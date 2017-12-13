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Поддержка тоже будет нейтральной

16:41. 13 декабря 2017 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

Поддержка тоже будет нейтральной: россияне назвали эгоистами атлетов, готовых ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Россияне назвали эгоистами атлетов, готовых ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Общественность взбудоражило решение Олимпийского комитета России поддержать спортсменов, которые захотели участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже под нейтральным флагом. Люди заявили, что такое выступление станет позором для страны.

 

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил российскую сборную от Олимпийских игр следующего года из-за допингового скандала. Выступить на Олимпиадеразрешили лишь «чистым» атлетам из РФ, но только под нейтральным флагом и гимном комитета.

В России вердикт МОК вызвал спор. Многие считают, что страна должна бойкотировать Игры. Спортсмены, однако, заявили, что хотят участвовать в соревнованиях, чтобы доказать свои силу и «чистоту». Во вторник, 12 декабря, Олимпийский комитет согласился с позицией атлетов. Они смогут поехать в Южную Корею без российского флага.

Людей эта новость возмутила. Пользователи заявили, что участие под нейтральным флагом станет позором для страны, а все согласившиеся на это спортсмены - эгоисты.

Дмитрий Смирнов
 
@dimsmirnov175

«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ 

Марина Гордеева @Margo13ya
 

#ПРЕДАТЕЛИ #ПОЗОРроссии

12:55 PM - Dec 12, 2017
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Дмитрий Смирнов
 
@dimsmirnov175

«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ 

Yaroslav Vasylyk@Yar_Vasylyk
 

страна выкормила,страна вырастила,а они вот какие эгоисты!

12:47 PM - Dec 12, 2017
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Комментаторы подчеркивают, «нейтральным» участникам Олимпиады-2018 лучше не возвращаться на родину. Мол, в стране подрастают новые спортсмены, «настоящие».

Дмитрий Смирнов
 
@dimsmirnov175

«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ 

Svetla Гладских@Svetla_sv
 

Кто поедет - пусть лучше не возвращается!
Ничего, у нас другие подрастают, настоящие!!!
Главное, не испортить их всякими Жуковыми и мутками!

1:18 PM - Dec 12, 2017
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Пользовательница Twitter считает, что МОК своим решением потребовал предать Россию. Участие под «белым» флагом станет беспредельным унижением для страны.

 
Дмитрий Смирнов
 
@dimsmirnov175

«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ 

 
Svetla Гладских@Svetla_sv
 

Неужели никто не удосужился прочитать условия участия, которые выдвинул МОК?
Там просто беспредельное унижение!!!
Там просто требование предательства России!
Спортсмены, вы читать-то умеете???

1:15 PM - Dec 12, 2017
 
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Некоторые пообещали поддержать атлетов, но «нейтрально».

Дмитрий Смирнов
 
@dimsmirnov175

«В нейтральном статусе»: Олимпийское собрание ОКР поддержало российских спортсменов, которые готовы выступить на Играх-2018 под нейтральным флагомhttps://www.kp.ru/online/news/2960544/ 

Stefan@BraunStefan2181
 

Поддержка тоже будет нейтральной

12:45 PM - Dec 12, 2017
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МОК обвиняет российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, в частности, на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Руководствуется комитет свидетельскими показаниями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Тот заверяет, что атлеты перед Играми полоскали рот допинговым растровом. Положительных результатов допинг-тестов у МОК, однако, нет.

Метки: общество, спорт
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Один комментарий»

  • 3459 2600
    Walentin 13 декабря 2017 в 16:51 Ссылка Пометить
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    Молодец Путин, что не стал никого удерживать силой! Люди хоть соображать начинают и делать выводы самостоятельно. А то привыкли: “Вы примите решение, а мы рассмотрим”.

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