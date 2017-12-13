Лига арабских государств готова ввести санкции против США
18:03. 13 декабря 2017 Просмотров - 240 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Представители 22 государств в случае нужды готовы пойти на жесткие меры против Вашингтона.
На протяжении долгого времени Вашингтон использует те или иные санкции как средство манипуляции на международном уровне, стараясь с их помощью вмешаться в политику других государств. Тем не менее, не только в США способны предпринимать такие действия, а это, в свою очередь, может стать серьезной проблемой для Вашингтона.
В воскресение состоялось экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) в рамках которой ее члены подняли вопрос о возможном введении ограничительных мер против США. Как сообщает газета «Взгляд», причиной для срочного и внеочередного сбора представителей 22 стран стало признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, ранее вызвавшее в мировом сообществе обширный резонанс.
Отмечается, что в рамках обсуждения этого вопроса было предложено воздействовать на американскую дипломатическую миссию, сократить количество военных баз США и ограничить их деятельность на территории всего Ближнего Востока, а также отказаться от закупки американского вооружения. Кроме того предлагалось жестко воздействовать на экономику Америки, отказавшись от расчетов за нефть в долларах. Последняя мера пресечения весьма сложна, однако может быть реализована: в данном случае доллар предлагают заменить динаром или юанем, все более укрепляющимся в последние годы.
Примечательно, что все эти идеи были широко поддержаны членами ЛАГ, однако пока не были внесены в итоговую резолюцию. Тем не менее, подчеркивается, что эти губительные для США меры, способные поставить крест на геополитике Вашингтона на Ближнем Востоке и подорвать их экономику, не были полностью отвергнуты, а остаются планом «Б» - на случай неблагоприятного развития событий и накала обстановки.
«Необходимо принять предупредительные меры в отношении такого решения... начиная с дипломатических мер, затем политических, после – экономических и финансовых санкций», - заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.
При этом он анонсировал возрождение единой арабской политики, которая сможет ответить на любую провокацию США. Вашингтон подорвал доверие многих своих бывших сторонников, которые теперь не намерены ставить в приоритет интересы Госдепа, а напротив сообща готовы им противодействовать, имея на это силы.
Валентин Гуляев...
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Прошу прощения, что комментарий не в тему. Накипело. Если я что-то пишу на этом сайте, то я могу это обосновать. Например, я утверждаю, что ростовщичество – это зло. И могу доказать это различными источниками:
1 Ипотека и потребительские кредиты, тут всё ясно
2 Книга Маргарет Кеннеди «Деньги без процентов и инфляции»
3 Александр Пушкин: Бесенок под себя поджав копыто, крутил ростовщика у адского огня…»
4 В Концепции общественной безопасности все расписано и обосновано
5 Книги и лекции Михаила Хазина и Валентина Катасонова
6 Банки ничего не производят, но пухнут от денег.
7 В Коране запрещено давать в рост
Еще один пример. Я утверждаю, что единственно спасение от ГМО, нахимиченной еды, неурожаев – это естественное БЕЗпахотное земледелие. Если мой собеседник будет сомневаться, что естественное земледелие (пермакультура) это правда, то я ему доводы:
1. опыт таких фермеров-агрономов, как Николая Курдюмова, Зеппа Хольцера, Масанобу Фукуока, Эдварда Фолкнера, Овсинского И.Е. , Билла Моллисона.
2. Огородник на дальнем востоке Игорь Лядов
3. В Ростове-на-Дону есть сообщество альтернативных огородников “Сияние”,
4 В природе никто не удобряет химией растения, медведь со шланги не поливает кустарники!!! И все в изобилие растет.
5 Большинство людей сажают картошку с помощью лопаты, но можно сажать под соломой или сеном без лопаты. Очень много видео на ютубе.
И вот вы думайте, к чему я это все пишу -устал воевать с сектантами. На сайте Ящик Пандоры НУУУУУУУУ ОЧЕНЬ часто рекламируют Хиневича, Трехлебова, Левашова и Славяно-Арийские Веды. Я, как человек с критичным мышлением, спрашиваю распространителей этой информации про термины: сотворения мира в звездном храме (СМЗХ), РАСА, Харийцы-дарийцы-рассены-святорусы, мидгард-земля, коляды-дар, СЕРЫЕ. Откуда это у вас??? Чем доказать можете??
За три года сторонники Хиневича-Трехлебова приводят одни и тоже доводы:
1. Славяно-Арийские ВЕДЫ (оригинал которых никто не видел. Напечатать книжку любой может)
2 Лекции Хиневича-Трехлебова-Левашова
3 Хиневичевский сайт №1
4 Хиневичевский сайт №2
5 Хиневичевский сайт №3
6 Трехлебовский сайт №1
7 Трехлебовский сайт №2
8 Трехлебовский сайт №3
9 Левашовский сайт
ВСЁЁЁЁЁЁЁ
Дальше идут оскорбления.
Эти пропагандисты пытаются навязать, что было так и всё на этом, а кто не согласен, тот не включил свою память, он не проснулся, он сторонник иудо-христианства. Мне, как критично настроенному человеку, хочется видеть реальные доказательства: выдержки из стихов Пушкина (у него очень много инфо про реальное мироустройство), Фёдора Тютчева, сказки, эпосы, басни, ЛОГИКА; надписи на камнях, зданиях, статуях, вазах; геоглифы (посмотрите у Валерия Чудинова), летописи, приказы. Как говориться, шило из мешка не утоишь, что-то да найдется.
P.S. Давно прошу прислать доки по СМЗХ. Один клоун прислал фото каменной плиты Тюмени с надписью “Лета 7023 или 1586 года″ Я его спрашиваю, где там написано СМЗХ??? Молчит!!! Шах и мат!!!!!