Неуязвимый «Ратник»: враг ни разу не смог пробить уникальную экипировку

Противник ни разу не смог пробить российскую экипировку солдата второго поколения «Ратник» во время ее боевого применения.

Об этом сообщил в интервью ТАСС Дмитрий Семизоров — генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ, компании — разработчика «Ратника».

«У нас есть информация по воздействию на эту экипировку в рамках реального применения: не было зафиксировано случаев пробития средств индивидуальной бронезащиты — ни шлемов, ни бронежелетов», — сказал Семизоров.

По его словам, это подтверждает, что «система индивидуальной бронезащиты „Ратника” сегодня крайне эффективна».

Глава ЦНИИТОЧМАШ также рассказал, что экипировка третьего поколения «Ратник-3» будет иметь такой же уровень баллистической защиты, как у «Ратника», но весить легче.

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«В третьем „Ратнике” мы постараемся сделать эту защиту более легкой при сохранении ее защитных свойств путем применения новых материалов. По нашим оценкам, он будет легче процентов на 25–30 — сейчас экипировка весит 24 килограмма, стоит задача снизить ее массу до 20 килограмма», — сообщил Семизоров.

Чем защищен солдат в «Ратнике»

Семизоров отметил, что шлем «Ратника» «наверное, лучший в мире — при максимальной площади защиты (порядка 30 дециметров) он весит всего 1 кг». «Это позволяет солдату и разместить дополнительные приборы, и не перегружать шею.

Подтулейная система на этих шлемах сделана таким образом, что ослабляет удары не только низкоимпульсные (удары палкой по голове), но и высокоимпульсные — попадание пули или осколка», — добавил он.

Бронежилет экипировки по площади защиты также один из самых больших в мире, а его пластины выдерживают 10 попаданий из снайперской винтовки СВД с расстояния 10 м.

Семиозоров уточнил, что анализ контузионных повреждений пластины после выстрелов из СВД показал, что солдат после этого сможет продолжить бой, хотя и получит гематомы.

В усиленном варианте защиты к бронежилету прилагается дополнительная защита боков корпуса, а также противоосколочная защита плеч, рук и паховой области. При необходимости можно использовать комбинезон, который скрывает почти 100% тела от осколочного поражения.

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Как сообщил ранее заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, экипировка военнослужащих «Ратник» была опробована в ходе боевой операции ВКС РФ в Сирии.

«Ратник» поставляется в Вооруженные Силы с 2016 года. Она включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки.