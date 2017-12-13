Лига арабских государств готова ввести санкции против США

Представители 22 государств в случае нужды готовы пойти на жесткие меры против Вашингтона.

На протяжении долгого времени Вашингтон использует те или иные санкции как средство манипуляции на международном уровне, стараясь с их помощью вмешаться в политику других государств. Тем не менее, не только в США способны предпринимать такие действия, а это, в свою очередь, может стать серьезной проблемой для Вашингтона.

В воскресение состоялось экстренное заседание Лиги арабских государств (ЛАГ) в рамках которой ее члены подняли вопрос о возможном введении ограничительных мер против США. Как сообщает газета «Взгляд», причиной для срочного и внеочередного сбора представителей 22 стран стало признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, ранее вызвавшее в мировом сообществе обширный резонанс.

Отмечается, что в рамках обсуждения этого вопроса было предложено воздействовать на американскую дипломатическую миссию, сократить количество военных баз США и ограничить их деятельность на территории всего Ближнего Востока, а также отказаться от закупки американского вооружения. Кроме того предлагалось жестко воздействовать на экономику Америки, отказавшись от расчетов за нефть в долларах. Последняя мера пресечения весьма сложна, однако может быть реализована: в данном случае доллар предлагают заменить динаром или юанем, все более укрепляющимся в последние годы.

Примечательно, что все эти идеи были широко поддержаны членами ЛАГ, однако пока не были внесены в итоговую резолюцию. Тем не менее, подчеркивается, что эти губительные для США меры, способные поставить крест на геополитике Вашингтона на Ближнем Востоке и подорвать их экономику, не были полностью отвергнуты, а остаются планом «Б» - на случай неблагоприятного развития событий и накала обстановки.

«Необходимо принять предупредительные меры в отношении такого решения... начиная с дипломатических мер, затем политических, после – экономических и финансовых санкций», - заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль.

При этом он анонсировал возрождение единой арабской политики, которая сможет ответить на любую провокацию США. Вашингтон подорвал доверие многих своих бывших сторонников, которые теперь не намерены ставить в приоритет интересы Госдепа, а напротив сообща готовы им противодействовать, имея на это силы.

Валентин Гуляев...