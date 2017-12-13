Поддержка тоже будет нейтральной

Россияне назвали эгоистами атлетов, готовых ехать на Олимпиаду под нейтральным флагом

Общественность взбудоражило решение Олимпийского комитета России поддержать спортсменов, которые захотели участвовать в Олимпиаде-2018 в Южной Корее даже под нейтральным флагом. Люди заявили, что такое выступление станет позором для страны.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря отстранил российскую сборную от Олимпийских игр следующего года из-за допингового скандала. Выступить на Олимпиадеразрешили лишь «чистым» атлетам из РФ, но только под нейтральным флагом и гимном комитета.

В России вердикт МОК вызвал спор. Многие считают, что страна должна бойкотировать Игры. Спортсмены, однако, заявили, что хотят участвовать в соревнованиях, чтобы доказать свои силу и «чистоту». Во вторник, 12 декабря, Олимпийский комитет согласился с позицией атлетов. Они смогут поехать в Южную Корею без российского флага.

Людей эта новость возмутила. Пользователи заявили, что участие под нейтральным флагом станет позором для страны, а все согласившиеся на это спортсмены - эгоисты.

Комментаторы подчеркивают, «нейтральным» участникам Олимпиады-2018 лучше не возвращаться на родину. Мол, в стране подрастают новые спортсмены, «настоящие».

Пользовательница Twitter считает, что МОК своим решением потребовал предать Россию. Участие под «белым» флагом станет беспредельным унижением для страны.

Некоторые пообещали поддержать атлетов, но «нейтрально».

МОК обвиняет российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил, в частности, на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Руководствуется комитет свидетельскими показаниями бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Тот заверяет, что атлеты перед Играми полоскали рот допинговым растровом. Положительных результатов допинг-тестов у МОК, однако, нет.