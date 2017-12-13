Поддержка тоже будет нейтральной
Россияне назвали эгоистами атлетов, готовых ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом
Общественность взбудоражило решение Олимпийского комитета России поддержать спортсменов, которые захотели участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже под нейтральным флагом. Люди заявили, что такое выступление станет позором для страны.
Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил российскую сборную от Олимпийских игр следующего года из-за допингового скандала. Выступить на Олимпиадеразрешили лишь «чистым» атлетам из РФ, но только под нейтральным флагом и гимном комитета.
В России вердикт МОК вызвал спор. Многие считают, что страна должна бойкотировать Игры. Спортсмены, однако, заявили, что хотят участвовать в соревнованиях, чтобы доказать свои силу и «чистоту». Во вторник, 12 декабря, Олимпийский комитет согласился с позицией атлетов. Они смогут поехать в Южную Корею без российского флага.
Людей эта новость возмутила. Пользователи заявили, что участие под нейтральным флагом станет позором для страны, а все согласившиеся на это спортсмены - эгоисты.
«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ …
«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ …
Комментаторы подчеркивают, «нейтральным» участникам Олимпиады-2018 лучше не возвращаться на родину. Мол, в стране подрастают новые спортсмены, «настоящие».
«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ …
Кто поедет - пусть лучше не возвращается!
Ничего, у нас другие подрастают, настоящие!!!
Главное, не испортить их всякими Жуковыми и мутками!
Пользовательница Twitter считает, что МОК своим решением потребовал предать Россию. Участие под «белым» флагом станет беспредельным унижением для страны.
«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ …
Неужели никто не удосужился прочитать условия участия, которые выдвинул МОК?
Там просто беспредельное унижение!!!
Там просто требование предательства России!
Спортсмены, вы читать-то умеете???
Некоторые пообещали поддержать атлетов, но «нейтрально».
«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ …
Поддержка тоже будет нейтральной
МОК обвиняет российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, в частности, на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Руководствуется комитет свидетельскими показаниями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Тот заверяет, что атлеты перед Играми полоскали рот допинговым растровом. Положительных результатов допинг-тестов у МОК, однако, нет.
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Молодец Путин, что не стал никого удерживать силой! Люди хоть соображать начинают и делать выводы самостоятельно. А то привыкли: “Вы примите решение, а мы рассмотрим”.