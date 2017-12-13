“Предатели те – кто за два года вообще ничего не сделал…”
|InGrib
|Статус: Offline
Регистрация: 24.06.14
Сообщений: 23864
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-
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|Chasoff
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72
|Статус: Offline
Регистрация: 29.01.15
Сообщений: 272
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Понятна позиция спортсменов, но что-то как-то фу :(
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|eav22
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252
|Статус: Online
Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 1243
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Ну ТЁТЯ права.
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|VOXOX
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-70
|river11
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374
|Статус: Online
Регистрация: 5.12.16
Сообщений: 55
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Все эти жополизы нихуя хорошего для страны не сделали, скорее, только вредят. С такой едроснёй и внешней оккупации не нужно.
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|gluk35
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217
|Статус: Offline
Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
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то есть виноваты спортсмены а не те кто обязаны по должности были их защищать?
Наши дипломаты жидко обосрались, а виноват спортсмен.
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|изюмСвеслом
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141
|Статус: Offline
Регистрация: 29.03.15
Сообщений: 881
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такое ощущение,что кругом одни долбоёбы!!!Что потеряет спортсмен,если бойкотируют ОИ?Ничего,он так и будет продолжать получать ЗП...Ах да,контрактов не предложат западные бренды и с этого момента спорт в России умрёт окончательно...Нет российского олимпийца в рекламе ......(похуй чего),значит в России нет спорта.
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|AndySP
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108
|Статус: Offline
Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
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Государство предало спортсменов, своих граждан, ничего не сделав для их защиты!!!
Так что... тут ещё надо подумать, кто предатель.
А наши спортсмены поедут на соревнования и все, все будут знать, что они из России!!!
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|Megasanchezz
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25
|Статус: Offline
Регистрация: 6.11.13
Сообщений: 665
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Путин до решения МОК ванговал, что это средство изменить ход выборов. Путину все равно, поехали, бы не поехали спортсмены, будущий электорат, не нужно против себя настраивать.
Это сообщение отредактировал Megasanchezz - 9.12.2017 - 15:15
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|Mahora
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77
|Статус: Offline
Регистрация: 24.01.17
Сообщений: 1726
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Сам то чем для Родины пожертвовал? Диван продавливаешь интенсивно?
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|Rold
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262
|Статус: Online
Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 3067
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Спортсмены живут и тренируются за государственный счёт, т.е. их содержит народ. Исключений не очень много. Вот народ и должен решать - нужна ли ему такая олимпиада.
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|lesnik254
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63
|Статус: Offline
Регистрация: 1.09.14
Сообщений: 245
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всё правильно сказала, особенно на счёт предателей.
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|ДонПадон
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109
|Статус: Offline
Регистрация: 25.07.14
Сообщений: 625
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спорт - это такая же работа
каждодневная тяжелая работа с многочисленными ограничениями
и режимом
для того что бы в старости был кусок хлеба
доплаты за звния и медали
и если некие Виталикивикторы херово исполняли свою работу, почему должны страдать те кто выполнял её хорошо
уйдя из профессионального спорта, так и не приняв участия в олипийских играх - они, что, твой патриотизм жрать будут?
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|VOXOX
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56
|Статус: Offline
Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
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AndySP
А как можно было защитить? Ну интересно же....
Подавать в западный суд? - решение можно предсказать с вероятностью 100%
Всё равно виноваты.
За что отстранили? за царапинки и слова двух пиздаболов.
Это даже не смешно.
Защищаться в такой ситуации - это равносильно признать свою вину.
И лично я думаю что спортсмены не должны проглотить эту горькую пилюлю.
Их оклеветали массово. Всех.
А они поедут под белым флагом получать медальки от тех кто на них наплевал?
Ну если хотят - их дело.
Но это гордости надо не иметь
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|Urikbl
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12
|Статус: Offline
Регистрация: 26.03.17
Сообщений: 263
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наш проигрыш - это ВАШИ проблемы.
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|Nice79
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274
|Статус: Offline
Регистрация: 15.07.14
Сообщений: 1538
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С одной стороны, я её понимаю. Пропуск Олимпиады - это действительно 8 лет, что в некоторых видах спорта крайне критично. Но с другой стороны, есть же чемпионаты мира, от которых нас вроде как никто не отстранял.
Я считаю, что олимпийское золото ничего не стоит. После того, как французским фигуристам дали ещё один комплект золотых медалей, потому что они просто обиделись, цена олимпийского золота для меня упала ниже плинтуса. Да и сами Олимпиады последние 20 лет уже для меня никакого интереса не представляют. Сплошная политика, да и сам факт, что вот так вот можно просто взять и отобрать медали спустя несколько лет, вызывает только одну мысль - а нахуй вообще такие олимпиады нужны?
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|VOXOX
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18
|Статус: Offline
Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
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ДонПадон
А можно поподробнее?
Во сколько наступает "старость" у гимнасток и фигуристок? Когда они становятся "нелеквидными"?
Мгновенно им платить пенсию? Пожизненно?
Ну я так понял ты так считаешь....
И неужели пенсия зависит от количества медалей, а не от заслуг спортсмена?
заслуга - это года после победы спортсмена поднимают государственный флаг Российской Федерации под её же гимн. Чтобы все знали что в России есть великие спортсмены.
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|БАРАБАНЯ
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5
|Статус: Offline
Регистрация: 9.09.12
Сообщений: 4
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Ты хоть понимаешь своим недоумишком сколько труда стоит для того, чтоб добраться до поездки на олимпиаду...
Люди своей частью жизни, лучшей юношеской, жертвуют. А некоторые и здоровьем!
И эта поездка может быть всего одна за всю жизнь! Тем более если победить!
Хотя, тюфякам замониторным таким как ты, этого вряд ли понять.
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|AndySP
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20
|Статус: Offline
Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
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Да да. Кругом враги.
Да и Жуков, Мутко и Путин признали нарушения с допингом)))
http://www.interfax.ru/sport/551813
И CAS выносил решения в пользу наших спортсменов!
Это сообщение отредактировал AndySP - 9.12.2017 - 15:36
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|Aksenow
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68
|Статус: Offline
Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 445
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Когда поймали за допинг нужно было не делать круглые глаза и говорить мы не в курсе, ссаной тряпкой надо было выгнать таких "спортсменов". Прикрыли одного - накрыли всех. Жопу надо было вытереть когда обосрались, а не ходить дальше обосранными.
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|Широкоф
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59
|Статус: Online
Регистрация: 5.03.14
Сообщений: 943
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Все забывают один момент,у этих наших спорстменов почти у всех есть личные контракты с найкамиадидасамрибоками и тд,причем как правило не на год и не на 5 рублей.Потому все эти разговоры ехать не ехать,патриотизм и тд считаю популизмом,выводы делайте сами.
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|mortyr285
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75
|Статус: Offline
Регистрация: 8.03.15
Сообщений: 203
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Тетя столько же понимает в рассматриваемом вопросе, как и я в причинах распада метастабильного вакуума. Убийство спорта, это когда бутылка пива стоит дешевле абонемента в спортивный зал. Что мешает неистово пропагандировать и развивать спорт, отсутствие олимпиад? Правду говорят, хорошему танцору яйца мешают
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|para9mm
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1
|Статус: Online
Регистрация: 11.01.11
Сообщений: 2067
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Ну мое мнение простое... Хотят под белый флаг ?
Ну люди взрослые лишить гражданства, и пусть живут как хотят... Они свой выбор сделали. Нужны ли они там ? А вот это уже ИХ проблемы
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|kvaribobrik
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48
|Статус: Online
Ярила
Регистрация: 23.05.12
Сообщений: 1027
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Ой господи, Русь посконная никогда не оскудеет лицемерами.
Вы, уважаемый, хотя бы пытались себя на их место поставить? Вы бы отказались от возможности, к которой шли всю жизнь?
Некие скоты из-за бугра сделали людей инструментом давления на других скотов, но уже внутри страны, а расплачиваться за все это спортсменам? При том, что родина вспоминает о них, только в случае победы на международных соревнованиях. А дальше ебись как хочешь.
Одни политиканы срутся с другими, а люди не хотят быть пешками в этой игре. И это нормально. Но эт конечно не про вас, ага.
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Ага)))
У нас выбор мешающих яиц просто огромен: пендосы, гейропейцы, хохлы, шпроты, либерасты, Навальный...
А сам ни в чем не виноваты, белые и пушистые)
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|VOXOX
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18
|Статус: Offline
Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
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AndySP
Лично мне наплевать - кто и что признал.
Тем более наплевать на Мутко.
Спортсменов поймали на допинг-пробах? Нет!
Есть хорошая поговорка - "не пойман - не вор".
Презумпцию невиновности никто не отменял. Если спортсмен не пойман на допинге - значит он его не применял.
И точка.
А отстранять всю сборную просто за подозрения - это за гранью разумного.
Посему лично я считаю что российским олимпийцам ехать без флага к тем кто им открыто наплевал в лицо - позор
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|JANGO1974
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4
|Статус: Offline
Регистрация: 10.11.17
Сообщений: 37
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ты ник у новорега переверни и прочитай......хохол.
разжигает.
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|AndySP
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6
|Статус: Offline
Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
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|zoom70
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41
|Статус: Offline
Регистрация: 28.05.13
Сообщений: 4585
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Себастьян Коу в 1980 году выиграл Олимпийские игры в Москве, хотя его страна в них не участвовала. Выступал под олимпийским флагом. Но его никто не счел предателем - и это в помешанной на собственном величии Англии. Он руководил оргкомитетом игр в Лондоне, получил рыцарский титул, руководит ассоциацией легкой атлетики - и никто никогда не назвал его предателем. Потому что он в первую очередь Спортсмен.
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|YigorMAL
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15
|Статус: Offline
Регистрация: 5.09.15
Сообщений: 1345
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Нужно ехать и побеждать
и если победим то думаю к следующим играм нас лишат вашпе всего и это докажет миру что олимпийские игры это не спорт это тупая политика
и похуй на все высеры типа спортсмены предатели
бля они в спорт с 4-5 лет идут и тренеровки и щкола итд итп
а те кто кричит сука даже в спортзале ниразу не были 5 дней работа выходные с бокалоом пивавинаводки и клавиатура
Пусть наши едут и докажут миру что они лучшие
УДАЧИ
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|Rold
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5
|Статус: Online
Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 3067
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Этому как раз можно.
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|kostyanblch
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1
|Статус: Offline
Регистрация: 15.03.15
Сообщений: 166
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Для большинства спортсменов олимпиада, она единственная в жизни!! А Родин, родин может быть дохуя.
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|gluk35
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10
|Статус: Offline
Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
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Как защищать? Для этого должны работать разведка и дипломаты. Неужели ты наивно думаешь, что эти все кто голосовал за отстранение. живут на марсе?
Вот и должны мидовцы были с ними договариваться. а разведка находить косяки в них.чтоб ежели что надавить на функционеров.
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|uksus24
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8
|Статус: Online
Регистрация: 25.02.14
Сообщений: 299
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допинг жрали и не виноваты!
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|Aksenow
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6
|Статус: Offline
Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 445
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Очень интересно)
Спортсменов поймали. Не всех, кого отстранили, но часть.
Очень интересно слушать про презумпцию невиновности. Объясни наши ролики от ВКС о бомбежках игиловцев в Сирии. Нашему руководству известно количество людей, которые они снесли в этой колонне? Или им известны фамилии и имена этих игиловцев? А может у них есть конкретные данные, что они игиловцы? Нет. Ничего этого нет. Бомбежки идут по принципу ОБС. Вот тебе и вся презумпция невиновности.
А то, что наших поймали на допинге - факт. То, что их прикрывали - факт. То, что первые лица признали это - факт. Что ты еще хочешь? Государство укрывало - государство не допущено.
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|AndySP
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6
|Статус: Offline
Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
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Нет? Поймали, что наши руководители и признали!
Я для Вас ссылки выложил, но Вы их прочитать не смогли, попробую ещё раз:
http://www.interfax.ru/sport/551813
P.S. Ну почему все ура-патриоты не хотят жить в реальном мире?
Это сообщение отредактировал AndySP - 9.12.2017 - 15:49
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|gordeytank
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3
|Статус: Offline
Регистрация: 16.08.17
Сообщений: 213
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А вот мне интересно, если бы теперь сказали, что к участию допускаются только толерантно правильные спортсмены (то есть гомосексуалисты, лесбиянки и т.д., то наши спортсмены тоже бы сказали мы столько лет готовились? Ведь у них впереди сознания , всё таки свой личный интерес, сталь мне Ваня Пупкину Олимпийским чемпионом. А то, что они на гос счет тренировались эти годы и т.д. Не знаю. Я бы страну не предавал, ради своих амбиций!
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|Aksenow
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1
|Статус: Offline
Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 445
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Почему?
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|Led
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10
|Статус: Offline
Регистрация: 4.09.06
Сообщений: 390
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Может и можно под белым флагом, но только вряд ли ребята, которые в суперсерии 1972 года разгромили канадцев, поехали бы играть без флага СССР
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|рекрут
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27
|Статус: Offline
Регистрация: 8.09.11
Сообщений: 1686
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бгггг, то есть предатели не чинуши, у которых счета, недвижимость и дети за границей, а спортсмены, которых профнепригодные "непредатели" подставили. Как все-таки людям в головы насрать могут...
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|АлВул
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2
|Статус: Offline
Регистрация: 22.08.17
Сообщений: 977
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Так они какие русские то? Бегать быстрее это по-русски чтоль? Русским не нужны никакие олимпиады и спортсмены.
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|Usatuy
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10
|Статус: Online
Приколист
Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 394
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ФУ не фу, а никто из чиновников свое место я так думаю не потерял. А спортсмены предатели, да. Этот "бой" был слит вчистую.
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|KoeligGM81
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4
|Статус: Offline
Регистрация: 11.07.17
Сообщений: 167
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Под нейтральным флагом едут проигравшие. Белый флаг=знак сдачи
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|gluk35
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8
|Статус: Offline
Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
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поймали их на допинге. Как раз потому, что наши функционеры зажрались. Решили победить в сочах, вот и пичкали всех и вся.
С тем же мельдонием помнишь скандал? А кто виноват был, наши юристы.
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|рекрут
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16
|Статус: Offline
Регистрация: 8.09.11
Сообщений: 1686
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ээээ.....вообще-то, по итогам суперсерии победила Канада
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|VOXOX
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36
|Статус: Offline
Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
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kvaribobrik
Отказался. Был эпизод в жизни когда надо было выбирать - или предать всё и вся и жить как жил, или потерять всё и остаться с честью.
Лично я выбрал честь. Потеряв всё что было.
Я ответил на вопрос?
А спортсмены особенные?
По моему мнению такие же граждане как и все. Почему государство должно о них вспоминать чаще чем о слесаре Михаиле с уралвагонзавода ?
Слесарь Михаил тоже работает каждый день. И пользы приносит не меньше чем спортсмены.
Но тебя же не возмущает что государство о нём не вспоминает каждый день?
Чем спортсмены выделяются? Тем более что они и так в приоритете и получают "плюшки" поболее чем слесарь Михаил.
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|gluk35
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9
|Статус: Offline
Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
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Нет. Тут как раз разговор о престиже страны. А страну унизили хуем по губам поводив. Наши и заткнулись. и виноваты ни разу не спортсмены.
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|СергейS
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9
|Статус: Online
Регистрация: 2.09.15
Сообщений: 277
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Тем, кто решил ехать на ОИ, изначально зная о позиции МОК по отношению к российскому спорту, придется выкладываться по полной. Можно уверенно говорить, что унижения продолжатся. Снимут в ходе выступления или засудят, чтобы всем показать, типа, без допинга российский спорт ничего не представляет. Такие мысли. Изощренно издеваются.
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|CutPaste
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4
|Статус: Online
Регистрация: 8.08.16
Сообщений: 850
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Ну согласно версии Жукова, зажав денежку в кулачок спортсмены бежали к барыге Родченкову за допингом, а потом с пробирочкой на подмену пробы. А руководство спорта ни сном ни духом... так что да виноваты спортмены которые массово в очередь выстраивались в московскую допинг лабораторию.
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Вы можете себе представить американца, норвежца, поехавшего под нейтральным флагом?
Все можно понять,но потом когда обосретесь придите и посмотрите в глаза например Легкову или Логинову который отсидел.
Это сообщение отредактировал Коттатар - 9.12.2017 - 15:59
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|Бормовлей
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12
|Статус: Offline
Регистрация: 23.02.13
Сообщений: 6302
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|Rold
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10
|Статус: Online
Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 3067
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Виктор Ан родился в Сеуле. Российское гражданство принял 6 лет назад. Игры у него на родине проходить будут.
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|strangefruit
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7
|Статус: Offline
Ярила
Регистрация: 3.11.11
Сообщений: 2168
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Ну Медведев же говорил, что есть масса других способов заработать
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|proPOC
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2
|Статус: Offline
Регистрация: 13.02.14
Сообщений: 128
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Каждому человеку в жизни дается возможность украсть , убить, предать и т.д., причины могут быть разные, результат один.
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|Dimmidrol
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2
|Статус: Offline
Регистрация: 23.07.12
Сообщений: 869
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Не тратя годы на тренировки и сидя за компом легко рассуждать и кричать о предательстве.
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|Metall64
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6
|Статус: Offline
Регистрация: 9.03.13
Сообщений: 12793
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Это я писал и на ЯТЕ тоже. Вот мое личное мнение.
Я знаю одно и твердо. Если кто то идет под белым флагом, он сдается в плен. Не важен мотив этого поступка. Важен факт.
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|Lizard55
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5
|Статус: Offline
Регистрация: 1.05.12
Сообщений: 294
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Ну вот вы сами привели примеры,что наши признали применение допинга,и конечно чинуши от спорта виноваты,но а как же сами спортсмены? Они же не отказывались жрать допинг получается,и медальки такие их вполне устраивали,не? И сейчас все пытаются их отмазать,хотя государство уже извинения принесло! А Степанову,которая как выходит спасла наш спорт и выявила жесткие проблемы,все считают предательницей без вариантов) Странная логика))))
PS: Лично я не уверен кто и в чем виноват,так как пиздят с обоих сторон походу прилично...
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|gluk35
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5
|Статус: Offline
Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
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почитай про аленьпияду 1980. там были как раз и американцы и так далее.
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|kvaribobrik
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4
|Статус: Online
Ярила
Регистрация: 23.05.12
Сообщений: 1027
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А ну-ка поподробнее можно? Кто там от поездки на олимпиаду отказался в угоду самолюбия "слуг народа" и их диванной армии?
И да. Относительно слесаря Михаила, так от него никто не ждет рекордов на олимпиаде по слесарному ремеслу, которое он оттачивает ежедневно с детства/юности въебывая до потери сознания. И уж точно не сочтут преателем, если он поедет за бугор точить железки на буржуйском заводе.
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|Vadim006
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3
|Статус: Offline
Хохмач
Регистрация: 19.02.10
Сообщений: 698
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Олимпиада, да и любой спорт, даже командный, это в первую очередь ярмарка ИНДИВИДУАЛЬНЫХ достижений.
Когда ты в 5 утра шуруешь на тренировку.
Когда ты падаешь, но поднимаешься.
Когда ты сотни раз испытываешь силу воли.
Любая медаль - это награда, которая на 100% принадлежит лишь человеку, который ее выборол. В первую очередь у самого себя.
И никакими флажками и премиальными к этому успеху над самим собой не примазаться.
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|AndySP
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3
|Статус: Offline
Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
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|Okkama
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-6
|Статус: Offline
Регистрация: 22.11.11
Сообщений: 13900
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Давно уже за свой счёт. Тренируются за свой счёт, на соревнования ездят за свой счёт. За народный счёт живут и ездят чинуши.
Поинтересуйтесь у реальных спортсменов и забудьте про СССР.
Это сообщение отредактировал Okkama - 9.12.2017 - 16:05
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|VOXOX
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2
|Статус: Offline
Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
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gluk35
А в чём надо было оправдываться?
Что не РусАДА пробирки царапала?
Или надо было говорить что Радченков пиздабол?
Что нужно было делать? По пунктам если можно.
И все прекрасно понимают что отстранение было решено заранее.
Намного заранее. Как и с параолимпийцами.
Или кто то думает что санкции на РФ не наложили бы если бы РФ не вернула себе Крым?
Крым был лишь поводом. А санкции готовились заранее.
Как то так.
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|Klientt
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9
|Статус: Offline
Регистрация: 21.06.13
Сообщений: 1170
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|sniper1976
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11
|Статус: Online
Регистрация: 29.03.12
Сообщений: 1802
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Россия нейтральная наша держава,
Россия нейтральная наша страна,
Нейтральная воля
Нейтральная слава,
И наша нейтральность – на все времена!
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|Spiritus
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1
|Статус: Offline
Регистрация: 7.12.11
Сообщений: 1768
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Я тоже не считаю их предателями. Надо ехать ребятам. Буду болеть за них
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|AndySP
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5
|Статус: Offline
Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
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|Коттатар
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-2
|Статус: Offline
Регистрация: 1.10.17
Сообщений: 135
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Уважаемый, у них названия страны не отнимали. Покурите вику или че там.
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|ALEKS230666
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0
|Статус: Offline
Регистрация: 6.02.14
Сообщений: 9450
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жаль , что в честь такого человека поднимали флаг.
пусть едут за свой счёт. получают призовые от тех, под чьим флагом выступали и вернут все деньги вложенные в них.
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|Led
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6
|Статус: Offline
Регистрация: 4.09.06
Сообщений: 390
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Опять спор. Все равно никто никого не переубедит. Но только может стоит задуматься, почему ВАДА, такое жесткое и принципиальное по отношению к нам, вдруг разрешила нашим спортсменам выступать под белым флагом?
Потому, что они прекрасно понимают, что это унижение. И после олимпиады посмотрите, как будут радостно орать на западе, про белофлагоносцев. Это еще один повод потоптаться на "русских варварах"
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|nenormaliniy
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7
|Статус: Offline
Регистрация: 22.06.13
Сообщений: 397
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да пусть ВСЕ спортсмены выступают без принадлежности к какой- либо стране! (т.е. без флага, и без гимна). А в итоге конкретный Иван Иваныч Иванов получает золотую медаль/ лавровый венок/ орден сутулого под свою любимую песню! и хуй с ним, что ему нравится: Стас Михайлов, Квины, или Верка Сердючка!
и ещё я совсем не понимаю, как можно забрать полученную медаль???
ну вот пришли эти ВАДики ко мне, простому Олимпийскому Чемпиону по прыжкам в сторону, стучаться в дверь:
- Кто там?
-Это мы, ВАДА. Принесли заметку про вашего мальчика, который нам лимписку медальку не отдаёт! верните пжальста.
- Идите нахуй! я вас не звал! а медальку я продал, чтоб себе допинга купить! у нас по субботам разрешено. а будете пиздеть, я на вас жалобу напишу коллективную, и прокляну.
Это сообщение отредактировал nenormaliniy - 9.12.2017 - 16:19
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|AndySP
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2
|Статус: Offline
Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
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Многими из этих возможностей пользуются всем известные люди и это, отнюдь, не спортсмены
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|gluk35
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3
|Статус: Offline
Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
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Причём тут названия стран? Эти страны не выступали на олимпиаде. И спортсмены выступали под нейтральным флагом.
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|Трамспорт
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1
|Статус: Online
Регистрация: 3.01.17
Сообщений: 690
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Ближе к Олимпиаде МОКовцы еще какое-нибудь условие сочинят.