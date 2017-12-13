"Предатели те - кто за два года вообще ничего не сделал..."

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Приколист Регистрация: 1.05.12

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Цитата (AndySP @ 9.12.2017 - 15:26) Цитата (VOXOX @ 9.12.2017 - 15:18) AndySP Цитата Государство предало спортсменов, своих граждан, ничего не сделав для их защиты!!!

Так что... тут ещё надо подумать, кто предатель. А как можно было защитить? Ну интересно же....

Подавать в западный суд? - решение можно предсказать с вероятностью 100%

Всё равно виноваты.

За что отстранили? за царапинки и слова двух пиздаболов.

Это даже не смешно.

Защищаться в такой ситуации - это равносильно признать свою вину.

И лично я думаю что спортсмены не должны проглотить эту горькую пилюлю.

Их оклеветали массово. Всех.

А они поедут под белым флагом получать медальки от тех кто на них наплевал?

Ну если хотят - их дело.

Но это гордости надо не иметь Да да. Кругом враги. Да и Жуков, Мутко и Путин признали нарушения с допингом)))

Цитата Вице-премьер правительства России Виталий Мутко, комментируя решение IAAF о продлении санкций против российских легкоатлетов, назвал его "ожидаемым". Он признал, что в ВФЛА было много нарушений и не все понимали, как можно работать без допинга. https://www.vesti.ru/doc.html?id=2851982&tid=65653

Цитата Я как президент Олимпийского комитета России приношу извинения за нарушения антидопинговых правил, которые были допущены у нас в стране. (Речь Жукова в МОК) https://rsport.ria.ru/olympic_games/20171205/1129643991.html

Цитата Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает, что Россия должна признать неэффективность сложившейся в стране системы антидопингового контроля и прислушаться к замечаниям ВАДА и комиссии Макларена, несмотря на промахи в их работе.

Выступая на совещании по подготовке к Универсиаде 2019 года в Красноярске, глава государства заявил, что Россия должна признать случаи применения допинга, провести расследование и выявить виновных. http://www.interfax.ru/sport/551813 И CAS выносил решения в пользу наших спортсменов!

PS: Лично я не уверен кто и в чем виноват,так как пиздят с обоих сторон походу прилично... Ну вот вы сами привели примеры,что наши признали применение допинга,и конечно чинуши от спорта виноваты,но а как же сами спортсмены? Они же не отказывались жрать допинг получается,и медальки такие их вполне устраивали,не? И сейчас все пытаются их отмазать,хотя государство уже извинения принесло! А Степанову,которая как выходит спасла наш спорт и выявила жесткие проблемы,все считают предательницей без вариантов) Странная логика))))PS: Лично я не уверен кто и в чем виноват,так как пиздят с обоих сторон походу прилично...