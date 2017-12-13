Письмо. За пять минут до боя курантов

Было очень неожиданно и приятно, что мой вопрос был выложен в Вашем блоге http://pravosudija.net/article/pismo-podozritelnoe-chelovekolyubie-pravitelstva. Ответ я получила, решила на какое-то время ничего не делать и подождать с получением надбавки к маминой пенсии – до начала следующего года. Тем более что для нее это вопрос не очень актуальный сейчас. А после последней публикации http://pravosudija.net/article/kak-opredelit-chto-nachalstvo-podaetsya-v-bega убедилась в правильности этого решения.

В связи с публикациями на Вашем сайте у меня возникают такие вопросы. Уже в течение довольно продолжительного времени в Вашем блоге появляется информация о попытках восстановления Российской Империи, возможном восстановлении СССР как преемницы РИ, и о том, что корпорация РФ скоро прекратит свое существование. Поначалу я относилась к этой информации как к фантастике, потом с некоторым скептицизмом, но постепенно Вы выкладывали все больше объяснений и обоснований, что это возможно, и до меня стало доходить, насколько все серьезно. Последняя публикация о МОК http://pravosudija.net/article/tak-li-vazhen-flag расставила у меня в голове все по полочкам.

В связи с этим у меня начала складывается некая невеселая картина в голове. Видимо, есть определенный круг людей, и Вы в том числе, кто давно живет в этой реальности, но для меня она начала оформляться в цельную картину только сейчас. Я обычный человек, среднего возраста, поэтому постараюсь изложить свою точку зрения, исходя из этого…. Думаю, большинство русских людей восприняло бы эту информацию также.

По поводу попыток восстановления РИ, поисков наследника РИ и прочего. Мое сознание полностью отвергает этот вариант. Для меня это полный абсурд, возврат к прошлому, перечеркивание достижений последних 100 лет истории России. Неприемлемо никогда и ни за что. Не нужны мне цари-государи, ни свергнутые наследники, ни новые, ни иностранные. Прочь с нашей земли! Это моя земля! Царизм в России умер, раз и навсегда! Если бы сейчас мне по центральным каналам объявили, что у нас, оказывается, будет править царь (или не править, а как английская королева, присутствовать), я бы рассмеялась . И большинство нормальных людей тоже! Отвергаю любого, кого бы предложили на эту роль, даже Путина. Нет, не под каким соусом мне царизм не нужен.

По поводу восстановления СССР – этот вариант приемлемый. Объясню, почему. Не так давно я осознала, что, по сути являюсь человеком советской формации. В 1991 году мне было 15 лет, и я не могла ничего решать. Вся тяжесть этого периода легла на плечи поколения моей мамы. Тем не менее, в детстве я училась в советской школе, была октябренком и пионером, и вся воспитательно- идеологическая часть этого периода заложена в моем сознании, независимо ни от чего. Скажите мне – «будь готов!», и я буду готова к подвигам J. Но дело не в этом. Чем старше я становлюсь, тем ярче мне становится видны уродливые изгибы капитализма в России, и в современной реальности. 10 лет назад я вдруг осознала, что наше государство перестало быть социалистическим, то есть государством для обычных людей! Как бы не пытались убедить меня, что капитализм – это хорошо, это невозможно… Я вижу разницу! Бесплатная медицина – отвратительная, реформы образования – отупляют детей, свобода слова – засорение мозгов всякой нечистью… Отсутствие патриотического воспитания у молодежи, рвачество и много-много чего. А еще расцвет интернета за последние 10 лет стер информационные границы и сбил многие ориентиры. Но главное не это – мне жаль своих детей, которые в этом мировом информационном хаосе могут потеряться. Этот мир непонятен для меня, а что будет с детьми, когда они подрастут? Что им достанется? Новая мировая война? Революции, рабство (в том числе идеологическое)?

Не так давно я поняла, в том числе благодаря Вашим публикациям, что капитализм= сатанизм. Социализм был высшей, справедливой формой государственного устройства. Как изменить сейчас ситуацию в стране? Я не знаю, и думаю, пока не знает никто.

Если касаться вопроса восстановления СССР – это, на мой взгляд, очень сложно. Промывка мозгов велась врагами СССР все эти годы, и многие люди будут отвергать эту мысль. А всякие либералы, оппозиция, 5 колонна и прочее поднимут жуткий визг и вой, в попытках доказать, как это плохо и т.д. И многих перетянут на свою сторону. Тот зажиточный слой населения, который занимается бизнесом, предпринимательством – будет против, испугается потери своего уровня жизни. Бедные слои населения – не поверят. Им будут нужны не слова, а реальные дела, причем, в короткие сроки. Есть шансы, что многочисленное поколение 70-80 гг. поддержит восстановление СССР в новом формате. На самом деле, нашей стране не нужны больше потрясения, мне хватило в 90-е, мне хватило наблюдений за бывшей Украиной последние 3 года. Я не хочу больших изменений ни сейчас, ни позже, и ни один нормальный человек не хочет.

Что касается даты 1 января 2018 года. Я попыталась представить себе такую ситуацию.:) :

«За 5 минут до боя курантов наш Уважаемый Президент делает свое очередное новогоднее послание. В очень вежливой и корректной форме (как всегдаJ): Граждане России! Поздравляю с Новым годом …. …. …. Нас ждут непростые времена… … … …РФ юридически больше не существует…. …. …. … Мы вынуждены объявить восстановление СССР …. …. …. … Почему это единственный и лучший выход… …. …. Нас всех обманули в 90-е…. …. … Олигархов больше не будет… …. …. Или они будут служить народу…. …. …. Мы возьмем из СССР все самое лучшее, СССР без КПСС…. …»

В общем, в вежливой и спокойной форме за пять минут Президент излагает ПРАВДУ, поздравляет всех с Новым годом и С Новым СССР, бьют куранты, занавес. Вся страна в обмороке. Кто-то, приняв хорошо на грудь, воспринял все легко, утром с похмелья начнет осознавать, кто-то просто в ступоре, кто-то искренне радуется. Кто-то узнает главную новость на следующий день…. В общем, скучно не будет! А на следующий день все основные каналы транслируют новогоднее поздравление каждый час, для тех, кто еще не слышал… в связи с тем, что праздники, народ начинает проводить то ли митинги, то ли народные гуляния, 10 дней в стане идет то ли праздник, то ли смятение, но поскольку все-таки каникулы, то все расслаблены и есть время, чтобы дошло. Поскольку это объявление сделал всенародно любимый президент, народ успокаивается, так как доверяет…. Политологи все праздники усиленно работают, рассказывая круглые сутки, что это было, что будет, как надо реагировать, жизнь налаживается….» Вот такая забавная картина. На самом деле, если до меня доходило столько месяцев, что же будет с человеком, который не готов?

Т. В. – Спасибо за письмо!

Разве Ельцина, Гайдара и компанию «младореформаторов» волновал вопрос, что будет с человеком, который не готов? Скорее наоборот, им было удобно начать «реформы», пока средний человек был к ним «не готов», и не оставить людям времени на подготовку. «Неготовый» человек не задает лишних вопросов, потому что не знает, о чем спрашивать, он не обращается в суды, ибо не может сформулировать суть претензий…

На ближайшее время намечено слияние двух Корей, живущих в противоположной реальности, в любом случае, одна из сторон будет к этому слиянию не готова. Кого-то это волнует? Наоборот, по телевизору показывают все, что угодно, пуски ракет Северной Кореи и извинения персонала и руководства Samsungв Южной.

Реальность же такова, что кто-то решил, что Корейцев слишком много и неплохо бы подсократить количество населения самым радикальным методом, например, ядерным ударом. Американский агент Ким — согласен, Южную Корею, как «союзников» США, никто даже спрашивать не будет.

Иностранные инвесторы вывели из предприятий Южной Кореи деньги и ждут развития событий, США подгоняют корабли, Китай готовится оккупировать часть территории, и только корейский народ продолжает жить обычной жизнью…

Не люблю я с недавних пор Олимпиады. В 2014-м году к Олимпиаде в Сочи приурочили переворот на Украине и планировали развязать войну в Крыму, к Олимпиаде в Пхёнчхане намечена война на Корейском полуострове, начать могут уже 21-го декабря 2017 года… Думаете, случайное совпадение? Или так задумано, чтобы «народ был не готов»?

Народ всегда не готов, но самоорганизоваться нам никто не мешает, а будут это исполкомы местных советов, какие-то аналоги казачьих подразделений, объединения фермеров, поисковые отряды или клубы по интересам – не имеет значения. 10 % организованных людей легко берут власть над толпой. Никто не мешает нам всем сделать выводы из Майданного переворота на Украине, проходящего прямо у нас на глазах. Внимательно смотрите новостные сюжеты, любые «страшные» нацики отступают под организованным отпором со стороны местных жителей.

Письмо:

Здравствуйте, Татьяна. Не хотелось бы Вас как-то обидеть, но всё чаще, после прочтения Вашей аналитики (конкретно), вспоминается: “Когда человек ищет, чем подтвердить свои параноидальные идеи, он всегда находит”. (с)

Виктор Пелевин. Священная книга оборотня.

Подумайте как-нибудь над этим. Фанатом Пелевина не являюсь, но порой он весьма точно, просто и кратко отображает сложное.

Заставило меня это написать часть статьи, которая насчет срочного вывода Путиным войск из Сирии.



С уважением, Алексей.

Т. В. Здравствуйте, Алексей!

Вы будто не жили в 90-е. Это ведь не у граждан СССР последовательно отобрали сначала вклады в Сбербанке, потом средства предприятий, потом собственно и сами предприятия, потом достойную зарплату и пенсии, потом работу, потом медицину и образование, вывели зарубеж средства пенсионного фонда, и все деньги СССР. Это ведь не у нас организации, не являющиеся банками и не имеющие права раздавать кредиты населению открывают счета в валюте с кодом 810 вместо кода 643?

Приведите мне хоть один аргумент, почему массовый кидок 90-х нельзя повторить сейчас?

На Украине же этот номер продолжают исполнять, почему Вы считаете, что в РФ это не так?

Потому что пока в Москве нет Майдана? Так он был в 93-м с Ельциным на танке (какая пошлость!), если помните. Если не помните — можно погуглить, материалов в сети достаточно. Новый Майдан – это вопрос времени, если население не поймет, что кучка проходимцев у власти — это всего лишь кучка проходимцев, а средство от них не Майдан, а чтение уставных документов, изучение банковских проводок и обращения в судебные инстанции, включая международные.

И вот Вам цитата Пелевина к случаю:

Пелевин Empire V (2006):

«Протяженность человеческой жизни была рассчитана таким образом, чтобы люди не успевали сделать серьезных выводов из происходящего».

И еще Пелевин S. N. U. F. F. (2011):

«Режим — это все те, кому хорошо живется при режиме».

С уважением, Татьяна