснований подозревать его в какой-либо щепетильности и заботе именно о государственных — наших общих интересах.

Так что же первое должно было быть сделано в подобной ситуации в более или менее правовом, цивилизованном государстве? Бесконечные телешоу на тему «Не дадим своих в обиду!» или же что-то более важное? Очевидно — независимое от обвиняемых (Министерства спорта и всей исполнительной власти, а также национальных спортивных объединений и Олимпийского комитета) общественное и парламентское расследование по сути вопроса.

Тем не менее, о расследовании со стороны Следственного комитета мы слышали, но ни о каком подлинно независимом расследовании — ни слова.

Так нас унижает противник? Или сами напортачили?

Но, еще до независимого расследования, должна же быть какая-то ответственная логика при принятии решений и у главы государства?

Ведь по нормальной логике — одно из двух.

Либо нас, как государство, действительно необоснованно унижают. То есть, против нас, таким образом, и впрямь ведут войну — несправедливую войну. Тогда, согласитесь: на войне — как на войне? И всякий, кто свой строй покидает — изменник, дезертир? И тогда уж поощрение измены главой государства — точно допускаться не должно?

Либо мы признаем, что, действительно, была организованная высшими должностными лицами органов государственной власти «государственная система допинга». И тогда одновременно: и разрешаем «чистым» спортсменам ехать на Олимпиаду под «международным» флагом (раз сами виноваты, дали повод — как выразился президент), и — как обязательное условие — привлекаем к жесткой уголовной ответственности всех, кто нам такой мировой позор устроил.

Вот только на последнее пока — ни намека.

Либеральненькое решение

Почему же, несмотря на весь псевдо патриотический, буквально, угар в подконтрольных нынешней власти СМИ, решение президентом принято не в пользу бойкотирования Игр, демонстративно проводимых без России, без права поднятия нашего флага, но в пользу «либерального» выбора каждым спортсменом, ехать ли ему на Олимпиаду и выступать ли там под «международным» флагом?

Доподлинно не знаем — есть варианты.

Один из них — нежелание нынешнего главы государства оказаться перед президентскими выборами тем, кто непосредственно лишил спортсменов права на самореализацию, в том числе, на возможную победу на Олимпиаде.

Что ж, понятно: десятки тысяч врачей, только за последний год лишенных права на самореализацию — мелочь, по сравнению с несколькими звездами. В том числе, большими специалистами по рекламе пиццы, которые, если встать поперек их бизнес-планов, откажутся организовывать и раскручивать уже разрекламированный «Путин-тим».

А то и, чего доброго, сами потребуют надлежащего расследования всей истории с «государственным допингом» — чего же им одним страдать? И тем самым сделают этот самый свой «тим» прямо и недвусмысленно анти-путинским…

Вождь — «скрепа»? Или вечный начальник — «тормоз»?

Переходя от частного (Олимпиада без России, но с вольноотпущенными российскими спортсменами) к общему (наша жизнь на перспективу), несколько аксиом — в противовес забивающей мозги всепроникающей пропаганде.

Первое. Смена власти — это вовсе не разрушение государства. Напротив, смена нынешней власти — это, прежде всего, отказ от анти-конституционной, установленной у нас на крови осени 1993-го года монополии на власть группировки, выросшей на разграблении государства.

Это только в столь железобетонной системе несменяемости власти, да еще и таким образом изначально спаянной, возможно, что президент, по сути, превращая российских спортсменов в «вольноотпущенных», оговаривая, что «мы сами дали повод», тем не менее, всех своих приближенных, непосредственно ответственных за случившееся (если повод и впрямь дали, как он сам сказал), тем не менее, не «метет поганой метлой», а оставляет и далее укреплять обороноспособность своей властной группировки.

Второе. Нет альтернативы «нынешние — или прозападные либералы, которые сдадут страну стратегическому противнику». Истинная альтернатива противоположна:

— либо нынешние (повторю — прямые наследники анти-конституционного переворота 1993-го года), со всеми пестуемыми ими Мутко, Дворковичами, Шуваловыми, Кудриными, Чубайсами, Грефами, Сечиными, Миллерами, Абрамовичами, Ротенбергами и т.п. — в кандалах ВТО и анти-национальной финансово-банковской системы; несправедливым налогообложением, подменой здравоохранения медицинскими «услугами» и целенаправленно уничтожаемыми образованием, наукой и промышленным производством;

— либо противостоящее им абсолютное большинство — левые и национально ориентированные силы. И тогда — разрыв с ВТО, национализация банковско-финансовой системы и пресечение ростовщического закабаления людей; разворот природных ресурсов на собственное промышленно-технологическое развитие, льготное налогообложение промышленного развития и социально ориентированное перераспределение личных сверхдоходов; восстановление общедоступных здравоохранения и образования, развитие науки.

Простая и вполне очевидная истина: если власти (не этой, а будущей) не будет нужды, вместо подлинного развития, изображать то, чего и в помине нет, то и не будет больше зимних олимпиад в Сочи (ещё раз - в субтропиках) — с закупкой в Израиле машин по производству снега. Не будет такого масштаба растраты государственных ресурсов на подобные пиры на час. И, соответственно, не будет и сверхзадачи покрыть все это бездумное и безответственное расточительство невесть откуда (при разрушенной системе массовой физкультуры и спорта) берущимися потрясающими спортивными успехами.

Вместо всего этого нынешнего очковтирательства — интенсивное, вопреки диктату Запада, собственное научно-технологическое и промышленное развитие. А также развитие не профессионального, но, прежде всего, массового спорта и здорового питания — продуктами по ГОСТам (которые необходимо вернуть, как это сделано в Белоруссии).

Третье. Из того, что по всем каналам ТВ, в печатных и даже в интернет-изданиях вы видите лишь подзападных либералов (включая «инновацию» этих выборов — участие придворного «шоу-бизнес корпоратива»), якобы противостоящих нынешней власти, следует лишь одно: такая искусственно искажаемая картина мира жизненно необходима наследникам Ельцинаи Собчака для того, чтобы доказать людям свою нужность и незаменимость. Отключи эту намеренную массированную дезинформацию, равно как и бесконечное муссирование виртуальных успехов — и не будет у людей ни малейших оснований цепляться за нынешних властителей и опасаться жизненно важных для сохранения и развития страны изменений.