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“Предатели те – кто за два года вообще ничего не сделал…”

19:53. 13 декабря 2017 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:

858x540

InGrib 
9.12.2017 - 15:02
Статус: Offline

 


©

Регистрация: 24.06.14
Сообщений: 23864
 
-

 

 

"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."

 

 

 
 
 
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Chasoff 
9.12.2017 - 15:05
72

 
Статус: Offline

 


Приколист

Регистрация: 29.01.15
Сообщений: 272
 
Понятна позиция спортсменов, но что-то как-то фу :(

 

 

 
 
 
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eav22 
9.12.2017 - 15:08
252

 
Статус: Online

 


Раздолбай

Регистрация: 12.05.11
Сообщений: 1243
 
Ну ТЁТЯ права.

 

 

 
 
 
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VOXOX 
9.12.2017 - 15:08 показать ]
-70

 
 
river11 
9.12.2017 - 15:10
374

 
Статус: Online

 


Матерщинник

Регистрация: 5.12.16
Сообщений: 55
 
Все эти жополизы нихуя хорошего для страны не сделали, скорее, только вредят. С такой едроснёй и внешней оккупации не нужно.

 

 

 
 
 
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gluk35 
9.12.2017 - 15:10
217

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
то есть виноваты спортсмены а не те кто обязаны по должности были их защищать?
Наши дипломаты жидко обосрались, а виноват спортсмен. 

 

 

 
 
 
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изюмСвеслом 
9.12.2017 - 15:13
141

 
Статус: Offline

 


Балагур

Регистрация: 29.03.15
Сообщений: 881
 
такое ощущение,что кругом одни долбоёбы!!!Что потеряет спортсмен,если бойкотируют ОИ?Ничего,он так и будет продолжать получать ЗП...Ах да,контрактов не предложат западные бренды и с этого момента спорт в России умрёт окончательно...Нет российского олимпийца в рекламе ......(похуй чего),значит в России нет спорта.

 

 

 
 
 
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AndySP 
9.12.2017 - 15:13
108

 
Статус: Offline

 


Человек и Гражданин

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Государство предало спортсменов, своих граждан, ничего не сделав для их защиты!!!
Так что... тут ещё надо подумать, кто предатель.

 

А наши спортсмены поедут на соревнования и все, все будут знать, что они из России!!!

 

 
 
 
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Megasanchezz 
9.12.2017 - 15:14
25

 
Статус: Offline

 


Хохмач

Регистрация: 6.11.13
Сообщений: 665
 
Путин до решения МОК ванговал, что это средство изменить ход выборов. Путину все равно, поехали, бы не поехали спортсмены, будущий электорат, не нужно против себя настраивать. 

 

Это сообщение отредактировал Megasanchezz - 9.12.2017 - 15:15

 

 
 
 
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Mahora 
9.12.2017 - 15:16
77

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 24.01.17
Сообщений: 1726
 
 
Цитата
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Сам то чем для Родины пожертвовал? Диван продавливаешь интенсивно?

 

 

 
 
 
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Rold 
9.12.2017 - 15:16
262

 
Статус: Online

 


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 3067
 
Спортсмены живут и тренируются за государственный счёт, т.е. их содержит народ. Исключений не очень много. Вот народ и должен решать - нужна ли ему такая олимпиада.

 

 

 
 
 
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lesnik254 
9.12.2017 - 15:16
63

 
Статус: Offline

 


Приколист

Регистрация: 1.09.14
Сообщений: 245
 
всё правильно сказала, особенно на счёт предателей.

 

 

 
 
 
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ДонПадон 
9.12.2017 - 15:18
109

 
Статус: Offline

 


Хохмач

Регистрация: 25.07.14
Сообщений: 625
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
спорт - это такая же работа
каждодневная тяжелая работа с многочисленными ограничениями
и режимом
для того что бы в старости был кусок хлеба
доплаты за звния и медали
и если некие Виталикивикторы херово исполняли свою работу, почему должны страдать те кто выполнял её хорошо
уйдя из профессионального спорта, так и не приняв участия в олипийских играх - они, что, твой патриотизм жрать будут?

 

 

 
 
 
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VOXOX 
9.12.2017 - 15:18
56

 
Статус: Offline

 


Шутник

Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
 
AndySP
Цитата
Государство предало спортсменов, своих граждан, ничего не сделав для их защиты!!!
Так что... тут ещё надо подумать, кто предатель.
А как можно было защитить? Ну интересно же....
Подавать в западный суд? - решение можно предсказать с вероятностью 100%
Всё равно виноваты.
За что отстранили? за царапинки и слова двух пиздаболов.
Это даже не смешно.
Защищаться в такой ситуации - это равносильно признать свою вину.
И лично я думаю что спортсмены не должны проглотить эту горькую пилюлю.
Их оклеветали массово. Всех.
А они поедут под белым флагом получать медальки от тех кто на них наплевал?
Ну если хотят - их дело.
Но это гордости надо не иметь

 

 

 
 
 
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Urikbl 
9.12.2017 - 15:23
12

 
Статус: Offline

 


Приколист

Регистрация: 26.03.17
Сообщений: 263
 
наш проигрыш - это ВАШИ проблемы.
©

 

 

 
 
 
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Nice79 
9.12.2017 - 15:24
274

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 15.07.14
Сообщений: 1538
 
С одной стороны, я её понимаю. Пропуск Олимпиады - это действительно 8 лет, что в некоторых видах спорта крайне критично. Но с другой стороны, есть же чемпионаты мира, от которых нас вроде как никто не отстранял. 

 

Я считаю, что олимпийское золото ничего не стоит. После того, как французским фигуристам дали ещё один комплект золотых медалей, потому что они просто обиделись, цена олимпийского золота для меня упала ниже плинтуса. Да и сами Олимпиады последние 20 лет уже для меня никакого интереса не представляют. Сплошная политика, да и сам факт, что вот так вот можно просто взять и отобрать медали спустя несколько лет, вызывает только одну мысль - а нахуй вообще такие олимпиады нужны?

 

 
 
 
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VOXOX 
9.12.2017 - 15:24
18

 
Статус: Offline

 


Шутник

Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
 
ДонПадон
Цитата
спорт - это такая же работа
каждодневная тяжелая работа с многочисленными ограничениями
и режимом
для того что бы в старости был кусок хлеба
А можно поподробнее?
Во сколько наступает "старость" у гимнасток и фигуристок? Когда они становятся "нелеквидными"?
Мгновенно им платить пенсию? Пожизненно?
Ну я так понял ты так считаешь....
И неужели пенсия зависит от количества медалей, а не от заслуг спортсмена?
заслуга - это года после победы спортсмена поднимают государственный флаг Российской Федерации под её же гимн. Чтобы все знали что в России есть великие спортсмены.

 

 

 
 
 
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БАРАБАНЯ 
9.12.2017 - 15:25
5

 
Статус: Offline

 


Шутник

Регистрация: 9.09.12
Сообщений: 4
 
 
Цитата (изюмСвеслом @ 9.12.2017 - 15:13)
такое ощущение,что кругом одни долбоёбы!!!Что потеряет спортсмен,если бойкотируют ОИ?Ничего,он так и будет продолжать получать ЗП...Ах да,контрактов не предложат западные бренды и с этого момента спорт в России умрёт окончательно...Нет российского олимпийца в рекламе ......(похуй чего),значит в России нет спорта.
Ты хоть понимаешь своим недоумишком сколько труда стоит для того, чтоб добраться до поездки на олимпиаду...
Люди своей частью жизни, лучшей юношеской, жертвуют. А некоторые и здоровьем!
И эта поездка может быть всего одна за всю жизнь! Тем более если победить!
Хотя, тюфякам замониторным таким как ты, этого вряд ли понять.

 

 

 
 
 
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AndySP 
9.12.2017 - 15:26
20

 
Статус: Offline

 


Человек и Гражданин

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:18)
AndySP 

 

Цитата
Государство предало спортсменов, своих граждан, ничего не сделав для их защиты!!!
Так что... тут ещё надо подумать, кто предатель.
А как можно было защитить? Ну интересно же....
Подавать в западный суд? - решение можно предсказать с вероятностью 100%
Всё равно виноваты.
За что отстранили? за царапинки и слова двух пиздаболов.
Это даже не смешно.
Защищаться в такой ситуации - это равносильно признать свою вину.
И лично я думаю что спортсмены не должны проглотить эту горькую пилюлю.
Их оклеветали массово. Всех.
А они поедут под белым флагом получать медальки от тех кто на них наплевал?
Ну если хотят - их дело.
Но это гордости надо не иметь
Да да. Кругом враги.

 

Да и Жуков, Мутко и Путин признали нарушения с допингом)))
 

Цитата
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF о продлении санкций против российских легкоатлетов, назвал его "ожидаемым". Он признал, что в ВФЛА было много нарушений и не все понимали, как можно работать без допинга.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2851982&tid=65653
 
Цитата
Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране. (Речь Жукова в МОК)
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171205/1129643991.html
 
Цитата
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.
Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, глава государства заявил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.
http://www.interfax.ru/sport/551813

 

И CAS выносил решения в пользу наших спортсменов! 

Это сообщение отредактировал AndySP - 9.12.2017 - 15:36

"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
 

 
 
 
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Aksenow 
9.12.2017 - 15:31
68

 
Статус: Offline

 


Юморист

Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 445
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:18)
AndySP 

 

Цитата
Государство предало спортсменов, своих граждан, ничего не сделав для их защиты!!!
Так что... тут ещё надо подумать, кто предатель.
А как можно было защитить? Ну интересно же....
Подавать в западный суд? - решение можно предсказать с вероятностью 100%
Всё равно виноваты.
За что отстранили? за царапинки и слова двух пиздаболов.
Это даже не смешно.
Защищаться в такой ситуации - это равносильно признать свою вину.
И лично я думаю что спортсмены не должны проглотить эту горькую пилюлю.
Их оклеветали массово. Всех.
А они поедут под белым флагом получать медальки от тех кто на них наплевал?
Ну если хотят - их дело.
Но это гордости надо не иметь
Когда поймали за допинг нужно было не делать круглые глаза и говорить мы не в курсе, ссаной тряпкой надо было выгнать таких "спортсменов". Прикрыли одного - накрыли всех. Жопу надо было вытереть когда обосрались, а не ходить дальше обосранными.

 

 

 
 
 
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Широкоф 
9.12.2017 - 15:32
59

 
Статус: Online

 


Балагур

Регистрация: 5.03.14
Сообщений: 943
 
Все забывают один момент,у этих наших спорстменов почти у всех есть личные контракты с найкамиадидасамрибоками и тд,причем как правило не на год и не на 5 рублей.Потому все эти разговоры ехать не ехать,патриотизм и тд считаю популизмом,выводы делайте сами.

 

 

 
 
 
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mortyr285 
9.12.2017 - 15:36
75

 
Статус: Offline

 


Нет ничего слаще, чем свет правды

Регистрация: 8.03.15
Сообщений: 203
 
 
Цитата (eav22 @ 9.12.2017 - 15:08)
Ну ТЁТЯ права.
Тетя столько же понимает в рассматриваемом вопросе, как и я в причинах распада метастабильного вакуума. Убийство спорта, это когда бутылка пива стоит дешевле абонемента в спортивный зал. Что мешает неистово пропагандировать и развивать спорт, отсутствие олимпиад? Правду говорят, хорошему танцору яйца мешают

 

 

 
 
 
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para9mm 
9.12.2017 - 15:36
1

 
Статус: Online

 


Ярила

Регистрация: 11.01.11
Сообщений: 2067
 
Ну мое мнение простое... Хотят под белый флаг ? 
Ну люди взрослые лишить гражданства, и пусть живут как хотят... Они свой выбор сделали. Нужны ли они там ? А вот это уже ИХ проблемы

 

 

 
 
 
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kvaribobrik 
9.12.2017 - 15:37
48

 
Статус: Online

 

Ярила

Регистрация: 23.05.12
Сообщений: 1027
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Ой господи, Русь посконная никогда не оскудеет лицемерами. 
Вы, уважаемый, хотя бы пытались себя на их место поставить? Вы бы отказались от возможности, к которой шли всю жизнь? 
Некие скоты из-за бугра сделали людей инструментом давления на других скотов, но уже внутри страны, а расплачиваться за все это спортсменам? При том, что родина вспоминает о них, только в случае победы на международных соревнованиях. А дальше ебись как хочешь.
Одни политиканы срутся с другими, а люди не хотят быть пешками в этой игре. И это нормально. Но эт конечно не про вас, ага.
 

 

Цитата (mortyr285 @ 9.12.2017 - 15:36)
Цитата (eav22 @ 9.12.2017 - 15:08)
Ну ТЁТЯ права.
Тетя столько же понимает в рассматриваемом вопросе, как и я в причинах распада метастабильного вакуума. Убийство спорта, это когда бутылка пива стоит дешевле абонемента в спортивный зал. Что мешает неистово пропагандировать и развивать спорт, отсутствие олимпиад? Правду говорят, хорошему танцору яйца мешают
Ага)))
У нас выбор мешающих яиц просто огромен: пендосы, гейропейцы, хохлы, шпроты, либерасты, Навальный...

 

А сам ни в чем не виноваты, белые и пушистые)

 

 
 
 
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VOXOX 
9.12.2017 - 15:41
18

 
Статус: Offline

 


Шутник

Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
 
AndySP
Цитата
Да да. Кругом враги.

 

Да и Жуков, Мутко и Путин признали нарушения с допингом)))
Лично мне наплевать - кто и что признал.
Тем более наплевать на Мутко. 
Спортсменов поймали на допинг-пробах? Нет!
Есть хорошая поговорка - "не пойман - не вор".
Презумпцию невиновности никто не отменял. Если спортсмен не пойман на допинге - значит он его не применял. 
И точка.
А отстранять всю сборную просто за подозрения - это за гранью разумного.
Посему лично я считаю что российским олимпийцам ехать без флага к тем кто им открыто наплевал в лицо - позор

 

 

 
 
 
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JANGO1974 
9.12.2017 - 15:43
4

 
Статус: Offline

 


Шутник

Регистрация: 10.11.17
Сообщений: 37
 
 
Цитата (gluk35 @ 9.12.2017 - 15:10)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
то есть виноваты спортсмены а не те кто обязаны по должности были их защищать?
Наши дипломаты жидко обосрались, а виноват спортсмен.
ты ник у новорега переверни и прочитай......хохол. gigi.gif 
разжигает.

 

 

 
 
 
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AndySP 
9.12.2017 - 15:43
6

 
Статус: Offline

 


Человек и Гражданин

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
 
 
Цитата (para9mm @ 9.12.2017 - 15:36)
Ну мое мнение простое... Хотят под белый флаг ? 
Ну люди взрослые лишить гражданства, и пусть живут как хотят... Они свой выбор сделали. Нужны ли они там ? А вот это уже ИХ проблемы
Некоторые не дождались Вашего мнения и плюнули на ура-патриотизм идиотизм и будут участвовать в олимпиаде lol.gif 

 

"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
 

 
 
 
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zoom70 
9.12.2017 - 15:44
41

 
Статус: Offline

 


Нодди

Регистрация: 28.05.13
Сообщений: 4585
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Себастьян Коу в 1980 году выиграл Олимпийские игры в Москве, хотя его страна в них не участвовала. Выступал под олимпийским флагом. Но его никто не счел предателем - и это в помешанной на собственном величии Англии. Он руководил оргкомитетом игр в Лондоне, получил рыцарский титул, руководит ассоциацией легкой атлетики - и никто никогда не назвал его предателем. Потому что он в первую очередь Спортсмен.

 

 

 
 
 
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YigorMAL 
9.12.2017 - 15:44
15

 
Статус: Offline

 


Чудила

Регистрация: 5.09.15
Сообщений: 1345
 
Нужно ехать и побеждать 
и если победим то думаю к следующим играм нас лишат вашпе всего и это докажет миру что олимпийские игры это не спорт это тупая политика
и похуй на все высеры типа спортсмены предатели 
бля они в спорт с 4-5 лет идут и тренеровки и щкола итд итп
а те кто кричит сука даже в спортзале ниразу не были 5 дней работа выходные с бокалоом пивавинаводки и клавиатура
Пусть наши едут и докажут миру что они лучшие
УДАЧИ

 

 

 
 
 
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Rold 
9.12.2017 - 15:44
5

 
Статус: Online

 


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 3067
 
 
Цитата (AndySP @ 9.12.2017 - 15:43)
Цитата (para9mm @ 9.12.2017 - 15:36)
Ну мое мнение простое... Хотят под белый флаг ? 
Ну люди взрослые  лишить гражданства,  и пусть живут как хотят... Они свой выбор сделали. Нужны ли они там  ? А вот это уже ИХ проблемы
Некоторые не дождались Вашего мнения и плюнули на ура-патриотизм идиотизм и будут участвовать в олимпиаде lol.gif
Этому как раз можно.

 

 

 
 
 
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kostyanblch 
9.12.2017 - 15:44
1

 
Статус: Offline

 


кто здесь?

Регистрация: 15.03.15
Сообщений: 166
 
Для большинства спортсменов олимпиада, она единственная в жизни!! А Родин, родин может быть дохуя.

 

 

 
 
 
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gluk35 
9.12.2017 - 15:44
10

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:18)
А как можно было защитить? Ну интересно же....
Подавать в западный суд? - решение можно предсказать с вероятностью 100%
Всё равно виноваты.
За что отстранили? за царапинки и слова двух пиздаболов.
Это даже не смешно.
Защищаться в такой ситуации - это равносильно признать свою вину.
И лично я думаю что спортсмены не должны проглотить эту горькую пилюлю.
Их оклеветали массово. Всех.
А они поедут под белым флагом получать медальки от тех кто на них наплевал?
Ну если хотят - их дело.
Но это гордости надо не иметь
Как защищать? Для этого должны работать разведка и дипломаты. Неужели ты наивно думаешь, что эти все кто голосовал за отстранение. живут на марсе?
Вот и должны мидовцы были с ними договариваться. а разведка находить косяки в них.чтоб ежели что надавить на функционеров.

 

 

 
 
 
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uksus24 
9.12.2017 - 15:45
8

 
Статус: Online

 


Приколист

Регистрация: 25.02.14
Сообщений: 299
 
 
Цитата (gluk35 @ 9.12.2017 - 15:10)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
то есть виноваты спортсмены а не те кто обязаны по должности были их защищать?
Наши дипломаты жидко обосрались, а виноват спортсмен.
допинг жрали и не виноваты! gigi.gif

 

 

 
 
 
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Aksenow 
9.12.2017 - 15:45
6

 
Статус: Offline

 


Юморист

Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 445
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:41)
AndySP 

 

Цитата
Да да. Кругом враги.

 

Да и Жуков, Мутко и Путин признали нарушения с допингом)))
Лично мне наплевать - кто и что признал.
Тем более наплевать на Мутко. 
Спортсменов поймали на допинг-пробах? Нет!
Есть хорошая поговорка - "не пойман - не вор".
Презумпцию невиновности никто не отменял. Если спортсмен не пойман на допинге - значит он его не применял. 
И точка.
А отстранять всю сборную просто за подозрения - это за гранью разумного.
Посему лично я считаю что российским олимпийцам ехать без флага к тем кто им открыто наплевал в лицо - позор
Очень интересно)
Спортсменов поймали. Не всех, кого отстранили, но часть.
Очень интересно слушать про презумпцию невиновности. Объясни наши ролики от ВКС о бомбежках игиловцев в Сирии. Нашему руководству известно количество людей, которые они снесли в этой колонне? Или им известны фамилии и имена этих игиловцев? А может у них есть конкретные данные, что они игиловцы? Нет. Ничего этого нет. Бомбежки идут по принципу ОБС. Вот тебе и вся презумпция невиновности.
А то, что наших поймали на допинге - факт. То, что их прикрывали - факт. То, что первые лица признали это - факт. Что ты еще хочешь? Государство укрывало - государство не допущено.

 

 

 
 
 
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AndySP 
9.12.2017 - 15:46
6

 
Статус: Offline

 


Человек и Гражданин

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:41)
AndySP 

 

Цитата
Да да. Кругом враги.

 

Да и Жуков, Мутко и Путин признали нарушения с допингом)))
Лично мне наплевать - кто и что признал.
Тем более наплевать на Мутко. 
Спортсменов поймали на допинг-пробах? Нет!
Нет? Поймали, что наши руководители и признали!
Я для Вас ссылки выложил, но Вы их прочитать не смогли, попробую ещё раз:
Цитата
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF о продлении санкций против российских легкоатлетов, назвал его "ожидаемым". Он признал, что в ВФЛА было много нарушений и не все понимали, как можно работать без допинга.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2851982&tid=65653
 
Цитата
Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране. (Речь Жукова в МОК)
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171205/1129643991.html
 
Цитата
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.
Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, глава государства заявил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.
http://www.interfax.ru/sport/551813

 

P.S. Ну почему все ура-патриоты не хотят жить в реальном мире? 

Это сообщение отредактировал AndySP - 9.12.2017 - 15:49

 

 
 
 
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gordeytank 
9.12.2017 - 15:47
3

 
Статус: Offline

 


Приколист

Регистрация: 16.08.17
Сообщений: 213
 
А вот мне интересно, если бы теперь сказали, что к участию допускаются только толерантно правильные спортсмены (то есть гомосексуалисты, лесбиянки и т.д., то наши спортсмены тоже бы сказали мы столько лет готовились? Ведь у них впереди сознания , всё таки свой личный интерес, сталь мне Ваня Пупкину Олимпийским чемпионом. А то, что они на гос счет тренировались эти годы и т.д. Не знаю. Я бы страну не предавал, ради своих амбиций!

 

 

 
 
 
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Aksenow 
9.12.2017 - 15:47
1

 
Статус: Offline

 


Юморист

Регистрация: 26.12.13
Сообщений: 445
 
 
Цитата (Rold @ 9.12.2017 - 15:44)
Цитата (AndySP @ 9.12.2017 - 15:43)
Цитата (para9mm @ 9.12.2017 - 15:36)
Ну мое мнение простое... Хотят под белый флаг ? 
Ну люди взрослые  лишить гражданства,  и пусть живут как хотят... Они свой выбор сделали. Нужны ли они там  ? А вот это уже ИХ проблемы
Некоторые не дождались Вашего мнения и плюнули на ура-патриотизм идиотизм и будут участвовать в олимпиаде lol.gif
Этому как раз можно.
Почему?

 

 

 
 
 
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Led 
9.12.2017 - 15:47
10

 
Статус: Offline

 


Кобах

Регистрация: 4.09.06
Сообщений: 390
 
Может и можно под белым флагом, но только вряд ли ребята, которые в суперсерии 1972 года разгромили канадцев, поехали бы играть без флага СССР

 

 

 
 
 
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рекрут 
9.12.2017 - 15:48
27

 
Статус: Offline

 


Директор Турции

Регистрация: 8.09.11
Сообщений: 1686
 
бгггг, то есть предатели не чинуши, у которых счета, недвижимость и дети за границей, а спортсмены, которых профнепригодные "непредатели" подставили. Как все-таки людям в головы насрать могут...

 

 

 
 
 
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АлВул 
9.12.2017 - 15:49
2

 
Статус: Offline

 


Балагур

Регистрация: 22.08.17
Сообщений: 977
 
 
Цитата (kvaribobrik @ 9.12.2017 - 15:37)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Ой господи, Русь посконная никогда не оскудеет лицемерами. 
Вы, уважаемый, хотя бы пытались себя на их место поставить? Вы бы отказались от возможности, к которой шли всю жизнь? 
Некие скоты из-за бугра сделали людей инструментом давления на других скотов, но уже внутри страны, а расплачиваться за все это спортсменам? При том, что родина вспоминает о них, только в случае победы на международных соревнованиях. А дальше ебись как хочешь.
Одни политиканы срутся с другими, а люди не хотят быть пешками в этой игре. И это нормально. Но эт конечно не про вас, ага.
Так они какие русские то? Бегать быстрее это по-русски чтоль? Русским не нужны никакие олимпиады и спортсмены.

 

 

 
 
 
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Usatuy 
9.12.2017 - 15:49
10

 
Статус: Online

 

Приколист

Регистрация: 5.03.13
Сообщений: 394
 
 
Цитата (Chasoff @ 9.12.2017 - 15:05)
Понятна позиция спортсменов, но что-то как-то фу :(
ФУ не фу, а никто из чиновников свое место я так думаю не потерял. А спортсмены предатели, да. Этот "бой" был слит вчистую.

 

 

 
 
 
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KoeligGM81 
9.12.2017 - 15:49
4

 
Статус: Offline

 


Весельчак

Регистрация: 11.07.17
Сообщений: 167
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Под нейтральным флагом едут проигравшие. Белый флаг=знак сдачи

 

 

 
 
 
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gluk35 
9.12.2017 - 15:50
8

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:41)
Лично мне наплевать - кто и что признал.
Тем более наплевать на Мутко. 
Спортсменов поймали на допинг-пробах? Нет!
Есть хорошая поговорка - "не пойман - не вор".
Презумпцию невиновности никто не отменял. Если спортсмен не пойман на допинге - значит он его не применял. 
И точка.
А отстранять всю сборную просто за подозрения - это за гранью разумного.
Посему лично я считаю что российским олимпийцам ехать без флага к тем кто им открыто наплевал в лицо - позор
поймали их на допинге. Как раз потому, что наши функционеры зажрались. Решили победить в сочах, вот и пичкали всех и вся.
С тем же мельдонием помнишь скандал? А кто виноват был, наши юристы.

 

 

 
 
 
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рекрут 
9.12.2017 - 15:51
16

 
Статус: Offline

 


Директор Турции

Регистрация: 8.09.11
Сообщений: 1686
 
 
Цитата (Led @ 9.12.2017 - 15:47)
Может и можно под белым флагом, но только вряд ли ребята, которые в суперсерии 1972 года разгромили канадцев, поехали бы играть без флага СССР
ээээ.....вообще-то, по итогам суперсерии победила Канада

 

 

 
 
 
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VOXOX 
9.12.2017 - 15:52
36

 
Статус: Offline

 


Шутник

Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
 
kvaribobrik
Цитата
Ой господи, Русь посконная никогда не оскудеет лицемерами.
Вы, уважаемый, хотя бы пытались себя на их место поставить? Вы бы отказались от возможности, к которой шли всю жизнь?
Отказался. Был эпизод в жизни когда надо было выбирать - или предать всё и вся и жить как жил, или потерять всё и остаться с честью.
Лично я выбрал честь. Потеряв всё что было.
Я ответил на вопрос?
 
Цитата
Некие скоты из-за бугра сделали людей инструментом давления на других скотов, но уже внутри страны, а расплачиваться за все это спортсменам? При том, что родина вспоминает о них, только в случае победы на международных соревнованиях. А дальше ебись как хочешь.
А спортсмены особенные? 
По моему мнению такие же граждане как и все. Почему государство должно о них вспоминать чаще чем о слесаре Михаиле с уралвагонзавода ?
Слесарь Михаил тоже работает каждый день. И пользы приносит не меньше чем спортсмены.
Но тебя же не возмущает что государство о нём не вспоминает каждый день?
Чем спортсмены выделяются? Тем более что они и так в приоритете и получают "плюшки" поболее чем слесарь Михаил.

 

 

 
 
 
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gluk35 
9.12.2017 - 15:56
9

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:52)
А спортсмены особенные? 
По моему мнению такие же граждане как и все. Почему государство должно о них вспоминать чаще чем о слесаре Михаиле с уралвагонзавода ?
Слесарь Михаил тоже работает каждый день. И пользы приносит не меньше чем спортсмены.
Но тебя же не возмущает что государство о нём не вспоминает каждый день?
Чем спортсмены выделяются? Тем более что они и так в приоритете и получают "плюшки" поболее чем слесарь Михаил.
Нет. Тут как раз разговор о престиже страны. А страну унизили хуем по губам поводив. Наши и заткнулись. и виноваты ни разу не спортсмены.

 

 

 
 
 
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СергейS 
9.12.2017 - 15:56
9

 
Статус: Online

 


Приколист

Регистрация: 2.09.15
Сообщений: 277
 
Тем, кто решил ехать на ОИ, изначально зная о позиции МОК по отношению к российскому спорту, придется выкладываться по полной. Можно уверенно говорить, что унижения продолжатся. Снимут в ходе выступления или засудят, чтобы всем показать, типа, без допинга российский спорт ничего не представляет. Такие мысли. Изощренно издеваются.

 

 

 
 
 
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CutPaste 
9.12.2017 - 15:57
4

 
Статус: Online

 


Балагур

Регистрация: 8.08.16
Сообщений: 850
 
 
Цитата (gluk35 @ 9.12.2017 - 15:10)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
то есть виноваты спортсмены а не те кто обязаны по должности были их защищать?
Наши дипломаты жидко обосрались, а виноват спортсмен.
Ну согласно версии Жукова, зажав денежку в кулачок спортсмены бежали к барыге Родченкову за допингом, а потом с пробирочкой на подмену пробы. А руководство спорта ни сном ни духом... так что да виноваты спортмены которые массово в очередь выстраивались в московскую допинг лабораторию.
 
Вы можете себе представить американца, норвежца, поехавшего под нейтральным флагом?
Все можно понять,но потом когда обосретесь придите и посмотрите в глаза например Легкову или Логинову который отсидел. 

 

Это сообщение отредактировал Коттатар - 9.12.2017 - 15:59

 

 
 
 
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Бормовлей 
9.12.2017 - 16:00
12

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 23.02.13
Сообщений: 6302
 
Предатели... 

 

"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
 

 
 
 
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Rold 
9.12.2017 - 16:00
10

 
Статус: Online

 


Ярила

Регистрация: 14.07.10
Сообщений: 3067
 
 
Цитата (Aksenow @ 9.12.2017 - 15:47)
Цитата (Rold @ 9.12.2017 - 15:44)
Цитата (AndySP @ 9.12.2017 - 15:43)
Цитата (para9mm @ 9.12.2017 - 15:36)
Ну мое мнение простое... Хотят под белый флаг ? 
Ну люди взрослые  лишить гражданства,  и пусть живут как хотят... Они свой выбор сделали. Нужны ли они там  ? А вот это уже ИХ проблемы
Некоторые не дождались Вашего мнения и плюнули на ура-патриотизм идиотизм и будут участвовать в олимпиаде lol.gif
Этому как раз можно.
Почему?
Виктор Ан родился в Сеуле. Российское гражданство принял 6 лет назад. Игры у него на родине проходить будут.

 

 

 
 
 
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strangefruit 
9.12.2017 - 16:01
7

 
Статус: Offline

 

Ярила

Регистрация: 3.11.11
Сообщений: 2168
 
 
Цитата (ДонПадон @ 9.12.2017 - 15:18)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
спорт - это такая же работа
каждодневная тяжелая работа с многочисленными ограничениями
и режимом
для того что бы в старости был кусок хлеба
доплаты за звния и медали
и если некие Виталикивикторы херово исполняли свою работу, почему должны страдать те кто выполнял её хорошо
уйдя из профессионального спорта, так и не приняв участия в олипийских играх - они, что, твой патриотизм жрать будут?
Ну Медведев же говорил, что есть масса других способов заработать gigi.gif

 

 

 
 
 
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proPOC 
9.12.2017 - 16:02
2

 
Статус: Offline

 


Весельчак

Регистрация: 13.02.14
Сообщений: 128
 
 
Цитата (kvaribobrik @ 9.12.2017 - 15:37)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Ой господи, Русь посконная никогда не оскудеет лицемерами. 
Вы, уважаемый, хотя бы пытались себя на их место поставить? Вы бы отказались от возможности, к которой шли всю жизнь? 
Некие скоты из-за бугра сделали людей инструментом давления на других скотов, но уже внутри страны, а расплачиваться за все это спортсменам? При том, что родина вспоминает о них, только в случае победы на международных соревнованиях. А дальше ебись как хочешь.
Одни политиканы срутся с другими, а люди не хотят быть пешками в этой игре. И это нормально. Но эт конечно не про вас, ага.
Каждому человеку в жизни дается возможность украсть , убить, предать и т.д., причины могут быть разные, результат один.

 

 

 
 
 
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Dimmidrol 
9.12.2017 - 16:02
2

 
Статус: Offline

 


Pipeliner

Регистрация: 23.07.12
Сообщений: 869
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 18:08)
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Не тратя годы на тренировки и сидя за компом легко рассуждать и кричать о предательстве.

 

 

 
 
 
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Metall64 
9.12.2017 - 16:03
6

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 9.03.13
Сообщений: 12793
 
Это я писал и на ЯТЕ тоже. Вот мое личное мнение.

 

Я знаю одно и твердо. Если кто то идет под белым флагом, он сдается в плен. Не важен мотив этого поступка. Важен факт.

 

 
 
 
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Lizard55 
9.12.2017 - 16:03
5

 
Статус: Offline

 


Приколист

Регистрация: 1.05.12
Сообщений: 294
 
 
Цитата (AndySP @ 9.12.2017 - 15:26)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:18)
AndySP 

 

Цитата
Государство предало спортсменов, своих граждан, ничего не сделав для их защиты!!!
Так что... тут ещё надо подумать, кто предатель.
А как можно было защитить? Ну интересно же....
Подавать в западный суд? - решение можно предсказать с вероятностью 100%
Всё равно виноваты.
За что отстранили? за царапинки и слова двух пиздаболов.
Это даже не смешно.
Защищаться в такой ситуации - это равносильно признать свою вину.
И лично я думаю что спортсмены не должны проглотить эту горькую пилюлю.
Их оклеветали массово. Всех.
А они поедут под белым флагом получать медальки от тех кто на них наплевал?
Ну если хотят - их дело.
Но это гордости надо не иметь
Да да. Кругом враги.

 

Да и Жуков, Мутко и Путин признали нарушения с допингом)))
 

Цитата
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF о продлении санкций против российских легкоатлетов, назвал его "ожидаемым". Он признал, что в ВФЛА было много нарушений и не все понимали, как можно работать без допинга.
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2851982&tid=65653
 
Цитата
Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране. (Речь Жукова в МОК)
https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171205/1129643991.html
 
Цитата
Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.
Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, глава государства заявил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных.
http://www.interfax.ru/sport/551813

 

И CAS выносил решения в пользу наших спортсменов!
Ну вот вы сами привели примеры,что наши признали применение допинга,и конечно чинуши от спорта виноваты,но а как же сами спортсмены? Они же не отказывались жрать допинг получается,и медальки такие их вполне устраивали,не? И сейчас все пытаются их отмазать,хотя государство уже извинения принесло! А Степанову,которая как выходит спасла наш спорт и выявила жесткие проблемы,все считают предательницей без вариантов) Странная логика))))
PS: Лично я не уверен кто и в чем виноват,так как пиздят с обоих сторон походу прилично...

 

 

 
 
 
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gluk35 
9.12.2017 - 16:04
5

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
 
 
Цитата (Коттатар @ 9.12.2017 - 15:59)
Вы можете себе представить американца, норвежца, поехавшего под нейтральным флагом?
Все можно понять,но потом когда обосретесь придите и посмотрите в глаза например Легкову или Логинову который отсидел.
почитай про аленьпияду 1980. там были как раз и американцы и так далее.

 

 

 
 
 
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kvaribobrik 
9.12.2017 - 16:04
4

 
Статус: Online

 

Ярила

Регистрация: 23.05.12
Сообщений: 1027
 
 
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:52)
Отказался. Был эпизод в жизни когда надо было выбирать - или предать всё и вся и жить как жил, или потерять всё и остаться с честью.
Лично я выбрал честь. Потеряв всё что было.
Я ответил на вопрос?

 

А спортсмены особенные? 
По моему мнению такие же граждане как и все. Почему государство должно о них вспоминать чаще чем о слесаре Михаиле с уралвагонзавода ?
Слесарь Михаил тоже работает каждый день. И пользы приносит не меньше чем спортсмены.
Но тебя же не возмущает что государство о нём не вспоминает каждый день?
Чем спортсмены выделяются? Тем более что они и так в приоритете и получают "плюшки" поболее чем слесарь Михаил.
А ну-ка поподробнее можно? Кто там от поездки на олимпиаду отказался в угоду самолюбия "слуг народа" и их диванной армии?

 

И да. Относительно слесаря Михаила, так от него никто не ждет рекордов на олимпиаде по слесарному ремеслу, которое он оттачивает ежедневно с детства/юности въебывая до потери сознания. И уж точно не сочтут преателем, если он поедет за бугор точить железки на буржуйском заводе.

 

 
 
 
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Vadim006 
9.12.2017 - 16:04
3

 
Статус: Offline

 

Хохмач

Регистрация: 19.02.10
Сообщений: 698
 
Олимпиада, да и любой спорт, даже командный, это в первую очередь ярмарка ИНДИВИДУАЛЬНЫХ достижений. 
Когда ты в 5 утра шуруешь на тренировку.
Когда ты падаешь, но поднимаешься. 
Когда ты сотни раз испытываешь силу воли.
Любая медаль - это награда, которая на 100% принадлежит лишь человеку, который ее выборол. В первую очередь у самого себя. 
И никакими флажками и премиальными к этому успеху над самим собой не примазаться.

 

 
 

 
 
 
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AndySP 
9.12.2017 - 16:04
3

 
Статус: Offline

 


Человек и Гражданин

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
 
 
Цитата (СергейS @ 9.12.2017 - 15:56)
Тем, кто решил ехать на ОИ, изначально зная о позиции МОК по отношению к российскому спорту, придется выкладываться по полной.  Можно уверенно говорить, что унижения продолжатся. Снимут в ходе выступления или засудят, чтобы всем показать, типа, без допинга российский спорт ничего не представляет. Такие мысли. Изощренно издеваются.
Конечно засудят! Кругом враги!

 

Сегодняшняя новость: 

Это сообщение отредактировал AndySP - 9.12.2017 - 16:14

"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
 

 
 
 
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Okkama 
9.12.2017 - 16:04
-6

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 22.11.11
Сообщений: 13900
 
 
Цитата (Rold @ 9.12.2017 - 19:16)
Спортсмены живут и тренируются за государственный счёт, т.е. их содержит народ. Исключений не очень много. Вот народ и должен решать - нужна ли ему такая олимпиада.
Давно уже за свой счёт. Тренируются за свой счёт, на соревнования ездят за свой счёт. За народный счёт живут и ездят чинуши. 
Поинтересуйтесь у реальных спортсменов и забудьте про СССР. 

 

Это сообщение отредактировал Okkama - 9.12.2017 - 16:05

 

 
 
 
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VOXOX 
9.12.2017 - 16:04
2

 
Статус: Offline

 


Шутник

Регистрация: 9.12.17
Сообщений: 6
 
gluk35
Цитата
Тут как раз разговор о престиже страны. А страну унизили хуем по губам поводив. Наши и заткнулись. и виноваты ни разу не спортсмены.
А в чём надо было оправдываться?
Что не РусАДА пробирки царапала? 
Или надо было говорить что Радченков пиздабол?
Что нужно было делать? По пунктам если можно.
И все прекрасно понимают что отстранение было решено заранее.
Намного заранее. Как и с параолимпийцами. 
Или кто то думает что санкции на РФ не наложили бы если бы РФ не вернула себе Крым?
Крым был лишь поводом. А санкции готовились заранее.
Как то так.

 

 

 
 
 
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Klientt 
9.12.2017 - 16:08
9

 
Статус: Offline

 


С вами говорит телевизор

Регистрация: 21.06.13
Сообщений: 1170
 
 
Цитата (Mahora @ 9.12.2017 - 13:16)
Цитата
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Сам то чем для Родины пожертвовал? Диван продавливаешь интенсивно?
Гражданства нужно лишить чиновников, допустивших этот позор. Тем более, что у них по-любому уже есть парочка запасных. gigi.gif 

 

Это сообщение отредактировал Klientt - 9.12.2017 - 16:22

"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
 

 
 
 
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sniper1976 
9.12.2017 - 16:09
11

 
Статус: Online

 


Ярила

Регистрация: 29.03.12
Сообщений: 1802
 
Россия нейтральная наша держава,

 

Россия нейтральная наша страна,

Нейтральная воля

Нейтральная слава,

И наша нейтральность – на все времена!

 

 
 
 
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Spiritus 
9.12.2017 - 16:09
1

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 7.12.11
Сообщений: 1768
 
 
Цитата (Chasoff @ 9.12.2017 - 15:05)
Понятна позиция спортсменов, но что-то как-то фу :(
Я тоже не считаю их предателями. Надо ехать ребятам. Буду болеть за них

 

 

 
 
 
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AndySP 
9.12.2017 - 16:10
5

 
Статус: Offline

 


Человек и Гражданин

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
 
 
Цитата (Коттатар @ 9.12.2017 - 15:59)
Вы можете себе представить американца, норвежца, поехавшего под нейтральным флагом?
Легко! Англичанина например: 

 

"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."
 

 
 
 
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Коттатар 
9.12.2017 - 16:10
-2

 
Статус: Offline

 


Весельчак

Регистрация: 1.10.17
Сообщений: 135
 
 
Цитата (gluk35 @ 9.12.2017 - 16:04)
Цитата (Коттатар @ 9.12.2017 - 15:59)
Вы можете себе представить американца, норвежца, поехавшего под нейтральным флагом?
Все можно понять,но потом когда обосретесь придите и посмотрите в глаза например Легкову или Логинову который отсидел.
почитай про аленьпияду 1980. там были как раз и американцы и так далее.
Уважаемый, у них названия страны не отнимали. Покурите вику или че там.

 

 

 
 
 
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ALEKS230666 
9.12.2017 - 16:10
0

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 6.02.14
Сообщений: 9450
 
жаль , что в честь такого человека поднимали флаг.
пусть едут за свой счёт. получают призовые от тех, под чьим флагом выступали и вернут все деньги вложенные в них.

 

 

 
 
 
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Led 
9.12.2017 - 16:11
6

 
Статус: Offline

 


Кобах

Регистрация: 4.09.06
Сообщений: 390
 
Опять спор. Все равно никто никого не переубедит. Но только может стоит задуматься, почему ВАДА, такое жесткое и принципиальное по отношению к нам, вдруг разрешила нашим спортсменам выступать под белым флагом?

 

Потому, что они прекрасно понимают, что это унижение. И после олимпиады посмотрите, как будут радостно орать на западе, про белофлагоносцев. Это еще один повод потоптаться на "русских варварах"

 

 
 
 
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nenormaliniy 
9.12.2017 - 16:11
7

 
Статус: Offline

 


Приколист

Регистрация: 22.06.13
Сообщений: 397
 
да пусть ВСЕ спортсмены выступают без принадлежности к какой- либо стране! (т.е. без флага, и без гимна). А в итоге конкретный Иван Иваныч Иванов получает золотую медаль/ лавровый венок/ орден сутулого под свою любимую песню! и хуй с ним, что ему нравится: Стас Михайлов, Квины, или Верка Сердючка! rulez.gif alkash.gif
и ещё я совсем не понимаю, как можно забрать полученную медаль???
ну вот пришли эти ВАДики ко мне, простому Олимпийскому Чемпиону по прыжкам в сторону, стучаться в дверь:
- Кто там?
-Это мы, ВАДА. Принесли заметку про вашего мальчика, который нам лимписку медальку не отдаёт! верните пжальста.
- Идите нахуй! я вас не звал! а медальку я продал, чтоб себе допинга купить! у нас по субботам разрешено. а будете пиздеть, я на вас жалобу напишу коллективную, и прокляну. pop.gif 

 

Это сообщение отредактировал nenormaliniy - 9.12.2017 - 16:19

 

 
 
 
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AndySP 
9.12.2017 - 16:13
2

 
Статус: Offline

 


Человек и Гражданин

Регистрация: 11.01.14
Сообщений: 3615
 
 
Цитата (proPOC @ 9.12.2017 - 16:02)
Цитата (kvaribobrik @ 9.12.2017 - 15:37)
Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:08)
Да похрен что говорят власти. Даже если разрешили.
Спортсмены которые едут на олимпиаду без флага - предатели.
Предают страну. Предают себя.
Олимпиада - межгосударственное спортивное соревнование.
Спортсмен представляет не себя, а страну.
Если ты выступаешь на олимпиаде без флага - Родины и страны у него нет.
Ой господи, Русь посконная никогда не оскудеет лицемерами. 
Вы, уважаемый, хотя бы пытались себя на их место поставить? Вы бы отказались от возможности, к которой шли всю жизнь? 
Некие скоты из-за бугра сделали людей инструментом давления на других скотов, но уже внутри страны, а расплачиваться за все это спортсменам? При том, что родина вспоминает о них, только в случае победы на международных соревнованиях. А дальше ебись как хочешь.
Одни политиканы срутся с другими, а люди не хотят быть пешками в этой игре. И это нормально. Но эт конечно не про вас, ага.
Каждому человеку в жизни дается возможность украсть , убить, предать и т.д., причины могут быть разные, результат один.
Многими из этих возможностей пользуются всем известные люди и это, отнюдь, не спортсмены lol.gif

 

 

 
 
 
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gluk35 
9.12.2017 - 16:13
3

 
Статус: Offline

 


Ярила

Регистрация: 4.03.17
Сообщений: 3068
 
 
Цитата (Коттатар @ 9.12.2017 - 16:10)
Цитата (gluk35 @ 9.12.2017 - 16:04)
Цитата (Коттатар @ 9.12.2017 - 15:59)
Вы можете себе представить американца, норвежца, поехавшего под нейтральным флагом?
Все можно понять,но потом когда обосретесь придите и посмотрите в глаза например Легкову или Логинову который отсидел.
почитай про аленьпияду 1980. там были как раз и американцы и так далее.
Уважаемый, у них названия страны не отнимали. Покурите вику или че там.
Причём тут названия стран? Эти страны не выступали на олимпиаде. И спортсмены выступали под нейтральным флагом.

 

 

 
 
 
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Трамспорт 
9.12.2017 - 16:14
1

 
Статус: Online

 


Хохмач

Регистрация: 3.01.17
Сообщений: 690
 
Ближе к Олимпиаде МОКовцы еще какое-нибудь условие сочинят.

 

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